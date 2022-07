Burlando contó que antes de este embarazo perdieron un bebé con Barby: "Fue tremendo"

Aunque ahora viven uno de los mejores momentos de su vida, lo cierto es que Fernando Burlando y Barby Franco no la pasaron nada bien en los últimos años de su relación, después de muchos intentos fallidos por convertirse en padres juntos.

De hecho, la propia modelo había contando públicamente el dolor que sentía por no lograr su maternidad tan deseada, y hasta dijo que iba a someterse a tratamientos de fertilidad para poder lograrlo. Sin embargo, ese pequeño no llegaba y las cosas resultaron muy duras para la pareja.

A pesar de eso, se mantuvieron unidos, incluso cuando perdieron el embarazo de un varón, algo que recientemente Burlando se animó a revelar en los medios de comunicación. "Esto es algo que veníamos buscando con Barbarita hace tiempo, pero había algunos problemitas, por lo que recurrimos a la medicina. A ella le implantaron un varoncito y al mes y medio o dos meses, perdimos el bebé”, relató en diálogo con la La Once Diez.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Si bien el abogado ya es padre de dos mujeres, lo cierto es que Franco aún no era madre y su deseo estaba muy pero muy latente. "Fue tremendo para Barby y para mí también, pero más para ella porque se le sumó toda la medicación, una cuestión hormonal”, explicó sobre los duros momentos que tuvieron que atravesar.

Aunque el camino no fue nada sencillo, y pasaron por situaciones muy feas, finalmente después de la pérdida de ese bebé, la joven quedó embarazada y de manera natural.

“La cuestión es que, a los dos meses o mes y medio de esta fea noticia, Barby quedó embarazada. Ella me dijo ‘ni se te ocurra decir el sexo’ porque no sé con qué revista pactó”, finalizó Burlando.

Por su parte, el día en que Barby anunció la gran noticia en el programa La Noche del Domingo (por América) , dijo que estaba de cuatro meses y que la pancita ya se notaba bastante. “La historia de este bebé viene de hace cinco o seis años aproximadamente. Dios quiso que sea de manera natural, que dijimos ´no puede ser´. Tuvimos intentos fallidos por el método in vitro y después dije ´voy a relajar, ya fue, que sea lo que Dios quiera´”, se sinceró.

“Para mí es todo nuevo, no me imagino todavía. Él ya es papá de dos nenas, pero yo estoy entrando en un mundo, me estoy informando todos los días”, contó al aire. Y agregó: “Me acuerdo perfectamente cuándo fue, él no, pero la mujer lo siente. Al día siguiente, yo me sentía radiante, estaba en una nube. Te sentís diferente”, contó muy feliz y emocionada.