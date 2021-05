Cabak rompió su propia cautelar y volvió a hablar de su vida en Polémica en Bar

“Mi vida no es un show”. Con esa frase, Horacio Cabak rompió su propia cautelar en Polémica en el bar y volvió a hablar sobre los problemas que vivió la semana pasada frente a los medios. “¿Sabés cuándo se terminó la bocha? Cuando el juez dijo que todo el tema de la conversación en medio y los pormenores no tendrían que haberse hablado en los medios. Si hablan del tema, tienen que pagar 300 mil pesos”, le dijo a Mariano Iudica, cuando le preguntó sobre su situación actual.

“Hablaron de mi vida privada que nunca tendría salido a los medios porque era un mensaje privado”, aseguró Cabak. Cuando Iúdica le preguntó si le haría juicio a Ángel de Brito, el modelo respondió: “No voy a decir eso en un programa de televisión. Nunca lo haría”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además se enojó con el conductor de Polémica en el bar: “Hace una semana que estoy escuchando qué tendría que haber hecho o qué tengo que hacer. Y estás vos y 45 millones de personas más. Hace una semana que mi vida está en una trituradora por diversos motivos. Todos opinan sobre mí. Y no quiero que nadie me dé consejos. Necesito que me dejen tranquilo”.

“Yo tengo 50 años y te dije antes de todo lo que suceda. Te lo dije con lo de los tuits de canchero y cuando te dije que te tomes una semana. Con una cautelar te ponés en contra a los periodistas quizas. Te lo digo porque sé un poco del tema”, le dijo Iudica. Y Cabak le respondió: “No quiero escuchar a nadie opinar de mi vida. Y no porque seas vos”.

Y Mariano le respondió: “Si hubieras usado esos tonos hace una semana, hubiese sido distinto. Cuando te sale el otro, el canchero, te sale todo mal. Y nadie te quiere pelear. Desde el minuto uno”. Y Horacio volvió a decirle: “Lo que necesito es que no se hable más del tema”.

El lunes, la medida cautelar pedida por Cabak se convirtió en una realidad y él mismo se encargó de anunciarlo en sus redes sociales. “Las cosas de a poco vuelven a su lugar. Gracias Fernando Burlando y Elba Marcovecchio”, escribió en agradecimiento a sus abogados patrocinantes, junto a la resolución en cuestión.

En dicha cautelar, se resolvió que queda prohibida "la difusión, divulgación, exhibición, exposición, alusión, nombre o referencia de cualquier tipo al contenido de mensajes, conversaciones privadas, audios, fotografías, videos, textos o cualquier noticia, dato o circunstancia relacionada con la vida familiar, vida de pareja y/o eventuales desavenencias de pareja de los señores Verónica Soldato y Horacio Martín Cabak en medios televisivos, gráficos, radiales, medios digitales y/o publicación en páginas web".

En esa línea, se advirtió que la medida dispuesta deberá cumplirse de manera inmediata, a partir del momento de su comunicación fehaciente, bajo apercibimiento de fijar una multa de 300 mil pesos por cada referencia, mención, difusión o alusión que se efectúe en violación a lo dispuesto, multa que se devengará en mitades para cada uno de los hijos menores de edad de la pareja Cabak-Soldato.