Cachetazos, "maltrato laboral" y denuncias por "violenta": Taboada apuntó contra Fernanda Iglesias

Fernanda Iglesias es conocida además de por su trabajo como panelista y conductora en los medios, como una persona la cual dentro de la farándula no es bien vista. Con varios escraches sociales contra su persona por maltrato y agresión, al día de hoy se pasea de canal en canal como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, lleva presente una lista de polémicas y agresiones que atravesó: desde la cachetada a Andrea Taboada, hasta una denuncia del Sindicato de la Televisión y varias discusiones en vivo.

En las últimas horas se vivió un breve enfrentamiento entre Viviana Colmenero e Iglesias, por querer darle un consejo sobre salud mental mientras se encontraban “tirando las cartas” en pleno transcurso del programa que lleva a cabo Ángel de Brito. En el mismo, la recientemente separada de Pablo Nieto consultó sobre el amor y mientras realizaban el místico juego, Colmenero le sugirió que primero recurra a una terapia.

Ante esto, fuera de sí, Iglesias respondió: "¿Cómo no voy hacer terapia? Desde los tres años que hago. Me dice 'andá a terapia'. No. ¿Quién sos, boluda? Me molesta la gente que me manda a terapia, es invasivo. Está mal mandar a terapia". Lo cual quedó un tono más elevado y desubicado en el panel, por lo cual todas sus compañeras, incluido De Brito la calmaron diciéndole que el comentario fue “con onda” y que no era para que se “enoje” tanto como lo hizo.

Y sin dudas, la que no podía faltar para que opine sobre la dura reacción de Iglesias fue Andrea Taboada quien tiene un pasado feroz contra ella y que arrastra desde hace siete años. Además, como si fuera poco, De Brito la desplazó del programa después de trabajar más de una década juntos y la reemplazó nada más ni nada menos que con su enemiga. Por eso mismo, aprovechando la situación y queriendo demostrar una vez más la guerra que hay entre las dos, la ex Angelita twiteó: “Que raro todo...opina de violencia...(?) Le tiró un celular a una colega, una copa a un compañero...cachetazos... Otras personas pueden seguir contando... Lo lamento mucho”.

¿Cuándo se desató la guerra entre las dos? Fue en el 2016 cuando Iglesias le dio una cachetada en vivo a Taboada mientras ambas realizaban el programa “Nosotros a la Mañana”, con la excusa de que Iglesias no podía expresar lo que quería mientras debatían. Por eso mismo, su mejor decisión fue actuar con total violencia ante la ex Angelita lo cual le respondió en el mismo instante: “Estás re loca, Fernanda. Ubicate, ¡no te lo digo más! No podés agredir, estás re mal de la cabeza", algo que generó sin dudas un escándalo televisivo que se recuerda hasta el día de hoy.

En su momento, Iglesias fue suspendida del programa durante tres días pero luego tomaron la decisión de desvincularla completamente y a la vez, Taboada declaraba: “Fue una situación desagradable, no la pasé bien agradezco la contención de mis compañeros. Fernanda me pidió disculpas, insistentemente pero yo no puedo disculpar a alguien que se maneja con la violencia, con los golpes. Yo me manejo con las palabras. No tengo mucho más para agregar”.

Seguido a eso, en su cuenta de Twitter escribió haciendo referencia a ella como una persona violenta de la cual no quería saber más nada. “Pueden dejar de hacerme comentarios en tw e Instagram de Fernanda Iglesias...No me interesa esa persona violenta. GRACIAS”.

Y hace pocos meses, la ahora panelista del Diario de Mariana apuntó nuevamente contra ella sin nombrarla pero, mencionando todos los casos que la tuvo como protagonista. “Violenta. Agresiva. Cachetadas. Pellizcones. Revolea vasos a compañeros. Tira de los pelos a supuestas amantes de su pareja. Revolea y maltrata a vestuaristas porque no le gusta un vestido. En fin, mucho más ¡Le deseo que pueda recuperarse!", escribió, aunque luego lo eliminó.

Ese no fue el único caso que trascendió. De hecho, fuentes consultadas por BigBang aseguran que el maltrato es "constante" de parte de Iglesias en todos sus ámbitos de trabajo. También, en su momento fue mencionada por revolearle un vaso a un compañero mientras se emitía el programa y en el año 2021, tiró un celular cuando tenía el lugar de conductora en un programa en Mucha Radio.

Es más, una de sus grandes denuncias fue cuando el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATTSAID), lanzó un comunicado en contra de ella por maltrato y violencia laboral mediante una publicación en Twitter el cual luego debieron eliminar porque si no las consecuencias podrían ser totalmente agravadas.

En la carta, explayaron: "El SATSAID repudia el comportamiento de la panelista Fernanda Iglesias, quien viene ejerciendo violencia laboral de manera sistemática y sostenida en el tiempo para con las y los trabajadores de Canal 9. En este caso sucedió en el área de maquillaje, pero ha habido otras situaciones en diferentes sectores del canal".

Y para culminar, indicaron: "El SATSAID ha militado la ratificación del Convenio 190 de OIT y su recomendación 206, con el convencimiento de la necesidad de una norma de esta naturaleza que garantice espacios de trabajo libres de violencia y acoso. Por lo antes expuesto, llamamos a Iglesias a reflexionar y dejar de lado el maltrato para con las trabajadoras y trabajadores representadas por nuestro gremio".

Iglesias volvió hace tan solo un mes de España en donde se había ido a vivir para probar suerte y a la vez intentar limpiar su imagen de persona agresiva y violenta. Aun así, comenzó un nuevo ciclo en LAM y tardó tan sólo una semana en demostrar su verdadera cara: ya se peleó y gritó en vivo.