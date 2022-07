Callejón y Diotto: del escándalo por la supuesta infidelidad a mostrarse unidos en la mudanza

Aunque primero lo desmintieron, María Fernanda Callejón (54) fue la encargada de publicar el comunicado que daba por terminada su relación con Ricky Diotto (42) tras 11 años de relación y 8 de matrimonio. En ese interín, crearon el vínculo que los unirá para toda la vida: Giovanna (6).

Precisamente, la primogénita es el motivo principal de unión de la pareja. A pesar de los rumores que surgieron en los últimos días, donde aseguran que Ricky estaría viviendo un romance con otra famosa, los flamantes ex marido y mujer se muestran juntos en los días posteriores a su ruptura.

Y no cualquier día. Tal cual mostraron en sus redes sociales, la actriz acompañó al músico y a su hija al nuevo hogar de Diotto y aprovechó la ocasión para mostrarse unidos durante la mudanza. “Y acá estamos. En el nuevo departamento de papi. La casa nueva de Gio”, contó por Instagram. Y agregó: “Tomando mate y ayudándolo a papi a acomodar el departamento, como corresponde”.

Rumores, rumores

Tras la separación, Karina Iavícoli contó en Socios del Espectáculo que Ricky tendría una “relación con una persona que lo está esperando hace un montón, porque realmente puedo atreverme a decir que están enamorados". En esa misma línea, la periodista agregó información y se animó a decir que “él blanqueó la separación hace tres meses aunque María Fernanda lo había negado. Ricky mantendría una historia con una chica, cuyo nombre empieza con M”.

A pesar de los rumores, la ex vedette priorizó mantener una buena relación con el padre de su hija y así se mostró el fin de semana. Usando la música de Alejandro Lerner, “Volver a empezar”, Callejón finalizó sus posteos con una conclusión positiva:

“Nosotros estamos acá haciendo todo por Gio. Porque primero que todo... somos familia”.

A pesar de las declaraciones de la periodista mencionada, los padres de Giovanna prefieren hacer caso omiso a los comentarios. “Todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó. Acá no hubo terceros, infidelidades, ni nada que se le parezca. Simplemente no somos los mismos de siempre y no podemos continuar en este camino", escribió Diotto.

Del otro lado, María Fernanda optó por dar las gracias a sus seguidores. “Solo puedo sentirme agradecida, bendecida por tantos mensajes de amor, demostrándome el apoyo hacia mí y a mi familia en estos momentos difíciles. Gracias a todos por acompañarme. En mi camino siempre hubo de todo. Ustedes han sabido de gran parte de mis logros y de mis tiempos no tan acertados".

¡Que siga la paz y los mates! Gio agradecida.