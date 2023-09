Burlando pidió postergar la autopsia y la defensa de Lotocki insiste: "No se le puede imputar la muerte de Silvina Luna"

A cuatro días del triste fallecimiento de Silvina Luna, el fiscal Sandro Abraldes -titular de la Fiscalía General N° 26 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- le pidió al juez Luis Schlegel que, previo a llevarse a cabo la autopsia de la modelo, se notifique a la defensa de Aníbal Lotocki y se le permita designar peritos de parte. El pasado sábado a última hora, la magistrado había ordenado este procedimiento, más allá de que inicialmente se había declarado incompetente,

Resulta que, por sorteo, la causa había recaído en manos del juez Alejandro Ferro y éste, por convexidad, se la envió a su colega que tiene procesado al polémico falso cirujano por la muerte de un paciente que tuvo una intervención quirúrgica con él. Pero si bien la autopsia estaba programada para las 9 de este lunes, el cuerpo de Silvina Luna ya está en la morgue judicial desde el viernes y bajo conservación, Fernando Burlando, quien llevaba adelante la causa por lesiones contra Lotocki y tras el fallecimiento de la actriz decidió presentar una nueva denuncia por homicidio, pidió que la autopsia no se realice hasta tanto estén dadas todas las garantías.

Según explicó el letrado, este pedido se basa en dos eslabones: no fueron notificadas todas las partes involucradas y no se están respetando todos los derechos constitucionales. Se trata de garantizar la legalidad. Si bien es cierto que el juez tiene la posibilidad, como medida de urgencia, de realizarla, nosotros lo que decimos es que se notifique a todas las partes, que son conocidas y establecidas porque al que denunciamos, obviamente, es al doctor Lotocki. Nosotros vamos a presentar un escrito para que que se nos tenga como querellantes. Porque hay un fiscal que ni siquiera hizo un requerimiento de instrucción”, señaló.

En diálogo con TN, Burlando explicó que "estas medidas, que a veces tienen que ver con las urgencias más que despiertan el enojo y la indignación con la justicia por los medios de comunicación, por lo menos pretendemos que se hagan formalmente bien y respetando los derechos constitucionales”. “Esta misma afirmación la hice hace apenas unas horas e, inmediatamente, el juzgado mandó a notificar a Lotocki y a su defensa”, agregó.

Y siguió: “Pero también le estamos diciendo que nos notificaran a nosotros, que estamos constituidos como parte y le vamos a pedir a este juez, Schlegel, que se declaró incompetente que nos de la posibilidad de controlar la diligencia que se va a hacer en el día de mañana”. Para Burlando, la autopsia podría ser un antes y un después en la causa, ya que la misma buscará determinar “el nexo causal” entre la intervención que le realizó Lotocki a Silvina y su posterior fallecimiento.

En esa misma línea, el mediático abogado remarcó que está convencido "de que la aplicación del metacrilato, si es que era metacrilato y que hoy se podría extraer en su totalidad, además de ver qué tipo de situación disvaliosa sufrieron sus órganos a raíz de esta aplicación y los granulomas de los que tanto se ha hablado, fueron lo que generaron el cuadro de hipercalcemia y posterior nefrocalcinosis, para luego llegar a la muerte”.

El fiscal Abraldes pidió que “arbitre los medios necesarios para notificar al imputado Lotocki para que designe un defensor o bien exprese si mantiene la defensa técnica” que tiene en la causa que ya fue condenado a cuatro años y está a estudio de la Cámara Nacional de Casación Penal. “Se lo deberá notificar anticipadamente de la práctica de autopsia en aras a que cuente con la posibilidad de un consultor técnico que asista a ella y de proponer puntos de peritaje, asimismo las querellantes tienen un interés legítimo que exige igual notificación”, pidió el funcionario público el último fin de semana.

La autopsia fue determinada por el juez Schlegel y se aguardará su resultado para saber si se emprende finalmente una investigación formal sobre el médico. Paralelamente, el profesional tiene una condena aún no firme que está a estudio de la Cámara Nacional de Casación Penal por lesiones y, uno de los casos, es el de Silvina Luna. A pesar de todo esto, la defensa del médico afirmó que no se le puede imputar la muerte de la actriz. “La invocación de hecho nuevo resulta desajustada a derecho y la parte ya conocía al momento del debate todo lo relacionado con el producto y la salud de Luna. Por ello su fallecimiento no puede ser invocado como hecho nuevo”, sostuvo la defensa de Lotocki.

En un escrito firmado por uno de sus abogados, Diego Javier Szpigiel, la defensa del falso cirujano recordó que en el juicio en el que fue condenado a cuatro años de prisión por “lesiones” contra cuatro pacientes –entre ellas Silvina Luna- sólo está vigente la apelación de Pamela Sosa. “En función de ello, el fiscal solo podrá argumentar si así lo desea como parte acusador cuestiones que guarden relación con ese recurso impetrado por Sosa, dado que respecto de la acusación de las demás partes ya está sellada su suerte”, sostiene el escrito.

Por esta razón, insistió que “nada puede argumentar en esta instancia respecto de la vía recursiva de Silvina Luna. Y el tribunal nada puede resolver que perjudique a Lotocki en ese sentido”. “Lo solicitado por el Fiscal General, en relación al cuerpo de quien fuera en vida Silvina Luna, resulta inoficioso en lo que ataña a este recurso. (…) Lo que está pretendiendo el Fiscal resulta ser una especie de prueba en un juicio que ya precluyó, y en el cual tuvo la oportunidad de probar la relación directa entre el producto y el resultado Lesión, lo que no ocurrió y no es ni aquí ni ahora que tiene facultades para hacerlo”, sentenció el abogado Szpigiel.