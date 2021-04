Cacho Fontana desmintió su propia muerte: "Es muy triste llegar a ese extremo"

A dos días de haber cumplido 89 años, este lunes dieron por muerto de manera errónea a la leyenda de la radio y la televisión Norberto Palese​, mejor conocido como Jorge Cacho Fontana. El locutor fue trasladado en la mañana del domingo de la Clínica de Rehabilitación y Geriatría Inter Plaza, donde se hospedaba, al Hospital Fernández, debido a que contrajo una vez más coronavirus y su estado se había complicado.

En julio del año pasado, el legendario locutor había logrado superar uno de los momentos más difíciles: había dado positivo de COVID-19, luego de que se le realizara un hisopado por una serie de casos registrados en el geriátrico donde vivía desde hace unos años. Para la fortuna de Fontana, en aquella oportunidad la enfermedad lo encontró asintomático, y muy bien de ánimo, razón por la cual la superó sin problemas.

Sin embargo, su salud volvió a preocupar durante los últimos días: el conductor atraviesa un fuerte cuadro de neumonía derivada del coronavirus y debió ser internado en el Hospital Fernández. “Papá festejó su cumpleaños bien de ánimo. Se había realizado un hisopado el 20 de abril, que le dio negativo. El sábado por la tarde-noche tuvo que ser trasladado al hospital Fernández", había explicado Antonella, la hija del locutor.

Y agregó: "Tiene neumonía. Como el protocolo lo requiere, le realizaron un nuevo test para detectar la presencia de coronavirus en el hospital y el resultado fue positivo. Este lunes, se informó que el reconocido conductor finalmente había fallecido y todos los medios de comunicación se hicieron eco de la triste noticia. Afortunadamente, Antonella utilizó las redes sociales para aclarar que Chacho estaba mejorando y que seguía con vida.

A través de su cuenta de Twitter, la hija del conductor resaltó: "Me llegan mensajes y llamados de condolencias. Mi papá VIVE, recién hablé con él", aclaró. Más tarde, el director del Hospital Fernández, Ignacio Previgliano, salió a desmentir la triste noticia y finalmente, por si quedaba alguna duda, fue el propio Cacho quien desterró estos rumores saliendo a hablar esta misma tarde con radio La Red desde el Hospital Fernánez.

Consultado por Fabián Doman, Cacho resaltó: "Me han inventado tantas cosas que una muerte es un pavada más. La mediocridad elevada al cubo que vos quieras. Es muy triste llegar a ese extremo de tener que decir al mundo una barbaridad de esa naturaleza. Te agradezco a vos la gentileza de llamarme y traer tranquilidad. Estás en un momento muy importante, aprovechalo que es único".

Luego de aclarar que sigue internado en el Fernández y que recibe la atenta atención de los enfermeros del nosocomio, el conductor explicó: "Tuve COVID por un tiempo y ya pasó. Fue un momento. Estoy en el Fernández....estoy rodeado de gente de bien, que te acarician, te dan de comer duraznitos que me encantan, todas cositas ricas que a uno le encantan porque es mimoso. Lamento que usen esta noticia como verdadera".

Hasta el inicio de la cuarentena, allá por el 20 de marzo, Cacho Fontana estaba trabajando en Radio Nacional, tarea que no pudo continuar porque integra el grupo de riesgo de adultos mayores y no puede salir del geriátrico. Sin embargo, el 23 de abril de 2020 celebró su cumpleaños número 88 y durante una entrevista con El Trece manifestó su deseó de poder volver a sus actividades pronto: “Es lo único que quiero y es lo único que no me dejan".

Durante aquella nota, el notable conductor, reconocido por "Odol Pregunta", el "Fontana Show" por Rivadavia, sus intervenciones en las transmisiones de Caffarelli desde el exterior para las peleas por el campeonato del mundo de Locche, Accavallo, Monzón, Galíndez, entre otros, había contado: "Yo tengo una idea para la televisión, ¿pero usted ve a un tipo de 88 años en la televisión? Tengo el armado para hacerlo de pie a cabeza".

En aquella oportunidad, el locutor se mostró de buen ánimo y aseguró que a raíz de esta pandemia, hay que acostumbrarse a "esta nueva vida". “Estoy más que bien, la estoy pasando mejor que en los tiempos jóvenes porque estoy con una vitalidad, una fortaleza y un espíritu muy importante que me ayuda a llevar esta pandemia que estamos padeciendo todos", explicó.

