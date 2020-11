Brote en "El Gran Premio de la Cocina": Zampini, Juan Marconi y Felicitas Pizarro dieron positivo

Los casos de coronavirus siguen preocupando a canal Trece. Juan Marconi y Carina Zampini, conductores de El gran premio de la cocina, dieron positivo de COVID-19 y fueron rápidamente aislados para prevenir futuros contagios en el ciclo. El primero en contraer la enfermedad fue Marconim quien salió en vivo a través de una videollamada en LAM y contó que el martes pasado se había juntado a comer un asado con su grupo de amigos.

Si bien explicó que cumplió con todos los protocolos -fue al aire libre y no eran más de 10 personas-, remarcó que al día siguiente uno de ellos comenzó a presentar síntomas de coronavirus, se realizó un hisopado y dio positivo. “Después cayó otro y pensé ‘acá hay algo’. Así que avisé a la productora y no fui a grabar todo el resto de la semana por prevención”, contó el conductor que permaneció aislado en su domicilio hasta recibir los resultados de su hisopado.

En ese sentido, explicó que se realizó el examen médico el viernes último a pesar de que todavía no había presentado síntomas del virus. "Me dio negativo, me quedé tranquilo, pero caían otros amigos. Caímos todos. Más allá de que estaba permitido lo que hicimos, soy un caso de que me contagié haciendo lo permitido. No hay que dejar de cuidarse”, remarcó Marconi, quien deberá permanecer aislado durante dos semanas.

Pero su caso no fue el único en el reality de cocina. En las últimas horas dio positivo de coronavirus su compañera, Zampini. “¡Hola a todos! ¡Buen día! Les cuento que mi hisopado dio positivo, estoy muy bien, ¡sin síntomas hasta el momento!. Gracias por tantos mensajes ayer, a la espera del resultado, y por el amor de siempre en sus palabras ! Les dejo mimos al alma y mi sonrisa.. siempre!”, escribió la actriz.

Al mismo tiempo, sumado a los conductores, la chef y jurado del programa Felicitas Pizarro, quien está cursando el séptimo mes de embarazo, también alcanzada por el virus. Hasta el momento la cocinera no presentó síntomas, pero deberá permanecer asilada al menos por nueve días más en su casa con su marido Santiago Solerno, también cocinero y con el hijo de ambos, para evitar esparcir el virus.

Con respecto a El Gran Premio de la Cocina, el mismo por ahora no saldrá del aire siempre y cuando no sigan apareciendo casos positivos de coronavirus. El ciclo tiene varias emisiones grabadas, por lo cual se continuará emitiendo en las tardes de El Trece. Marconi explicó que él se va a reincorporar recién dentro de 10 días y que su compañera hará lo propio días después siempre y cuando el hisopado les permita retomar su actividad laboral.