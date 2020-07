Brutal ataque a piedrazos a Rodolfo Barili: "Vivimos un momento que no le deseo a nadie"

El periodista y conductor de Telefé Noticias, Rodolfo Barili, fue atacado en la autopista Buenos Aires – La Plata cuando viajaba hacia su casa tras buscar a sus hijos. El auto recibió un piedrazo a la altura de Bernal: primero impactó en el capot y luego astilló el parabrisas del lado del acompañante. “No había quién tomara la denuncia”, sostuvo Barili a través de sus redes sociales.

El ataque ocurrió el sábado en horas de la tarde, aunque el conductor lo contó a través de Twitter e Instagram el domingo. Todo ocurrió cerca de las 17, sobre la autopista Buenos Aires – La Plata, a la altura de la localidad bonaerense de Bernal. Según detalló Barili, de pronto sintió el fuerte impacto de una piedra sobre el auto, una lamentable pero habitual práctica para robar: la víctima recibe el piedrazo y como no puede continuar manejando se detiene y en ese momento es asaltada.

“El auto se bancó el impacto, que gracias a Dios amortiguó y abolló el capot antes de astillar el parabrisas del lado del menor de mis hijos”, contó a través de las redes sociales el conductor de Telefé Noticias y coequiper de Cristina Pérez.

Barili continuó manejando y se aseguró que sus dos hijos, Dante, de 16 años, y Benicio, de 13, estuvieran en buen estado. Ninguno de los dos sufrió heridas. El conductor frenó en el primer control policial para dar aviso y hacer la denuncia, pero se encontró con una situación insólita. “Fue a metros del accidente, un policía se encontraba adentro del lugar, refugiado del frío, me pidió que hiciera la denuncia en el control del peaje de Hudson. Allí esperamos un rato hasta que me dijeron que por la cuarentena no había quién tome denuncias. Ni personal de la autopista ni policías”, contó indignado.

“La sensación de indefensión es difícil de borrar”, sostuvo en el video, antes de retirarse del Centro de Monitoreo de Control Policial de la autopista. Además, cuestionó a la empresa AUBASA, a cargo de la administración de la autopista. “El peaje lo cobraron a pesar de estar la autopista cortada a los pocos metros del pago por una protesta. Agradezco que nada pasó, que los tres estamos bien. La chapa se arregla y el vidrio se cambia”.

Barili, separado de la madre de sus dos hijos, estuvo casi dos meses sin poder ver a Benicio y Dante debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio, y recién pudieron reencontrarse cuando el gobierno permitió el traslado de una casa a otra de los hijos de padres separados.

