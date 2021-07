Brote de Covid en el set: Guillermo Francella, "el Puma" Goity y Celeste Cid dieron positivo y fueron aislados

Guillermo Francella confirmó que dio positivo en coronavirus tras ser hisopado antes de continuar con las grabaciones de la serie "El encargado", para la plataforma Star Plus y bajo la dirección y producción de Mariano Cohn y Gastón Duprat. Afortunadamente para el actor de 66 años, ya se había aplicado la primera dosis de la vacuna y transita la enfermedad con síntomas leves.

El propio Francella llevó tranquilidad sobre su estado de salud al revelar que se encuentra "bien" dentro de lo que se puede y claro que ya hace diez días que está con Covid. "Ya estoy saliendo, ya sin carga viral, estoy vacunado y no he tenido síntomas”, reconoció. Al contagiarse, la producción de la serie optó por seguir grabando otros fragmentos, con los actores que no hayan compartido escena con Francella hasta el momento, tal y como dicta el protocolo sanitario.

Según trascendió, luego de que el actor diera positivo de COVID-19 también fueron aislados sus contactos estrechos y algunos compañeros: como los actores Gastón Cocchiarale, Gabriel “Puma” Goity, Luis Brandoni, Darío Barassi, y Dani La Chepi. Cabe destacar que tanto Brandoni como el conductor de 100 argentinos dicen, ya padecieron la enfermedad, en febrero y enero último, respectivamente.

De esta manera, la producción de "El encargado" esperará a que Francella se reponga y pueda regresar al set de grabación, algo que podría ocurrir en los próximos días ya que al estar vacunado, está transitando la enfermedad "tranquilo". Mientras tanto, ya se reorganizó la agenda de grabaciones para no retrasar el proyecto y continuar grabando las escenas en las que no participan el actor y todos aquellos que tuvieron contacto estrecho con él.

La noticia sobre el contagió y el aislamiento del artista fue dada por Crónica. "Salvo los contactos estrechos, que han quedado aislados, todo está bien. Mientras tanto, el rodaje continuará sin él", habían señalado en el mencionado medio fuentes cercanas a la producción de la serie. Sin embargo, la periodista Mariana Montero confirmó que el Puma Goity y Celeste Cid también se contagiaron de coronavirus mientras filmaban con Francella.

Si bien los actores no confirmaron la noticia en los medios ni hablaron al respecto en sus cuentas de las redes sociales, Montero señaló a través de su cuenta de Twitter: "Guillermo Francella, el Puma Goity y Celeste Cid positivos de Covid. Todos trabajan en el mismo edificio donde se están grabando dos series. También se contagiaron una maquilladora y una vestuarista".