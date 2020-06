Brutalidad al palo: el reclamo de Romina Malaspina a Steve Jobs por el coronavirus ¡sin saber que está muerto!

Romina Malaspina saltó a la fama durante la primera edición de Gran Hermano que llevó a cabo América TV, allá por el 2015. Después de su experiencia en aquel reality, continuó con su carrera como modelo y viajó por distintos países, como Estados Unidos, Chile y España.

Pero durante los últimos días de mayo volvió a reaparecer como la flamante conductora de un programa de noticias en Canal 26: "Fin de Semana".

En este contexto, la bella rubia, de la que resaltan sus constantes cirugías estéticas, se convirtió en tendencia en las redes sociales por el llamativo pedido que le hizo a Steve Jobs para que modifique los últimos modelos del iPhone, sin saber que el cofundador de Apple falleció en 2011.

Todo comenzó cuando a través de su cuenta de Instagram, con casi 900 mil seguidores, se mostró cansada de teclear el código para desbloquear su iPhone, de última generación, debido a que en este marco de coronavirus y el uso del barbijo, el "Face ID" del dispositivo no la reconoce.

Cansada de esto, la ex hermanita le pidió al difunto presidente ejecutivo de Apple que se ocupe del tema. "Steve Jobs, creo que tiene trabajo que hacer. Seguro notaron que el FaceID no funciona con los barbijos puestos y eso me rompe mucho las bolas, porque tengo que poner el código cada vez. No estaría mal el EyeID. ¡A reinventar muchachos de Apple!", escribió la ex participante de Gran Hermano en una historia de Instagram.

Acto seguido, la actual conductora del noticiero del Canal 26 propuso que en vez del "Face ID", como definió Apple al desbloqueo biométrico mediante detección facial, la aplicación se denomine "Eye ID" y que simplemente funcione por reconocimiento de retinas. Lo cierto es que este comentario no hizo más que encender las burlas de sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a enviarle todo tipo de comentarios.

Por esta razón, Romina se vio obligada a subir una nueva historia para intentar silenciar las críticas: "Dejen de decirme que Steve Jobs murió. Yo lo sé, pero el EyeID lo necesitamos", exigió. La modelo tuvo que interrumpir sus proyectos en Estados Unidos y se vio obligada a regresar al país a causa de la pandemia. En ese contexto, aceptó gustosa el rol de conducir el noticiero de la señal de cable.