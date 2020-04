Cachetazo real: la tremenda prohibición del príncipe William al hijo de Meghan y Harry, Archie

Mucho pasó desde el miércoles ocho de enero en el que Meghan Markle y el príncipe Harry sacudieron por completo a la Familia Real inglesa al anunciar desde su cuenta de Instagram -y sin consulta previa- su indeclinable renuncia a la Corona. Si bien la Reina Elizabeth II y el propio príncipe Carlos se reunieron de emergencia con los hijos de Lady Di y acordaron la "transición", lo cierto es que el vínculo entre los hermanos se quebró, pese a los reiterados intentos del duque de Sussex de reconciliación. El pedido que Harry hizo para su hijo, Archie; la feroz respuesta de William y la incómoda posición en la que quedó la monarca.

"La Reina tiene una debilidad por Harry, en especial después de la muerte de su madre. Intentó convencerlo de que no renunciara a la Corona, pero fue la primera en apoyarlo al darse cuenta de que ya no había vuelto atrás", reconocen fuentes del palacio de Buckingham. El hijo menor de Lady Di, atento a la deferencia de su abuela, cumplió con todos y cada uno de los pedidos que la Reina le hizo al momento de negociar su salida.

No sólo bajó su perfil, sino que además asistió junto a su mujer a la celebración por el día de la Commonwealth en la abadía de Westminster. Se trató, en efecto, del último acto oficial de la pareja como "miembros principales" de la Corona. La tensión con William y Kate Middleton se transmitió por televisión. Los duques de Cambridge no sólo se mostraron fríos y distantes, sino que además evitaron conversar con ellos, pese a que se encontraban a centímetros de distancia. "La Reina y el príncipe Carlos hicieron todo lo que pudieron para reconciliarlos, pero William no da el brazo a torcer".

"Lo único que quiere la Reina ahora es no dejar de tener contacto con su nieto. Por eso los invitó a pasar las vacaciones de verano en Escocia con ella y los duques de Sussex accedieron. Harry, aprovechando el calendario, le pidió a su abuela celebrar el primer cumpleaños de su hijo en el castillo de Balmoral, pero William se opuso. Su posición es siempre la misma: si renunció al 'trabajo', que renuncie a los beneficios".

La intención original de Meghan y Harry era celebrar el cumpleaños de su hijo en el Reino Unido, en un intento por honrar la promesa que Harry le hizo a la Reina al momento de acordar su salida. "Se comprometió a criar a Archie bajo los estándares de la Familia Real y con respeto por su país y por la Corona. De hecho, los duques de Sussex así lo destacaron en el posteo en el que anunciaron su renuncia. Es por eso que la negativa de William no cayó nada bien, en especial a la Reina".

Leé también | "William no ocultó su desprecio y Harry se dio cuenta": el drama de los hijos de Lady Di

"Los planes de Meghan y Harry cambiaron por la pandemia del coronavirus. Su visita a Inglaterra se postergó y, por el momento, se quedarán en Estados Unidos cumpliendo con un riguroso aislamiento social. Por lo cual, el festejo -que tendrá lugar el próximo seis de mayo- será presenciado sólo por su abuela materna, quien se encuentra junto a los duques en estos momentos".

De acuerdo a lo consignado por los tabloides británicos, el cierre de fronteras "justificará la ausencia" de los duques, aunque no aplacó la interna de la Familia Real. "Harry se siente aislado por toda su familia desde que vive en otro país. Cuando era chico, tenía su vida junto a su madre y su padre; luego, se dividía entre ambos cuando se divorciaron. Tras la pérdida de su mamá, se refugió en la contención de su padre y de su hermano. Su carrera militar también lo marcó y lo contuvo. Hoy no tiene nada de eso".

Sin embargo, desde el entorno del príncipe, la versión es otra. "Harry siente que parte del establishment estuvo y está detrás de los constantes ataques que recibió su mujer desde que comenzaron su relación. Dentro de ese grupo de personas se encuentra William, quien sería para Harry fuente de algunas historias publicadas para opacar y dañar la imagen de Meghan".

