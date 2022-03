Bublé reveló cómo fue el día que "se quebró" tras la cura de Noah y la reacción de Luisana

Michael Bublé es un artista reconocido en el mundo entero, sin embargo, nuestro país lo adoptó cuando se casó la actriz Luisana Lopilato y formaron una familia. El cantante, oriundo de Canadá, visitó el prestigioso programa de entrevistas español El Hormiguero y quebró en llanto cuando habló de la enfermedad de su hijo Noah, quien fue diagnosticado con cáncer de hígado en 2016 cuando tenía tan sólo 3 años, pero que finalmente ganó la batalla y está curado.

El conductor del late night, Pablo Motos, le preguntó cómo seguía la salud de su hijo Noah: "La última vez que viniste al show, tu hijo estaba malito y ahora han pasado las revisiones de los cinco años y está limpio", en ese preciso momento, Bublé empezó a tocarse los ojos, como señal de una emoción imposible de controlar. “Gracias a todos por el cariño. Quiero darles las gracias por el apoyo y por sus oraciones. La gente no sabe cuánto significó para nosotros y en momentos tan duros”, expresó ya con lágrimas en su rostro.

Con la voz entrecortada, mientras abrazaba a Motos, quien tampoco pudo contener la emoción, Bublé reconoció: “La verdad es que es una oportunidad maravillosa para mirar a todos los que estén viendo el programa y darles las gracias, y perdonen que me emocione en este momento”.

Bublé además contó como vivió la enfermedad de Noah, hoy con 8 años: "Intenté mantenerme súper positivo para sostener a mi familia. Después me refugié en mi esposa Luisana" . Tras relatar el recorrido que comenzó la familia Bublé-Lopilato cuando el pequeño pasó por esa triste situación, no dudo en mostrar sus debilidades: "Todavía no estoy bien. Cuando todo comenzó, me convertí en la fortaleza que nos mantenía a flote y traté siempre de estar bien".

Asimismo, el referente del jazz en el mundo, recalcó la importancia que fue el apoyo de Luisana en esos duros momentos: "Cuando se terminó la quimioterapia y nos dijeron que lo había logrado, que estaba todo bien, me caí. Mi esposa es la que me sostiene ahora". También se mostró agradecido por el presente de su hijo: "Es un momento maravilloso", finalizó.

Luisana Lopilato y Michael Bublé serán padres de su cuarto hijo

Luisana Lopilato y Michael Bublé serán padres de su cuarto hijo, ya se pudieron ver algunas fotos de la nueva pancita del nuevo Bublé que llegara en algunos meses a este hermoso mundo.

Las imágenes fueron furor en redes sociales y obtuvo miles de comentarios por parte de los fans de la ex Erreway felicitando al matrimonio. Si bien no aclaró de cuántos meses de gestación llevan se los vio felices y emocionados. Ahora, en nuestro país escribió otro posteo. "El tiempo pasa volando. Bebé a bordo".