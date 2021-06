Cabak no aprende más: el cruce con Ángel De Brito por su supuesto casamiento

Pasaron casi dos meses desde que la mujer de Horacio Cabak estalló e hizo público en los medios de comunicación que el padre de sus tres hijos le había sido infiel. Desde entonces, el conductor abandonó el ciclo Polémica en el bar enemistado con sus ex compañeros por el modo soberbio con el que enfrentó el escándalo mediático y, si bien juró que no iba a volver a hablar de su vida privada, su raid por los medios no tiene freno.

Después de visitar la mesa de Juana Viale el fin de semana y de hablar sobre la reconciliación con la madre de sus hijos, Ángel de Brito (a quien la propia Verónica Soldato le confirmó la crisis a fines de abril) confirmó desde su programa Los Ángeles de la Mañana que la pareja había decidido pasar por el altar.

Atento a la repercusión que generó la noticia, Cabak volvió a hacer uso del aire de su programa de radio Ciudadano común. "Gracias chicos, gracias por contármelo. Gracias por informármelo. ¿Cómo es esto? Yo no me enteré. ¿Cómo se enteraron ustedes?", le preguntó a sus compañeros de ciclo.

Cuando uno de sus compañeros le dijo que había sido De Brito quien confirmó la información, Cabak explotó: "Uh... qué gracioso. Qué gente loca, por Dios. Sí, una fiesta para todos, para cinco mil personas. De frac y smoking. Uno arriba del otro. Si tengo que explicar cada boludez que dijeron en LAM me vuelvo loco".

Horas después, Cabak picanteó el tema en Twitter, con un filoso mensaje dirigido al conductor. "Avísennos con tiempo, así nos preparamos. No queremos llegar tarde sea cuando y donde sea. No sabíamos nada. Gracias", escribió, al tiempo que sumó con marcada ironía: "Iba a ser una cámara oculta para Marcelo Tinelli. ¡Me descubrieron!".

Filoso, De Brito le recordó la cantidad de veces que se cruzó con el conductor de ShowMatch: "Me encanta que ahora sean amigos". ¿Terminó ahí? No, a Cabak le costó ponerle un punto final al cruce y sumó: "Nunca dejamos de serlo. Nos conocemos hace 25 años".