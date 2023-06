Callejero Fino se le declaró a Lali: "Tendríamos que juntarnos y ver qué onda"

Un comentario pícaro pero que abarca el típico ‘si pasa, pasa’. Así lo tomó Callejero Fino cuando le confesó su amor por Lali Espósito. La reina del pop argentino y la que todas las miradas se lleva. Protagonista de la televisión desde los 11 años y actualmente con una carrera plasmada de éxitos como cantante solista, cuenta con un fanático desde hace muchos años. Ahora, se siguen en Instagram.

El cantante, consagrado como uno de los dueños del RKT, habló a fondo sobre dos temas que los conoce de cerca: Lali y L-Gante. Porque en ambas entrevistas tras ser consultado por la ex pareja de Peter Lanzani, lanzó una sonrisa pícara, risas nerviosas y admitió que de chico siempre estuvo enamorado de ella y hasta tenía una novia sólo por el hecho de que era parecida físicamente.

Sin dar más vueltas, hace tres meses atrás, en diálogo con el influencer Grego Rosello había lanzado el primer palito para que la dueña de “Disciplina” se entere der su amor: “Cuando era chico me gustaba mucho Lali. Me encantaba… Me gustaba, me volvía loco”. Tras ser consultado sobre si conocía el “Chape tour” que hace Lali en sus shows, que básicamente se centra en darle un beso en la boca a cada quien que se lo pida en el escenario, Callejero Fino contestó: “See…”, asentando con la cabeza y demostrando sus ganas de ocupar ese lugar.

Y si bien comenzó a gustar de Lali cuando interpretaba el papel de “Mar” en la tira televisiva Casi Ángeles a sus 16 años, el cantante de RKT reconoció que como en su momento sabía que no tenía oportunidad con ella, se buscó una pareja que sea parecida en cuanto a lo físico. “En su momento tenía una compañerita que era igual, me daba bola y éramos novios. Era re piola”, reconoció.

Y parece que sus declaraciones tuvieron sus frutos, porque dos días después Lali lo comenzó a seguir en Instagram. Si bien todavía no intercambiaron likes ni comentarios, sí es un hecho que ambos se tienen en común y probablemente, el cantante estará a la espera de que suceda algo.

Pero ahora, volvió a la carga: en una entrevista con Fer Dente, tras ser consultado sobre si realmente su amor platónico es Lali, respondió rápidamente entre risas y un tanto nervioso: “¿De dónde sacaste esa información?” y como su cara y sus gestos lo vendieron, no le quedó otra que afirmarlo. Aunque luego, fue consultado sobre si le gustaría hacer una colaboración con ella y cómo se vería en ello, aunque admitió que quizás puede salir bien como mal.

“Tendríamos que juntarnos a ver qué onda, yo soy más de primero juntarme, conocer a la otra persona a ver si nos llevamos bien. Capaz vos sos re piola, yo soy re piola, pero nos juntamos y no vamos ni para atrás ni para delante. Me juntaría a ver qué onda”, sentenció.

Sin embargo, no fue sobre la única persona que se refirió. También ocupó su tiempo en hablar acerca de L-Gante, con quien posteó una foto en su Instagram que decía “Free Lgante”, haciendo hincapié al momento que está pasando el artista tras las rejas.

“Lo respeto mucho, lo aprecio un montón. Yo pasé por lo mismo y no me gustaría hablar de eso porque sé que él tiene una familia detrás así que espero que se resuelva pronto lo suyo y pronta libertad”, indicó. Aunque en la misma línea, dio algunos detalles sobre aquella vez que a él también le tocó estar en la cárcel. “La noche en la comisaría es horrible. En la cárcel estás mejor. Te cocinas, miras la tele, escuchas música. Es otra cosa”, expresó.

¿Por qué estuvo preso Callejero Fino? Hace siete años atrás, el artista fue encarcelado por robo y pasó cinco meses en prisión. Luego pasó a un arresto domiciliario y posteriormente obtener libertad condicional. Y lejos de ser el mejor disparador de su vida, confesó que de esa manera encontró la música como su lugar en el mundo, tras pasar los peores años en su vida: a sus 15 años falleció su papá, se hizo cargo de su hermana, debió ayudar a su madre en la casa y luego terminó en un Penal.

En una noche de cárcel, llegó a escribir entre seis y siete canciones lo que al poco tiempo después lo llevó a realizar y agotar su primer Luna Park. Además, su sueño se cumplió de la noche a la mañana. Un día, como cualquier otro, subió una canción a su canal de YouTube pensando que iba a tener la misma importancia que las otras, pocas visitas y poca relevancia. Pero sin darse cuenta, comenzó su camino tras reclutar en cuatro días, un millón de reproducciones en una melodía que hasta le parecía “fea”.