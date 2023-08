"Bueno, basta chicos": Juli Poggio pidió que saquen del aire la foto de su ex a los besos

El éxito que comenzó a cosechar Julieta Poggio tras salir de Gran Hermano, con una participación confirmada en la próxima edición de Bailando por un Sueño, y un protagónico teatral junto a Betiana Blum en Coqueluche, la obra que dirigirá José María Muscari, también tiene su contracara en el plano afectivo. Es que, mientras que a la bailarina intentan engancharla con Marcos Ginocchio, su ex pareja Lucca Bardelli hizo un raid mediático en sus redes sociales a partir de una foto que se viralizó de él besando a un amigo.

El último fin de semana, ambas actrices estuvieron promocionando el estreno en A la Barbarossa, y allí la conductora Georgina aprovechó para preguntarle qué le había generado ver a su ex novio en esa situación. "No me pasó nada porque tampoco tengo nada que opinar sobre eso", disparó Poggio, con pocas pulgas para tocar el tema.

La chica reconoció que en el streaming Fuera de joda que hacen junto a Nacho Castañares Puente, Lucila "La Tora" Villar y Daniela Celis, hizo un comentario sobre eso. "Me ponían la foto y dije 'bueno basta chicos, la foto ya la vi, no voy a opinar nada'. No tiene nada de malo eso que hice, pero como que no entiendo mucho tampoco", reveló.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La polémica fue porque Bardelli subió a sus historias una foto "en broma", en donde estaba besando a un amigo de él. La imagen se viralizó rápidamente, y llegó a los hermanitos en su programa. Allí, La Tora fue muy dura con él y alegó que se estaba intentando colgar de la fama de su ex novia. Estas definiciones de la de Berazategui, generaron una fuerte respuesta de Lucca, quien no intentó contener la bronca que había despertado tras escuchar estos descargos.

"Estoy muy sorprendido con un clip que acabo de ver, que se habló de mí con tanta libertad y también lo voy a hacer yo. Primero que, la voy a nombrar, Tora, en ningún momento hice la foto para que vos o alguien hablen de mí, la subí porque era una joda con un amigo. Alguien le hizo screen y se viralizó", explicó Bardelli.

"Que salgas a bardearme en público, además de que siempre tenés un discurso sobre el hate, y que salgas a decir por una foto que soy un mamarracho, que quiero que me vean, que no tengo talento porque no entré en Gran Hermano... No me parece un talento, tampoco me postulé. Me pareció cualquiera, todos como ninguneando, hablando con soberbia", agregó el ex de Juli Poggio.

"No me respondan, no quiero puterío. Nunca hablé mal de mi ex, y tampoco lo haría porque respeto mucho a las personas que estuvieron en mi vida, pero lo mismo: tirando carita, como ninguneando, o diciendo 'mejor ni hablo, porque si hablo...' ¿Qué es ese ataque disimulado? Si yo tengo que hablar, y voy a la de resentido, te diste un beso estando de novia con otra chica", recordó Lucca, sobre aquella escena que su ex protagonizó con Celis durante la estadía en la casa más famosa del país.

Para ese momento, en el piso de Telefe la tensión era evidente. La incomodidad de Poggio durante el tape era tan marcada que hasta la hermanita hizo la seña de una tijera, pidiendo que saquen el video. "Ya está", llegó a pedir. Con la sensibilidad a flor de piel, la bailarina intentó salir del momento y tuvo el apoyo del panel de A la Barbarossa. "Pasado pisado, basta", se animó a decir.

"Muchachos, es un piquito. Ya está. Yo me he dado picos con media humanidad", exclamó en broma Georgina. "Nosotras, los picos que nos hemos dado", la segundeó Blum para ayudar a su compañera. Estas intervenciones más livianas permitieron que Poggio le dé un cierre a lo que vio en el piso. "No entiendo mucho yo tampoco, pero cada uno es libre de hacer lo que quiere", concluyó.

Lo cierto es que gran parte de las preguntas de las panelistas iban apuntadas a la vida amorosa de Juli. "Tanto tiempo conteniéndote en la casa y salís y te separás", afirmó Analía Franchín. "Podía pasar. Fue muy difícil. ¿Viste que todas las parejas cortaron después de la casa?", sentenció la hermanita.