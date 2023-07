Cabré se calentó en un teatro por problemas de sonido: “Me saco el micrófono y me voy”

Fiel a su carácter, Nicolás Cabré protagonizó otro momento escandaloso en el Teatro Cañuelas durante el fin de semana, donde amenazó con abandonar la obra si no accedían a su pedido de bajar el volumen del sonido. Cabré está lejos de la televisión, pero sigue desempeñándose como actor en el teatro. Ahora está al frente de “Me duele una mujer”, obra que interpreta junto a Mercedes Funes y Pepe Monje. Lo cierto es que salió a la luz una fuerte interna dentro del elenco.

El director de la obra, Pablo Guzzetti, hizo un fuerte descargo y a través de un comunicado, que dejó al descubierto una situación protagonizada por Cabré que generó gran tensión en la obra, hizo un pedido de disculpas: "El Teatro Cañuelas desea informar a nuestros apreciados espectadores sobre un incidente ocurrido durante la función del pasado sábado 8 del corriente, en la cual presentamos la obra teatral 'Me duele una mujer', protagonizada por Nicolás Cabré, Mercedes Funes y Pepe Monje".

"La función comenzó con total normalidad, pero a los pocos minutos, el operador de sonido de la compañía recibió un mensaje de WhatsApp de Nicolás Cabré, enviado durante una salida de escena, en el cual solicitaba que se bajara el volumen del sonido. Una vez notificado de esta petición, nuestro técnico de sonido y luces respondió al operador que el sonido estaba perfecto y no se encontraba alto. Esta información fue transmitida al vestuarista de Cabré, quien a su vez informó al actor sobre la situación. La respuesta de Cabré fue: 'Si no bajan el sonido, me saco el micrófono y abandono la obra'", escribieron.

Y agregaron: "Ante esta situación, el operador decidió reducir el volumen de los micrófonos, lo que ocasionó que algunos espectadores no pudieran escuchar correctamente el resto de la función. En nombre del Teatro Cañuelas, nos disculpamos sinceramente por la conducta del señor Cabré, la cual perjudicó a nuestros espectadores. Queremos que sepan que hemos puesto nuestro mayor esfuerzo en la reapertura del Nuevo Teatro Cañuelas para brindar funciones de primer nivel y permitir que el público pueda disfrutar plenamente de los eventos que presentamos".

"Lamentamos profundamente cualquier inconveniente causado por este incidente y reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer espectáculos de calidad en un ambiente acogedor y profesional. Agradecemos su comprensión y esperamos contar con su apoyo continuo en futuras presentaciones", cierra el comunicado.

No es la primera vez

En el 2019 y en el escenario del Teatro Lola Membrives, en la obra “Departamento de soltero”, el actor se mandó una parecida. La comedia era protagonizada por él y Laurita Fernández. En ese momento se había vivido una situación casi insólita cuando el actor decidió interrumpir la función a raíz de los gritos que recibía de parte de un grupo de mujeres que se encontraban en la platea.

Al parecer, poco después de comenzar la función, tres mujeres comenzaron a gritarle al actor. Algo que -los protagonistas- consideran normal al inicio de la obra, pero que esta vez no finalizó nunca. Según Laurita, estas féminas le decían "guarangadas" a su entonces novio. “El problema fue cuando empezaron a decir guarangadas y barbaridades a Nico. Le decían que se las muestre, 'te parto, vení que te doy todo'. Lo gritaban de tal manera que nuestros compañeros pensaban que era yo, como si tuviera el micrófono abierto”, explicó.

En un momento, Cabré se cansó de los gritos, se fue de escena y suspendió la función. La producción cerró el telón y él estuvo como 10 minutos adentro. Antes de retirarse, el actor además encaró a las mujeres y les dijo que no podían decir esas cosas, que no estaban en la cancha, que era insoportable trabajar así: se fue enojado y Laurita se fue atrás de él. A raíz de este escándalo, la producción se acercó a estas mujeres y les pidió que se retiren del teatro, pero ellas no quisieron hacerlo. Al poco tiempo, el galán regresó, le pidió disculpas al resto de los espectadores.