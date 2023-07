"Bruja, vieja y menopáusica": Shakira demanda a las amigas de Clara Chía porque la insultaron

Mientras que la partida de Shakira a Miami parecía que iba a apaciguar la complicada separación con Gerard Piqué, ex pareja y padre de sus hijos Milan y Sasha, los conflictos no frenaron y siguen igual de presentes que cuando dejó a la cantante por Clara Chía Martí. La falta de códigos sigue intacta.

La última batalla entre la ex pareja se dio a partir de que a la artista le llegó a sus oídos cómo se referían a ella en el entorno de amigas de la nueva novia del ex futbolista. "Bruja, vieja y menopáusica", serían las palabras que enfurecieron a la ex de Antonito de la Rúa.

Según reportó el sitio español Egos, Shakira le hizo llegar a Piqué su malestar por haberse enterado de cómo, amigas de Clara Chía, se referían a ella en sus entornos. Lo hizo a través de una conocida en común de ambos, quien se lo informó a él. A esta mujer también le aclaró que, en caso de no cesar este tipo de agravios, iba a avanzar en acciones legales contra quienes la difaman.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A la de Barranquilla realmente le afectaron estas formas despectivas para con ella, como tantas otras declaraciones y acciones que llegaron tras su separación y la terrible traición que vivió por parte de él. En la prensa catalana también confirmaron que, no sólo Pique recibió la advertencia, sino que también se la trasladó a Clara Chía para intentar frenar las agresiones.

La novia del ex futbolista no estaría detrás de que el conflicto crezca y salpique para todos lados, es por eso que, según Egos, habría dado acuso de recibo al mensaje y le habría pedido a sus amigas que no continúen refiriéndose a ella despectivamente.

Por otro lado, se sabe que la pareja de Piqué aprovechó la solicitud de la cantante, para también pedirle algo ella a él y graficar cuáles son las cuestiones que le parecen agresivas desde el entorno de la artista. Según se filtró en la prensa, los hijos de Shakira se refieren a la novia de Piqué como "la empleada de papá". Es por eso que Martí le pidió que los corrija y hable con ellos para que eviten ese trato despectivo contra ella.

Como suele pasar en muchas separaciones, tanto Milan como Sasha eligieron tomar postura en la distancia entre sus progenitores y respaldaron la partida a Miami. Su apego a su madre, por el momento es una de las razones por las cuales Clara Chía no puede llegar a conciliar una relación sana con ellos.

Al final se quedó sin el Ferrari: Lewis Hamilton le cerró las puertas a Shakira por un insólito motivo

Al mismo tiempo, Shakira viene de tener un fin de semana espléndido, tras ser la artista más premiada de los Premios Juventud que se entregaron en Puerto Rico. Allí la colombiana estuvo con un vestido rojo como el fuego y con la compañía de sus dos hijos, quienes también se soltaron para las fotos en la alfombra roja.

El enojo de la colombiana por las formas con las que se refirieron a ellas las amigas de la novia de su ex, también puede estar relacionada a que todavía ella no tuvo la suerte de recomponerse en el plano sentimental. Algo que en las últimas semanas le generó un traspié con el piloto multicampeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

El británico había dado indicios de que ambos construían una nueva relación, con la presencia de ella en festejos y en lugares VIP del entorno de él, aunque por algún motivo se enteró de que la colombiana estaba interesada en que esto se haga público para dar una demostración de superación sobre su anterior relación.

Esto no le habría gustado para nada a Hamilton, quien le solicitó a su personal que le pida a la cantante que se retire del espacio personal de él durante el Gran Premio de Silverstone. "Él se siente molesto porque ella quiere hacer creer que existe una relación entre ambos", aseguraron en el podcast español Las mamarazzis.