Burlando confirmó la existencia del contrato entre Martín Redrado y Luciana Salazar, y lo tildó de "descabellado"

La guerra entre Luciana Salazar y Martín Redrado acaba de empezar. Luego de que la modelo respondiera a las amenazas de Fernando Burlando, abogado del ex titular del Banco Central, quien aseguró que están analizando la posibilidad de iniciarle un juicio por "hostigamiento", el mediático letrado volvió a la carga y tildó de "descabellado" el supuesto acuerdo económico que mantiene la panelista con el economista.

Días atrás, Luciana se tomó unos momentos para hablar del supuesto pacto que tiene con Redrado. "Son 13 mil dólares por mes hasta los 5 años de Matilda, después hasta los 18, son 10 mil dólares por mes”, había contado Majo Martino en Hay que ver (El Nueve). Además, remarcó que el economista debe cumplir con este paso hasta que Matilda cumpla los 18 años. "No tiene que pasar algo entre ellos, esto es más allá de si están juntos o no", dijo.

Frente a esto, Luli fue contundente y aclaró que no tiene ningún trato económico con el economista. "Esta última oportunidad se la di yo a él. Yo le estoy pidiendo a Martín que nos deje tranquila, que se quede con su novia. Vive lastimándome, no habla, pero habla con sus hechos. Su abogado habla por él, el hijo y la foto. Cuando Matilda era muy bebé y él la conoció, me dijo que le encantaría ser la imagen masculina de ella", contó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y agregó: "Fueron pedidos de él, no míos. ¡Lo puedo demostrar! Es una persona cuando está frente a frente conmigo es otra persona. Cuando me habla por teléfono lo desconozco, no es el mismo que está cara a cara conmigo. Él (Martín) hizo posible que esta nena llegue al mundo, por eso sentía esta responsabilidad... y decía 'dejame ser la figura masculina de ella'. No es que te ilusionás, pero... Yo nunca dije que él era el padre de ella, jamás busqué eso. Todo esto fue (idea) de él".

Lo cierto es que Burlando fue consultado sobre este acuerdo de manutención de Matilda y no solo confirmó su existencia, sino que además deslizó que a su defendido lo habrían obligado a firmarlo. "Ese es otro de los temas que Martín nos ha ordenado investigar. Con distintas alternativas. Es algo que tenemos que investigar. Tenemos que ver si tiene algún tipo de asidero jurídico ese convenio", respondió ante las consultas de Ángel de Brito.

Y sumó: "Y después empezar a conversar de quiénes han sido responsables de algo que realmente jurídicamente es descabellado. Yo creo que en principio se evaluará quiénes llevaron a ese lugar a Martín Redrado". Días atrás, Burlando había adelantado que está estudiando la posibilidad de iniciar acciones legales contra la ex de Redrado por "hostigamiento".

El mediático letrado en diálogo con este portal, dijo: "Estamos estudiando si los ataques sistemáticos que recibe podrían configurase como un hostigamiento". Además, remarcó que existe el deseo constante de Luciana de hacerlo "partícipe de una paternidad o relación que no le es propia" a Redrado.

La demanda que Redrado le iniciaría a Luciana Salazar se debe a que en 2016 él interpuso una cautelar para que ella no se refiera a su vida privada y la de su familia a través de ningún medio. Al publicar ella los chats con el hijo de éste, estaría infringiendo la ley. Sin embargo, la modelo aclaró que la medida cautelar ya había caducado y que ella ya puede referirse a quien fue su pareja.

Frente a los dichos del abogado del economista, Luciana manifestó: “Me gustaría contarle un montón de cosas, seguramente le va a salir un revés de todo esto. No existe video alguno de ninguna situación comprometedora, es absurdo. No hay forma de demostrar que lo estoy extorsionando. Vive lastimándome. Él no habla, pero habla con los hechos. Habla por él el hijo, habla por él la foto”.

Y concluyó: "Lo que hace Martín Redrado conmigo es violencia de género. Esto que pasó es terrible, la tapa de Caras la tuve que hacer dos veces. Mi vida con Martín es así, un día una cosa y al otro, otra. Pero no por mí. La primera nota hablaba de todo lo que habíamos vivido, cómo fue el encuentro en Estados Unidos después de lo que había pasado, las cosas que hacíamos, cómo se manejaba con Matilda, qué vinculo tenías, pero después la tuve que cambiar toda".