Calu Rivero se mudó a un santuario de animales rescatados: su nueva vida en las afueras de Nueva Jersey

Sorpresivamente, Dignity Rivero (ex Calu) anunció su mudanza a un "santuario de animales rescatados". Se trata del Tamerlaine Sanctuary & Preserve de Nueva Jersey, un lugar paradisíaco donde la modelo, actriz y DJ vive rodeada de animales de granja que no irán al asador, amén de perritos y gatitos y etc. “Sí a las nuevas aventuras. Hace aproximadamente 15 días me mudé a un santuario de animales rescatados. La naturaleza no para de enseñarme cosas, y yo sigo aprendiendo. Estoy agradecida y también deseo poder compartir con ustedes esta experiencia única”, escribió Calu en Instagram, donde subió un compiladito de videos en los cuales luce hermosos vestidos y ropa de aldeana cool y se la ve feliz con sus nuevos amigos, la mayoría cuadrúpedos.

.Calu-Dignity juega con chanchitos, juega con vaquitas, acaricia perritos y gatitos, se tira entre fardos y filma cabritos y cabritas de todos los colores.

"Gracias por leerme, a mi me encanta leerlos a ustedes. Me voy a seguir creando mi vida!", posteó junto a su compiladito, donde les agradece a Gabby y Petter, sus nuevos amigos, los dueños de Tamerlaine, que en la foto de abajo juegan con el cabrito Angel..

Aquí, Tamerlaine desde un drone. Bonito lugar, ¿verdad?

Algunos habitantes de la granja. El novillo se llama Ferdinand.

El Santuario Tamerlaine fue fundado en 2014. Gabby y Petter, la pareja fundadora, habían arrancado en 2013 adoptando dos gallos, Yuri y Jupiter. Luego se diversificaron y lograron tener una megagranja. Es posible que la presencia de la nueva habitante los ayude a recibir donaciones que les permitan sostener su proyecto.