Callejón y el motivo de su separación con Diotto: “Me cayó la ficha”

Desde que anunció su separación con Ricky Diotto, tras 11 años de relación, María Fernanda Callejón no concilia la paz. Al igual que Shakira y Piqué, la pareja industria nacional es noticia sin importar lo que suceda: cualquier cosa que digan estará escrita en los medios.

En este caso, a través de una entrevista radial en Agarrate Catalina, donde cuestionó a todos los usuarios de redes sociales que la criticaron por el incidente de su hija Giovanna en el programa de Iúdica. La hija de la actriz había acelerado una motocicleta en vivo que la hizo salir disparada hasta el detrás de escena. Se salvó de milagro, pero no de las críticas. Fue tan cuestionada en las redes que hasta titular de la Agencia Nacional de Seguridad (Pablo Martínez Carignano) se animó a señalar el hecho:

“La nena no se lastimó y eso es lo importante. Pero estas imágenes nos gritan que una moto no es un juguete, como tampoco lo es un cuatriciclo. Los adultos debemos cuidar a los niños y no exponerlos a riesgos para los que no están preparados".

Sin embargo, lo que más le molestó a la ex vedette fue la mirada de las madres. “La gente a veces opina pelotudeces”, comenzó diciendo. Después explotó: "¡Basta de hacerse las madres perfectas! ¡Basta chicas! ¿Qué se hacen las madres perfectas?”.

El amor cuesta caro

Ya habiendo hecho catarsis, la entrevista continuó por el costado sentimental. Y más allá de los pormenores de la separación y los supuestos terceros en discordia, María Fernanda contó qué sintió en aquel momento:

“Fue durísimo, porque fueron muchos meses enteros sin poder dormir; muchos cuestionamientos y mucho autoflagelamiento”.

Después volvió a explotar: “Fui yo la que pidió el divorcio. Me saqué la alianza delante de él y le dije que me quería separar”.

Al indagar por el motivo de esa ruptura, la entrevistada se sinceró con Catalina Dlugi: “Sí. Hubo un hecho, pero no voy a contar cuál fue. Me cayó la ficha. Y cuando te cae una, te caen todas, como en efecto dominó”.

La palabra de Ricky

Ricky Diotto también habló. Consultado por Socios del Espectáculo por el incidente que afectó a su hija en La noche del domingo, el ex marido de Callejón opinó del asunto y le tiró flores a la mamá de su hija. “Yo lo estaba viendo al programa, son cosas que pasan, me asusté. Por suerte Mariano en su oficio la remó, me asusté pero bueno ya está”, comenzó diciendo.

Luego le preguntaron si había hablado del tema con la actriz y también respondió con elogios: “Sí hablé, nosotros tenemos una relación espectacular, a mí me cambió la vida conocerla a ella, tengo una hija increíble gracias a ella y voy a estar el resto de mi vida agradecido”.

¡Chapeau!