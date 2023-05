“Cagones hijos de put…”: Alfa protagonizó su propio ataque de furia a lo "Bombita Darín"

Cada uno de los participantes de Gran Hermano 2022 tuvo un rol clave dentro de la casa, con cualidades y personalidades destacadas, mantuvieron por fuera del reality. Sin dudas, uno de los más fuertes y problemáticos dentro y fuera de la casa más famosa del país fue Walter Santiago, conocido como “Alfa”, que no sólo tuvo varias discusiones y enfrentamientos en el programa sino que también es el protagonista de otros escándalos.

Alfa fue adoptado como el padre de la casa y a Romina Uhrig como la madre. Fue así, como tomó la posta del lugar, de la cocina, de la pileta y así también juntó una serie de discusiones con casi todos los participantes. Y si bien en algún momento se pensó que todo era a partir de un personaje en específico que quiso crear durante su participación en el ciclo que se emitió por la pantalla de Telefe para ser recordado de aquella manera, tras salir de la casa más famosa y tener conflictos también afuera, se llegó a la conclusión de que nunca se trató de un personaje inventado, sino que el sexagenario simplemente es conflictivo en la vida real: enojos, furia, insultos y amenazas.

El fin de semana, el ex hermanito fue protagonista de una pelea callejera que mantuvo en plena Avenida Libertador contra dos hombres que viajaban en una camioneta detrás de él. El conflicto se dio a partir de un insulto que le gritaron, por lo cual él tomó la decisión de perseguirlos con su auto, bajarse e invitarlos a solucionar las cosas a los golpes. Así como él sabía que esta noticia se iba a filtrar en cualquier momento, tomó la decisión de ser él mismo quien lo publique en su Instagram para dar más detalles del momento que le tocó vivir. En la publicación, además del vídeo donde se lo ve accionar, también adjuntó un descargo verbal contando la situación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En las imágenes que no tardaron en viralizarse en las redes, se lo ve parado al lado de la camioneta donde estaban presentes las personas que lo insultaron, y se escucha que les grita “Cagones hijos de put…”. Luego, en el descargo, comenzó diciendo: “¿Cómo andan? Buenas noches… yo acá, presto a comer un asadito al lado de la parrilla".

Y siguió: "Les cuento antes de que empiecen a hablar, antes de que se viralice, que lo muestren, que lo pasen. Hoy venía circulando con el auto muy tranquilo por Avenida Libertador escuchando música, a 50 o 60 km por hora. Se me pegó una camioneta al lado. Me dice ‘Alfa’. Lo miro, lo saludo y el que iba de acompañante me dice ‘viejo puto’. ¿Qué hice? Lo seguí, puse el auto en adelante, frené y me bajé”.

“Ahí le dije. ¿Qué te pasa? ¿Viejo put… a quién? La conch… de tu madre. Ahí arrugaron los dos. Se quedaron mirándome. ‘No, no. Yo le dije a otro. Yo le dije al que pasaba’, me dijeron. Hay que aprender que cuando abrís la boca, te la tenes que bancar”, continuó narrando.

“Yo por más que sea persona publica, por más que me conozcan y toda la historia, no me voy a bancar que me puteen, que me digan viejo put… que me digan lo que sea en la calle. ¿Está claro? No me lo voy a bancar de nadie. Como no me lo banqué hoy, no me lo banqué ayer ni mañana y no me lo voy a bancar nunca. Si me decís viejo put…, bancatela vos”, concluyó.

Además, en la misma publicación donde posteó el vídeo, escribió con total enojo: “Hoy un imbécil me gritó viejo put… y aceleró… No sabía con quien se metía el pelotud… cagón!!” Lamentablemente, no es la primera vez que se lo ve de esa manera, a los insultos, enojado y de mala manera contra personas en la vía pública. Hace tan sólo una semana, también fue intérprete de una discusión con un joven de TikTok.

El hecho ocurrió en un shopping ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. En aquel momento, un chico llamado Alexis, se acercó a pedirle una foto a Walter, pero como estaba charlando, se negó. Ante esto, el tiktoker con el teléfono en modo grabación y en selfie, mostró la reacción en vivo y agregó: “Acá, con Alfa”. En ese momento, el ex participante lo miró con cara de pocos amigos y enojado, por la situación.

Entonces, Alexis le dijo a Alfa por haberse negado a la foto: “Gracias... un agrandado el tipo”. Y Alfa le respondió: “No, agrandado no, estoy hablando, ¿qué querés?”. Y, mientras se alejaba de Alfa, le gritó: “Agrandado que sos...”. Al video le agregó: “Encima que se hace rogar, se enoja”.

Y si miramos tan sólo un mes más atrás, también se puede encontrar un Alfa enojado y a los gritos. El 24 de marzo, cuando se realizó la gran ceremonia de casamiento en la casa de Gran Hermano, tras la boda de Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio, en la cual ingresaron todos los participantes de la edición, antes de que ingresaran, se dio una pelea que estuvo a tan sólo unos metros de que termine con golpes de puño.

Los protagonistas del hecho fueron Walter y Juan Reverdito. El episodio se dio porque, mientras ultimaban detalles para hacer el ingreso, el taxista junto a Maxi Guidici, en un vivo en Instagram hablaron sobre que ambos opinan lo mismo en una cuestión en particular: su parecer contra Alfa.

De inmediato, y sonriente, Maxi respondió, en broma: “Alfa, la conch… de tu madre”. Y Reverdito agregó: “Forro”. Y, aunque ellos no lo sabían, en un camarín de al lado, se encontraba Alfa mirando el video. Por eso mismo, a los pocos minutos, mientras el vivo de Instagram continuaba, comenzó a escucharse la voz de Alfa desde lejos. Entonces, para aprovecharse de la situación, Juan le dijo a sus seguidores: “Mirá, mirá. Está puteando Alfa. Miren, miren”. A la par, abrió la puerta del camarín, salió al pasillo y apuntó a Alfa, que estaba sacado y contenido por una productora.

Alfa le gritó a Juan: “Me acaban de mostrar el vivo que estaban haciendo. La conch… de tu madre, vení dale. Vos y el otro”. El ex participante estaba fuera de sí y quería pelear con Juan y con Maxi. A todo esto, Reverdito le respondió: “¿Por qué puteas? Con mi vieja no. ¡A mi vieja no! ¿Qué me puteás, boludo? Con mi vieja no que la perdí hace poco”.

Pero Alfa siguió: “¡La concha de tu madre! Vení”. Fue ahí que el taxista se sacó. Mientras un par de productoras intercedían, le gritó a Alfa: “¡No, no! ¡Te voy a romper la cabeza! ¡Si estoy solo haciendo el vivo!”. Entonces, cuando Ariel Ansaldo y otra chica le dijeron que se tranquilizara, Juan les dijo: “¡Pero lo voy a cag... a trompadas!”. Entonces, se sumó Maxi, que le dijo: “Es un enfermo que quiere quilombo”. Finalmente, Alfa se retiró.