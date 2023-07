"¡Cabezas de termo!": Cinthia Fernández a los gritos con una mujer que grabó a su hija en el baño

Cinthia Fernández contó en sus redes sociales que está agotada. La vida de madre, en el marco de las vacaciones de invierno, es la principal razón de esto. Este fin de semana la panelista quiso subirse a la ola de Barbie y fue con sus tres hijas al cine. Además de que la película no le gustó para nada, tuvo otra experiencia negativa que se encargó de relatar a sus seguidores, cuando una persona desconocida quiso filmar a una de sus hijas, cuando esta iba al baño tras tener un accidente.

"¿Alguien que me explique la estupidez humana de las personas que graban a una criatura? ¿No entendés que ya la está incomodando la situación de que se manchó para aguantar una pelotuda así? ¿Por qué no respetan? ¿Por qué no se ubican?", se preguntó la bailarina en una historia que compartió en su Instagram. "Son cabezas de termo, claramente. ¿Cuál es la gracia? Si la que sale en la tele soy yo, ¿por qué no le dejás de romper las pelotas a la criatura?", protestó.

La indignación de la ex de Matías Defederico tras volver del cine estuvo clara desde el comienzo del video. "Gente desubicada como chupete en el orto. Mi hija, no entendimos cómo, se le derritió una tableta entera de chocolate arriba de la pollera. Entera. Tuve que ir al baño, porque se iba a seguir manchando", reveló Cinthia.

La modelo describió que, tras el inconveniente que se presentó, le tuvo que sacar la pollera y dejarla con las calzas que tenía debajo de esa prenda, para volver a disfrutar de la película. Al mismo tiempo, en ningún momento del video Fernández aclaró si el accidente le ocurrió a Bella, Charis o Francesca.

No sólo en el Instagram fue que protestó la ex Bailando por un Sueño, también en Twitter se encargó de repasar lo que vivió y cuestionó a la persona que osó filmar a sus bendiciones. "La gente más desubicada que chupete en el orto cuando estás con tus hijos. ¿Qué se piensan que son nuestros dueños? No tienen un límite de grabar a una criatura. Aviso que si aparecen videos míos mandando a la mierda a gente que le encaja el teléfono en la cara a una criatura, soy yo y soy re ortiva", adelantó la vedette en una publicación que rápidamente cosechó un gran número de comentarios.

La reacción de la madre levantó críticas y apoyos en el anónimo mundo de las redes sociales. "La gente debería respetar. Sea famoso o no. Usar modales, pedir por favor. Ser famoso no te saca el derecho de poder pasar una tarde tranquila con tus hijas. Y la gente que se quiera acercar a pedir una foto, lo debe hacer con educación. Y seguro van a obtener un trato cordial", aseguró un usuario.

"Comprendo que la gente casi siempre es intensa cuando ven a un famoso, pero vos deberías comprender y relajarte un poco, Cintiha. No podés tener problemas con todo el mundo, a dónde vas los demás están equivocados. Míralo a (Lionel) Messi cuando está con la familia. A algunos la fama le queda grande", cuestionó otro perfil de Twitter.

"No entiendo porque alguien quisiera filmar a Cinthia sinceramente", rechazó una tercera persona. "Y sí hay que respetar la privacidad. Ahora, ¿no son las mismas criaturas que hacían 20 minutos de previa en el Bailando por un Sueño y lo veía todo el país?", se preguntó.