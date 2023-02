Cami Homs, De Paul y el "operativo Fake News" para arruinar la imagen de Tini

Cómo ensuciar a Tini Stoessel. Esa parecería ser la misión secreta de Cami Homs. No lo es viajar a Madrid con sus hijos (algo que está confirmado para el 9 de febrero y que había sido modificado porque iba a viajar en marzo), ni tampoco disfrutar de los millones de beneficios que tiene tras su separación de su ex Rodrigo De Paul. Su objetivo actual es transformar a la que se volvió la ídola musical de su hija Francesca, en una villana de Disney.

Esta idea está en vigencia ya que sería el propio círculo familiar de la modelo el que habría filtrado una muy poca favorecedora frase que se le atribuyó a Tini: “A tu ex no la quiero en Madrid”. Con esta amenaza que, presuntamente, había expresado la “Triple t” a su actual pareja, los Homs buscarían embarrar la imagen de la cantante.

Ante el avance del rumor, el propio De Paul salió a bancar a su novia y desmintió la información. Esto lo confirmó su abogada Mariana Gallego: “De Paul dijo que es él quien no quiere que venga Camila. Tini no le pidió esto a su ex pareja”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo cierto es que, de acuerdo a la información que difundió el periodista Juan Etchegoyen, la cantante volvería a Buenos Aires el mismo día que viaja la ex del jugador del Atlético de Madrid. Por otro lado, un hecho que no puede pasar desapercibido pero obvió el periodista en Mitre Live es que, en el acuerdo que tienen Coms y De Paul, se desprende que cada 45 días la modelo con sus hijos debe viajar para encontrarse con el futbolista.

“Cada 45 días, Camila, los chicos y un acompañante podrán realizar un viaje a Europa en clase business, en el que además tendrán incluido un hotel cinco estrellas pago y 700 euros en viáticos por día”, dicta el documento de común acuerdo; y en caso de que ella no cumpliera esto se tendría que llegar a una nueva negociación porque se rompe el acuerdo.

De este mismo pacto se desprende que la modelo obtiene “el 10% del sueldo neto de Rodrigo de Paul como cuota mensual que equivale a 30 mil dólares por mes. Un departamento en el edificio SLS de Puerto Madero, una suite en el hotel que tiene ese mismo complejo de edificios, un departamento en el edificio Lumiere, una Land Rover en España y otro vehículo de la misma marca en Argentina y 150 mil dólares en una cuenta”.

Homs desde que le expresó un "Fuck you" a su ex porque había decidido visitar primero a su nueva novia y no a sus hijos, en medio de los festejos por el triunfo en el Mundial de Qatar 2022, su venganza escaló hasta la canción creativa "Tini se la com... Cami se la da". Sin obviar, todos los mensajes acusatorios, hirientes y amenazantes que el propio De Paul filtró a los medios.

La modelo continúa en el camino de la venganza buscando huecos para tratar de dejar en evidencia el comienzo "tramposo" del noviazgo de su ex con Tini y su enojo al respecto. De acuerdo al entorno de Homs, quienes se encargaron de "blindar a Tini" cuando la modelo encontró los mensajes de la cantante con su todavía pareja, fueron los aliados de la ex chica Disney.

Por ese entonces, fue Yanina Latorre quien introdujo a la novela el nombre de Eugenia "la China" Suárez. Y es que la "pesadilla" de Camila se dio casi en simultáneo a la de Wanda. Para ese entonces, cuando Homs ya sospechaba del vínculo de De Paul con Tini, se sumó el tiroteo (con encuentros en Buenos Aires) que también habría protagonizado con Suárez. En ese momento, de lo único que se habló en los medios fue de la "China" (quien le habría cortado el rostro al futbolista al enterarse de que jugaba a tres puntas) y el escándalo de "Tini" se "tapó bajo la alfombra".

En el momento que había estallado el Wandagate, la China fue vinculada con infinidad de hombres, además de Mauro Icardi. Se confirmó que la China había estado en al menos dos oportunidades (una en Madrid y una en Buenos Aires) con De Paul. El deportista negó haber tenido algún tipo de contacto con ella, pero los rumores que circulaban de que estaba tanteando con ambas cuando Homs estaba por ser madre por segunda vez, continúan. Homs sigue expresando a los cuatro vientos que fue infiel, pero todo su odio solo fue dirigido a la cantante.