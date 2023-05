Callejón, sobre su separación: “Fui cornuda pública y pasé a ser un mueble de la casa”

“Fui cornuda pública con dos semanas de escarnio mediático maravilloso. Me enteré por televisión que él chateaba con una mujer”, afirmó María Fernanda Callejón respecto a su separación de Ricky Diotto. La actriz contó que aunque sufrió la desvinculación con el padre de su hija, ya las cosas entre ambos no eran sanas.

“Juro que la infidelidad es lo que menos me preocupó. Porque a pesar de lo dolorosa que podría resultar, soy hasta amorosa en ese sentido. Suelo correr el orgullo de lado para ver la situación desde una perspectiva más humana. ¡¿Qué sé yo?! En medio de la crisis o el desencuentro, podés haberte cruzado con alguien amable con quien hablar. Es lógico que suceda, de un lado o del otro. ¡Le tocó a él!”, expresó en diálogo con Infobae.

Callejón reveló que hubo una gota que rebalsó el vaso de su relación y no fue únicamente la participación de una tercera en discordia. “Ya no me sentía valorada como mujer, como mamá ni como profesional. Y esa desvalorización fue el primer gran impacto. Me costó horrores tomar la decisión. De hecho, en algún momento hasta creí que me sería imposible por el gran peso de la culpa que me significaba quebrar un proyecto familiar. Pero a su vez no lo estaba pasando bien. Ya no era eso lo que quería para mí. Y nos desencontramos. Nos desencontramos de manera tal que caímos en una crisis fatal”.

Además, la artista reveló que sentía que su pareja no la registraba y eso hizo que cada vez se valore menos a ella misma. “Pasé a ser un mueble de la casa. Y no necesariamente el sofá del living o una mesa principal. No ¡Un adorno! Sentía que mi palabra no pesaba. Que mis decisiones no pesaban. Que mi economía no pesaba. Que mi profesión no pesaba. O sea, yo era la nada. O tal vez, sólo alguien que cuidaba de una hija. Me sentí muy subestimada. La famosa frase: ´Vos sin mí no sos nada...’, yo la escuché varias veces, sí. Y oírla, no te digo en situaciones álgidas ni críticas sino en discusiones que pudieran parecer normales, es letal”.

Por otra parte, Callejón contó que le costó tomar la decisión final, ya que no creía que podría atravesar dicha situación: “Me culpaba a mí misma y no dormía. Porque realmente pasé muchas, muchas, muchas noches sin lograr conciliar el sueño. ¿Cómo se lo diría a mi hija? Ninguno de los dos quería repetir historias personales. Sus padres se habían divorciado cuando él tenía cinco y los míos de muy grandes, y casi por nuestro pedido imperioso (de ella y el de su hermana), de que lo hicieran de una vez por todas, porque la situación ya era insoportable”

No obstante, Fernanda reveló que estos factores hicieron que la convivencia dentro de su casa cada vez sea más difícil, e incluso intentaron ir a terapia de pareja, pero ni eso los ayudó a funcionar: “Teníamos dos caras de la misma desdicha. Se había desatado en mí una lucha interna. Me sentía demasiado lejos. Y la armonía de la familia, había desaparecido”.

Cabe recordar que tras once años de relación, y mediante un comunicado en su cuenta de Instagram, en el 2022 Fernanda reveló que estaba definitivamente separada de Diotto, y que al menos por ese entonces, no había posibilidad de un retorno. El tiempo pasó y su profecía se cumplió. “Luego de mucho trabajo y reflexión, como pareja y como individuos, llegamos a la conclusión de que esta es la mejor decisión para nosotros, pero sobre todo para ella y su desarrollo individual”, escribió en ese entonces.

En ese momento Diotto también utilizó sus redes para aclarar la situación, pero mediante una mentira se puso en contra a todos sus seguidores. "Todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó. Acá no hubo terceros, infidelidades, ni nada que se le parezca. Simplemente no somos los mismos de siempre y no podemos continuar en este camino", afirmó. Un año más tarde, la propia protagonista fue quien se encargó no solo de desmentir su explicación, sino también de contar cual fue el verdadero motivo su distanciamiento.