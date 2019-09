Bultogate: Azzaro se disculpó con "La Queen" por bromear sobre sus atributos

La pelea entre Flavio Azzaro y la "La Queen" llegó a niveles muy altos, sobre todo después de que el periodista insultara a la joven por redes sociales y la tratara de "sorete" y "ventajera". Por eso, tras estas agresiones, Azzaro decidió calmar las aguas, y aunque no le pidió disculpas directas, si dijo que se arrepiente de haberle hecho el comentario desagradable sobre su "bulto" a la artista de Fuerte Apache.

El conflicto entre la drag queen y el periodista comenzó en los últimos días, después de que la cantante apareciera en algunos medios para hablar de la serie de Carlos Tevez, y de la relación del fubtolista con los vecinos del barrio donde se crió. Aunque la joven criticó al deportista, lo que más ruido hizo fue un video viejo que se filtró en las redes sociales, en el que Azzaro le preguntó, en una entrevista de mayo pasado, si dejaba que el "bulto" se le notara tanto de manera adrede.

“Yo soy de mirar los zocotrocos, cuando entraste dije 'ah, mirá'". Fue en ese momento que, ante la mirada desconcertada de "La queen", al aire en su programa de radio, volvió a preguntar: "¿Es a propósito?".

Como el video rápidamente empezó a aparecer en Twitter, "La queen" le contestó a Azzaro a través de la red social, y escribió que "desubicarse y meterse con el miembro de una persona es de un ser nefasto e imbécil". "Recuerden si no quieren terminar como él, estudien, respeten y no se hagan los bananas porque con comentarios así se vuelven licuado", agregó.

Desubicarse y meterse con el miembro de una persona es de un ser nefasto e imbecil , por suerte la gente se da cuenta y prefiero no dar entidad! Recuerden si no quieren terminar como el , estudien , respeten y no se hagan los bananas porque con comentarios así se vuelven licuado. — LA QUEEN (@soylaqueenok) September 3, 2019

Al ver este descargo, el periodista no se quedó atrás, y le reprochó a la joven que usaba este video viejo para para buscar prensa. "Se fue agradecida del programa, me pidió que le escriba a Muscari y la recomiende. Tres meses después de esa entrevista, como se hizo viral un video, se hace la ofendida. Es una sorete ventajera", aseguró.

Con estas agresiones, la pelea entre ambos se volvió mucho más fuerte, y para calmar un poco las cosas, esta tarde Azzaro salió en vivo en el programa "Pamela a la Tarde", donde se mostró arrepentido de haberle hecho un chiste sobre su miembro a la artista.

- @soylaqueenok es nefasta y malintencionada. Se fue agradecida del programa, me pidió que le escriba a Muscari y la recomiende. Tres meses después de esa entrevista, como se hizo viral un video, se hace la ofendida con el único motivo de buscar prensa. Una sorete ventajera. pic.twitter.com/yD2R6Ux8eS — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) September 5, 2019

"Me arrepiento de lo que dije, porque no me siento homofóbico ni retrogrado. Si yo hubiese notado que la chica se lo tomó mal, yo de entrada le hubiera perdido perdón", sostuvo,

Sobre esto, dijo que en el momento ella no se tomó a mal el comentario, por lo que él creyó que no le molestó, porque incluso hasta le mandó un mensaje para agradecerle por haberla invitado al programa.

"Más allá de si coincido o no con el entrevistado, a mi no me gusta hacer sentir mal al otro. Si ella me decía que me desubique, le hubiera perdido disculpas 100 días", dijo y agregó que los tweets de "La queen" le parecieron muy ofensivos.

"El que me conoce sabe que no soy mala leche, yo he pedido millones de veces en la vida, pero yo de ella noto mala onda y ganas de hacer prensa de esto. Después de la entrevista, yo con ella seguí hablando, ella se fue de la entrevista y me agradeció. Yo entiendo el juego, todos quisimos agarrarnos de algún lado para aparecer en cámara, pero ser desleal no", se lamentó.

Por último, aclaró que el lunes la quiso llamar para hablar, pero de parte de ella no hubo respuesta. "Si me la cruzo está todo bien, yo no soy rencoroso y espero que ella tampoco lo sea", cerró.