Cabré y Vicuña están enojados con la China: el reclamo que le hicieron en medio del escándalo

Por más que Wanda Nara y Mauro Icardi ya confirmaron su reconciliación y que no avanzarán con el divorcio, los escándalos paralelos a esa disputa siguen. Pero ahora la que continúa en el centro de la escena es Eugenia “China” Suárez que recibió el reclamo de sus dos ex parejas para que regrese cuando antes a la Argentina debido a que quieren ver a sus hijos.

Se trata de los actores Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, padres de Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, quienes habrían hablado entre ellos en las últimas horas para exigirle a la China que regrese de Madrid en donde está hace más de un mes con sus tres hijos.

La noticia fue contada por la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), Andrea Taboada, quien dio más detalles al aire. "Nico Cabré y Benjamín Vicuña hablaron con ella porque quieren que vuelva lo antes posible para poder ver a sus hijos", dijo la panelista. Luego, Yanina Latorre contó que Vicuña además de estar enojado por la situación con sus hijos, también tiene un problema económico con su ex mujer que todavía no terminó de resolver.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Es que todo el escándalo ya generó repercusiones en los ingresos de Suárez. “La China no perdió todas las marcas, lo de la cápsula de ropa lo va a seguir haciendo y lo de la peluquería también, lo que sí es que se le bajaron algunos contratos con marcas internacionales”, contó Taboada. Todo esto sucede cuando además se dio a conocer la versión que la actriz le dio a sus más íntimos sobre los jugados intercambios de mensajes que tuvo por Telegram con el delantero del Paris Saint-Germain.

Pero vayamos por partes. La semana arrancó con Wanda contándole a propios y extraños en su cuenta de Instagram que había decidido perdonar al padre de sus dos hijas, Francesca e Isabella. "Me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás....y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia", escribió.

Como era de esperarse, el contenido real de aquella misiva no tardó en darse a conocer. “No puedo seguir aguantando tus malos tratos, tu ninguneo, tu pelotudeo, como hacés. Yo no soy una mierda, no me lo merezco. Arruinaste todo por un chat de mierda, un chat que no significaba nada para mí. Un chat por el cual estás ciega. Una vez más te demostré las cosas como te las digo. Solamente tuve un error pelotudo", decía parte de la carta de Icardi.

Pero en medio de este contexto, en Los Ángeles a la mañana contaron todo sobre la versión que La China le dio a sus amigos y que, claro está, no deja bien parado al atacante rosarino. De acuerdo con Ángel de Brito, el futbolista no sólo empezó con el beboteo sino que le dijo de todo sobre Wanda, a quien quería “como a una hermana”, que hacía tiempo que quería separarse, pero ella no se hacía cargo, ya que “se hacía la tonta”.

De acuerdo con el conductor de El Trece, lo que le dijo la China a sus más íntimos "es que efectivamente Icardi empezó con este jueguito de los likes". "Hace varios meses que empezaron a hablar los dos. Lo primero que le dice él es esto que ya se sabe: ‘sos la mujer de mis sueños, sos mi ídola, te veo desde chiquito’. Así arranca. Solo, sin que nadie le pregunte nada, le empezó a contar que estaba en crisis con Wanda", reveló De Brito.

Y siguió: "Crisis de la que se habló, pero ellos desmintieron enseguida con fotos. Lo que le dijo Icardi es ‘No la quiero más como pareja´. Y algo bastante fulero, que va en sintonía con los mensajes de Instagram de Icardi. Le contaba qué tipo de discusiones tenía con Wanda, intimidades de la pareja, que se pelearon por los chicos, equis motivo. ‘La dejé de querer, la quiero como hermana o como madre’”.

Fue en ese momento que Yanina Latorre aprovechó para tomar la palabra y detallar cómo es la estrategia que usó Icardi para poder comenzar una relación clandestina sin despertar sospechas en las redes: "El código del pirata en las redes es así. Empieza con un guiño inocente de un lado, como el like de la China a Icardi. Puede ser un like o un fueguito. El otro recoge el guante y contesta. Te manda una foto y el teléfono", comenzó explicando Yanina.

Y concluyó: "Generalmente, o no se siguen, o no es mutua la seguida. Porque cuando empiezan a estar más metidos en el quilombo y en el chat, se dejan de seguir. Si yo quiero llamarte la atención para que veas mi mensaje, te sigo y te dejo de seguir tres veces para que veas las notificaciones porque te quiero hablar. O te likeo 15 fotos, de la nada, después les saco los likes. Con estas dos cosas el otro entiende que estás libre para hablar".