En efecto, la posición de los medios estadounidense parece radicalmente opuesta a la que exponen los tabloides británicos, influenciados -según el entorno de Harry- por su propio hermano. "La prensa que reciben en Estados Unidos es positiva y los cuidan. Es como si se hubieran dividido las aguas. Lo único que reciben del Reino Unido son ataques. Harry no está dudando de su decisión, sigue sosteniendo que hizo lo mejor para su familia".

En las últimas semanas, fueron precisamente los medios ingleses los que publicaron la historia del presunto affaire que el príncipe habría tenido con una de sus ex novias, después de que Meghan regresara a Canadá tras participar de la ceremonia en la abadía de Westminster. Fue el tabloide The Sun -quien rara vez critica a William y a su mujer- el que reveló que el príncipe se reencontró con su ex novia, Chelsy Davy, días después del acto por el día de la Commonwealth.

Leé también | Los encriptados mensajes que Harry le mandó a William en plena crisis y la estocada final contra Kate

"Los amigos de Harry decidieron sorprenderlo con una fiesta de despedida. Él estaba triste porque sabía que no regresaría por un largo tiempo a su país y le resultaba imposible poder ver a todos sus seres queridos en tan pocos días. El príncipe disfrutó de la sorpresa y le contó a su mujer, pero evitó mencionarle que dentro de la lista de invitados estaba su ex novia, Chelsy".

Cabe recordar que Chelsy y Harry estuvieron siete años de novios. "Se separaron porque ella no podía tolerar la atención de los medios. Era otro momento, eran más jóvenes. Harry pensó en dejar la Familia Real, pero Chelsy se lo prohibió. Él quería formar una familia con ella y llegó a proponerle casamiento. Ella fue más madura y entendió que nunca podría vivir una vida 'normal' junto al príncipe y, desde entonces, mantuvieron una amistad a distancia".

"Cuando Harry entró a la fiesta y la vio se puso a llorar. Sus ojos no podían creer lo que estaban viendo", reconocieron amigos del príncipe a la prensa británica. "Si bien Chelsy fue invitada a la boda, Meghan siempre estuvo muy pendiente de ella. Desde que empezó a salir con su mujer, el príncipe empezó a distanciarse de su ex novia, al punto que dejaron de hablarse". Los amigos del príncipe salieron de inmediato a desmentir la información. Si bien confirmaron la fiesta, aseguraron que Harry y Chelsy no estuvieron nunca solos. "Tienen un vínculo de amistad, sólo eso. No pasó absolutamente nada entre ellos".

Cuando parecía que la tormenta había pasado, otro "carpetazo" fue publicado por la prensa británica. El tabloide británico The Mirror hizo público el certificado de nacimiento de Archie. En el mismo, se detalla que el pequeño nació en el exclusivo Hospital Portland, un instituto privado cuya habitación cuesta USD 25 mil la noche. El dato no resulta menor, si se tiene en cuenta que el hospital St. Mary en el que Kate Middleton tuvo a sus tres hijos (George, Charlotte y Louis) cuesta menos de la mitad: USD9200.

Pero eso no es todo: el tabloide resaltó que la profesión que Meghan acusó al momento de completar el formulario fue el de "princesa del Reino Unido". Mucho se especuló sobre el tema, hasta que desde el palacio de Buckingham -es decir: desde el entorno de la propia Reina- aclararon que el título lo había adquirido al momento de casarse con Harry y que correspondía su uso, pese a que el público la conociera sólo como duquesa.

Harry siente que los constantes ataques y la información que se está filtrando a los medios es 'fuego amigo'"

"Harry siempre denunció una campaña en contra de su mujer, incluso cuando estaban de novios. Rompió todo tipo de protocolos al publicar mensajes personales en los que acusaba a los medios de racistas y tiempo después demandó a esas publicaciones. Ahora, siente que los constantes ataques y la información que se está filtrando a los medios es 'fuego amigo' y que responde al entorno de su hermano".