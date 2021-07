Cabak la calificó de "zorrita" y Jujuy contraatacó: "Es violento, machista y agresivo"

Todo ocurrió a principios de febrero, cuando Sofía "Jujuy" Jiménez le manifestó a las autoridades del canal América que no se sentía cómoda trabajando con Horacio Cabak en Informados de todo, tras el intenso cruce en vivo que habían mantenido por el testeo positivo de coronavirus de Carolina Ardohain que terminó en una discusión por el polémico cumpleaños que la propia "Jujuy" realizó en Pinamar.

De hecho, semanas después la modelo aseguró que no volvería a trabajar con el conductor porque se sintió maltratada, algo que quedó comprobado una vez se dio a conocer el audio de Cabak donde habla en pésimos términos sobre la concursando de La Academia de ShowMatch. “Hoy me confrontó al aire. En un momento del móvil hice gestos como de que corten, porque estaban hablando todos al mismo tiempo", le cuenta el ex modelo a un conocido.

Y agrega: "Entonces, ella me mira, le hago el gesto de ‘frená y escuchá'”. Y Cabak sigue burlándose de la voz de Jiménez: “Y ella me dice: ‘Somos todos equipo, tenemos que hablar’ jajaja ¿What de fuck? (¿Qué carajo?, traducido al español). Le dije ‘no, amiga, ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo porque yo soy el único que te está cuidando al aire y no te das cuenta’. Entonces, hoy cuando hizo lo del móvil... Yo la voy a dejar sola en los móviles".

Luego de amenazar con hacerle la vida imposible en cámara a su por entonces compañera, Cabak remató: "Hoy no se dio cuenta, la canchereó, pero hoy tuvo que pegar un móvil con dos chivos, por eso tenía que cerrar yo. Y ella y me había pisado el final del programa. En la despedida. Son muchas actitudes que está haciendo. Zorrita”.

El primer roce entre ambos había surgido cuando Jujuy salió a defender a Pampita, mientras que Cabak se limitaba a criticar a la modelo tras haber dado positivo de COVID-19 por no cumplir con la cuarentena luego de haber viajado a México. La ex pareja de Guillermo López y Juan Martín del Potro justificó a su colega al señalar que confió en el PCR que le hicieron para continuar con su vida en forma normal.

Sin embargo, Cabak la fulminó: “Tengo la sensación de que vos estás defendiendo lo que te pasó a vos también. Cuando fuiste a Pinamar y te criticaron”. “Con ese criterio vos tampoco tendrías que haber venido acá, porque también estuviste en Pinamar. Yo no estoy defendiendo eso”, le había dicho a Jujuy.

Como consecuencia de este escandaloso audio, la modelo rompió el silencio a través de su cuenta de Twitter y en el extenso descargo que hizo, acusó a Cabak de ser "violento, machista, agresivo y muy mal compañero". "Gracias de corazón a todos los que se tomaron el trabajo de escribirme con sorpresa ante los dichos vergonzosos y la forma nefasta en la que Horacio Cabak se refirió a mí en el audio que se viralizó", comenzó.

Y luego de afirmar que el ex modelo es un "machista y violento", sumó: "El revanchismo y el maltrato con un compañero de trabajo nunca puede ser el camino de donde salga algo bueno. Hasta abogados me llamaron para iniciarle una demanda por violencia laboral. Fueron muchas las veces que salí de mi lugar trabajo angustiada, triste o con malestar intentando convencerme de que tenía que aguantar y que las cosas podían cambiar".

De acuerdo con sus dichos, intentó soportar en silencio los malos tratos de su compañero hasta que el mal clima entre ambos comenzó a ser cada vez más evidente. "Sus malos modales eran conocidos por todos y los periodistas comenzaban a preguntar por el tema. Es patético, horroroso y muy triste escuchar a un ´compañero´ hablar así. Hombre que me duplica en edad, experiencia y que hasta podría ser mi padre", lanzó.

Al final de su descargo, Jujuy deseó que ninguna mujer tenga que atravesar por "ningún tipo de violencia" en sus vidas y concluyó: "Muchos naturalizan este tipo de situaciones pero está mal y tiene que cambiar. Como dije desde un principio de esta experiencia que se transformó en pesadilla elijo quedarme con el aprendizaje".