Cami Homs canta retruco: los encriptados dardos venenosos para Tini y De Paul

Sigue la guerra. Mientras que Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se muestran acaramelados por las calles de Madrid, Camila Homs armó las valijas y partió junto a sus hijos rumbo a Punta del Este para disfrutar de sus segundas vacaciones de verano separa del padre de Francesca y Bautista. La marcada de cancha laboral a su ex y los filosos dardos encriptados que les dedicó en su última entrevista.

Homs y sus hijos protagonizaron la portada de la revista Caras, con un mano a mano que va a dar que hablar. Si bien la entrevista se realizó después de que estallara la polémica por la feroz pelea entre la modelo y la cantante (que culminó con Tini bloquéandola de WhatsApp e instruyendo a sus abogados para elevar una demanda por acoso y hostigamiento), Camila aprovechó la nota para seguir pegándoles.

"No se había hablado de qué días iban a estar conmigo y cuáles con el papá. No hubo problema porque somos relajados y porque lo íbamos a manejar de la mejor manera posible para que los niñitos estuvieran felices; ya sea con papá o con mamá. Queremos que sientan que es una fiesta más y que sus padres, a pesar de no estar juntos, siempre van a estar para ellos; dándoles su amor y apoyo", explicó la modelo, pese a que el diálogo con De Paul es nulo y sólo se comunican a través de sus abogados.

Luego, Homs explicó el motivo por el cual sus hijos pasaron la Navidad con De Paul y su familia. Y, como quien no quiere la cosa, volvió a exponer la predilección del centrocampista por pasar tiempo con su nueva novia y no así con sus hijos menores, a quienes podría haber llevado de vacaciones a España después de un año en el que mantuvieron muy poco contacto con su padre.

"Lo que decidimos fue que esta Navidad los nenes la pasaran con su papá, ya que para Año Nuevo nos vamos de vacaciones y van a estar conmigo. Voy a pasar Fin de Año y voy a estar en Punta del Este hasta mitad de enero. Todavía no hay propuestas concretas desde lo laboral, pero seguro surgirán eventos y desfiles. Todo lo voy a tomar con la mejor", sumó.

Homs y De Paul comenzaron a salir cuando eran adolescentes y estuvieron juntos once años. Ella tenía sólo 15 años cuando comenzó el noviazgo y abandonó su incipiente carrera como modelo para acompañar al futbolista. Tras su separación, la rubia regresó con todo: además de fichar en una de las agencias más exclusivas del país, ya se prepara para debutar como conductora en la televisión argentina.

"Estoy feliz con esta etapa. Me encanta. Recibí esta nueva propuesta como conductora de Cucinare (el ciclo de cocina de El Trece) y estoy súper enfocada en eso. Siempre digo que la cocina es mi cable a tierra. Hoy grabamos el primer programa y salió súper bien. Jamás imaginé conducir en televisión. Tal vez sí en gastronomía, porque es algo queme gusta. Me sentí muy cómoda frente a la cámara. Me encanta cocinar y de hecho antes de ser mamá tenía un blog de cocina; mi bebé culinario, un Instagram lleno de recetas al que le dedicaba muchísimo tiempo. Pero después de ser mamá se me dificultó y como no podía darle el cien por ciento lo dejé", lamentó.

Mientras negociaban la división de bienes, De Paul le propuso a Homs instalarse en España para mantener así el vínculo con sus hijos. Sin embargo, la modelo le aclaró que pensaba encarar su nueva vida de soltera en la Argentina y volver a apostar por su carrera; algo que logró en tiempo récord. "La de conductora es otra faceta que me encanta y en la que siento que puedo dar mucho. La idea era que el programa saliera antes de Navidad. Era una edición para las Fiestas. Por ahora, son cinco programas los que grabamos, después ojalá les guste y seguimos".

Pero eso no es todo. La modelo pide pista y no descarta la posibilidad de sumarse a algún reality show argentino el próximo año. "¿Si aceptaría que me llamaran para 'Masterchef Celebrity'? Ojalá que sí, sería un honor. Todos los años lo sigo y verme en esa pantalla sería algo hermoso", disparó, en un claro guiño a la producción del ciclo de Telefe.

A lo largo de la entrevista, Camila habló de la energía que le demanda a diario la crianza de sus hijos; exponiendo así la poca ayuda que recibe por parte del futbolista, quien vive la mayor parte del año en Europa por su carrera. "Agradezco haber sido una madre joven y tener esta energía y la paciencia de llegar a casa después de un día agotador y decir: 'Este es mi momento con los niños'. Así que a seguir hasta que se duerman. Como mamá no soy tan estructurada, los dejo ser bastante libres; que elijan dónde ir a pasear. Mi nena, que entiende, elije cómo se quiere vestir, qué quiere comer. No le encuentro un buen resultado a ponerle tantos límites, por otras situaciones que he visto en niños. Pero tampoco desbandarse. Pero si un día están cansados y no se quieren bañar no hay drama, no me estreso".

Después de encargarse de que los medios se hicieran eco del presunto destrato de Tini para con sus hijos (a quienes, de acuerdo al entorno de la modelo, prefiere ver lo menos posible y mantener el contacto mínimo e indispensable), la modelo se encargó de resaltar que su pareja, el empresario Charly Benvenuto mantiene una relación absolutamente amorosa para con los chicos.

"Estoy súper bien acompañada. Charly es un divino y me trata como una reina. Estoy súper agradecida por él, con cómo aceptó a mis hijos, cómo los trata y la paciencia que les tiene. A veces, les tiene más paciencia que yo. Así que estoy feliz y no me puedo quejar del presente que estoy viviendo", disparó sin piedad, en clara alusión a la fría relación de Tini con Francesca y Bautista.

Por último, la modelo reveló cómo vivió su hija mayor el mundial de la Scaloneta. "Le encanta ver los partidos, le gusta mucho el fútbol y más cuando juega la Selección. Es su país y juega su papá. Mira los partidos feliz. Todos pasamos nervios, el argentino lleva el fútbol en la sangre. ¿Cómo vivimos el salir campeones del mundo? Muy contentos como todos los argentinos. Fue un momento en familia inolvidable, tanto para mí como para los nenes y cuando terminó el partido salimos a festejar".