Cabak rompió el silencio, habló de su separación y las infidelidades que denunció su ex

Tras 27 años de matrimonio, este lunes se conoció que Horacio Cabak y su esposa se separaron, después de que la mujer encontrara varias pruebas de supuestas infidelidades.

Horacio Cabak y su mujer se separaron.

La información fue confirmada en Los Ángeles de la Mañana, donde Ángel de Brito reveló que la propia Verónica Soldato fue quien le contó lo que había pasado, después de descubrir varios chats.

“El escándalo fue anoche, me lo está contando ella, me mandó audios y mensajes que encontró. Encontró más de una infidelidad en el WhatsApp, encontró conversaciones con algunas mujeres”, contó el periodista.

Tras esta información, este lunes Cabak regresó a su lugar en Polémica en el Bar, donde fue consultado por el tema. "Yo nunca hablé de mi vida privada. Hay una situación compleja en mi familia y no pienso hablar de mi vida privada, ni acá ni en ningún lado", aseguró el ex modelo.

Además, dijo que prefiere no decir "absolutamente nada" respecto de lo que trascendió, sobre todo porque después de haber pasado tantos días internado por Covid-19, toda su familia sufrió mucho, y ahora no quiere sumarle más dolor.

Verónica Soldati contó que se separaron por una infideliad.

"Lamento que ahora la están pasando muy mal mi mujer y los chicos. Profundamente mal", agregó el panelista del ciclo de América.

"Yo soy de la idea de que estas situaciones se resuelven lejos de los medios. Es probable que haya gente que no me crea lo que estoy pasando. Lamento que mi familia no la esté pasando bien. Y no voy a hablar más del tema", cerró Cabak sin dar más explicaciones.

Tal como explicó este lunes a la noche, el periodistas no suele dar detalles de su vida privada, y mucho menos de su relación con si esposa. De hecho, hace algunos años le preguntaron en una entrevista cómo hacía para mantener una relación tan larga, y él dijo que el secreto era mantener su vida privada en total intimidad.

"Creo que cuidar la intimidad. Las parejas tienen que tener vida privada. A mí me llama mucho la atención cuando trascienden embarazos de quince minutos o hay rupturas en vivo. Creo que es más fácil mantener la privacidad, que no hacerlo y salir a difundir todo lo que te pasa", sostuvo por ese entonces.

Cabak sostuvo que no quiere hablar del tema.

La internación de Cabak por Covid-19

Antes de ser consultado por la crisis con su mujer, Cabak contó cómo vivió los días en que estuvo internado tras haberse contagiado de coronavirus.

“Lo primero que quiero decir es Gracias. No puedo dejar de agradecerle a toda la clínica. Yo recién tuve noción de la gravedad de lo que tuve cuando salí. Nunca tuve miedo, nunca sentí ningún tipo de dolor”, comenzó diciendo sobre su estadía en el centro de salud.

Según explicó, se dio cuenta que se había enfermado porque un día llegó a su casa y empezó a experimentar “todos los síntomas de una gripe brutal”. “Empecé a sentir mucho dolor físico y chuchos de frío. Por precaución, me aislé de mi familia. Al día siguiente me fui a hisopar, me dio positivo y avisé a la gente que tenía que avisar. Así una semana, con una fiebre que no bajaba de 37,5″, contó.

Sin embargo, aclaró que recién cuando estaba transitando el octavo o noveno día de la enfermedad, se empezó a complicar su cuadro, por lo que le hicieron una tomografía.

“Durante cuatro días me bañaron en la cama. Y no entiendo cómo lo hacían. Yo mido un metro noventa y peso cien kilos. Y me bañaban con agua, jabón y me lavaban la cabeza. Me tiraban agua con un jarro. No podía ir al baño para nada, ni para lo primero ni para lo segundo. Yo nunca había estado internado. Y lo más extraño es nunca saber cuándo va a terminar”, se lamentó Horacio.