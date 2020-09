Cambio de formato y una nueva interna: ¿Moria Casán pidió que Solita no esté en "Mujeres del Trece"?

Debido al bajo rating que cosechó desde su debut -además de las fuertes discusiones que protagonizaron algunas de sus protagonistas- el ciclo Mujeres de El Trece cambió su formato y se convirtió en un nuevo programa satélite del Cantando por un sueño 2020.

Sí, atrás quedaron los cruces entre Soledad "Solita" Silveyra y Teté Coustarot. Los pésimos números del programa (5.7 en el primer envío del lunes 24 de Agosto) obligaron a la producción de LaFlia a dar un abrupto cambio. En primer lugar, se decidió la salida de Claudia Fontán.

Esto se debe a que esta semana el ciclo mutó y se transformó en un casting para elegir a ignotos participantes que se sumen al Cantando 2020. De esta manera apuestan a conmovedoras historias de vida. "No me veo en ese formato", había contado tras su salida la actriz.

Cabe recordar que el programa no comenzó con el pie derecho: luego que Roxy Vázquez y Claudia Fontán dieron positivo de coronavirus, y el contagio de esta última motivó a que el staff completo del ciclo deba permanecer aislado durante 15 días en sus respectivas casas.

Este cambio drástico en El Trece generó, además de la salida de Fontán, una renuncia inesperada: Florencia de la V decidió dar un paso al costado a horas de comenzar el nuevo formato. "El viernes sentí que mi participación ya estaba", había dicho antes de decir adiós.

Con Ángela Leiva entre las jurados invitadas del concurso, y acompañada por las conductoras Soledad Silveyra y Teté Coustarot, este envío tiene como fin hacer emerger una figura del público que logre su sueño de participar en el programa conducido por Laurita Fernández y Ángel de Brito.

Pero para la producción hace falta una jurado más para el nuevo formato de Mujeres y ese lugar fue ofrecido en las últimas horas a Moria Casán. Pero La One, que ya integra el jurado del Cantando 2020, habría puesto como condición no compartir estudio con Solita,

Vale destacar que Soledad Silveyra había dejado de ser parte del Bailando por un sueño en 2017, por una decisión que tomó la producción de Marcelo Tinelli: por entonces abandonó el ciclo (o el ciclo la abandonó a ella) enemistada con Nacha Guevara y, claro está, la propia Casán. "Yo con Moria y con Nacha (Guevara) la pasé muy mal", había contado Solita.

En aquella oportunidad, la actriz reveló que le dolió mucho que, al regresar de su viaje, Nacha les había traído regalos a todos los de menos a ella. "Me pareció una falta de clase que no me lo esperaba, para una mujer tan inteligente como es ella".

Tras aquellas declaraciones de Silveyra, Moria usó su cuenta de Twitter para apuntar contra de su colega. "Que densa Solicienta, tan buenita como una araña pollo de campo. Soltá y colgate de las pussies del programa coral que produce LaFlia, que raro que de la única que se habló por lo ´buenita´ fué de VOS? parecés un tango... olvidate de los que te hicieron pasar mal chan chan", escribió.

Y agregó: "Me invitaron (a Mujeres), voy a ir cuando estés? O cuando no estés? voy a dejar pasar un tiempo, así descubren tus estrategias de guerra? no ling yu tan guerrilerita de forrándula, farándula #aguante compañera carajo mierda".

Con el cambio de formato de Mujeres y la inclusión en el ciclo de El casting del Cantando 2020, Moria Casán fue invitada como jurado, pero antes de confirmar su asistencia puso como condición que, cuando ella asista al programa, no esté Soledad Silveyra, según detallaron en Primicias Ya.

Según trascendió, la actual jurado del Cantando 2020 iba a se parte del ciclo Mujeres este ultimo miércoles, pero decidió cancelar su participación y en su lugar estuvo Gladys la Bomba Tucumana, quien horas antes había sido acusada de xenófoba tras una cámara oculta que le habían hecho.

Moria será parte del programa Mujeres si, y solo sí, Solita deja su ligar como jurado ese día, algo que lógicamente molestó a al actriz que viene de protagonizar días atrás tensos cruces con Teté.

Tanto en la previa, el aire y en el post programa, hubo malas contestaciones y situaciones muy incómodas delante de sus compañeras de elenco y de todo el equipo. En LaFlia redoblaron los esfuerzos y lograron acercar a ambas partes, pero ahora un nuevo desplante contra Solita la vuelve a poner en la cuerda floja. ¿La producción accederá al pedido de Moria y le mostrará la salida a la actriz?.