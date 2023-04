Cami Homs, en guerra con su ex abogado y "sorprendida" por la crisis entre De Paul y Tini: "Violó mi intimidad"

Antes que se desarrollara el Mundial de Qatar, que terminó ganando la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni y capitaneada por Lionel Messi, no se hablaba de otra cosa que del conflicto judicial que mantenía Rodrigo de Paul con Camila Homs, la madre de sus dos hijos, Francesca y Bautista, a raíz de su romance con Tini Stoessel. Por aquel entonces, las cosas se habían complicado debido a una audiencia entre ambos que no prosperó, lo que generó que se comenzara a tratar la posibilidad de que el ex Racing no pueda disputar la Copa del Mundo. Algo que no terminó ocurriendo, ya que las negociaciones entre el volante y la modelo terminaron llegando a buen puerto.

Todo esto, según aclararon los allegados de los protagonistas, gracias a que Homs cambió de abogado y apartó de la causa a Ignacio Trimarco. De hecho, la bella modelo le había mandado una carta documento a su ex representante legal anoticiándolo y diciéndole que no le iba a pagar los honorarios. "Me comuniqué con la señora Homs y me informó que el señor De Paul habría accedido a la pretensión esgrimida por esta parte en las audiencias de Mediación, pretensión esta muy distante a la que había arribado con su anterior letrada y que en este caso satisfacía los reclamos de la señora Homs y su familia", había contado el propio Trimarco en un comunicado.

Según explicó en su momento el letrado, había sido convocado "para patrocinar a la señora Homs, en el marco judicial contra Rodrigo de Paul por los rubros compensación económica, alimentos y régimen de comunicación y cuidado personal, luego de realizadas las audiencias de Mediación Previa Obligatoria y presentada la demanda judicial que tramita por ante el Juzgado Civil n° 106 de la Nación, causa 53.949/2022" y la última comunicación que tuvo con la modelo fue el 1° de agosto.

Pero cuando se reunió con la mamá de Francesca y Bautista para firmar la documentación y "ultimar los extremos del acuerdo”, ella lo apartó del caso. "Así las cosas en horas de la tarde recibo una llamada telefónica de la señora Homs donde me indicaba que tanto ella como el señor De Paul se rehusaban a abonar mis honorarios profesionales, los cuales fueron acordados mediante el correspondiente Convenio de Honorarios regidos por la Ley 27.423, suscripto en fecha 14/06/2022 (día en que se realizó la última audiencia)", había denunciado Trimarco, mostrándose sorprendido por la actitud que su ex representada tomó.

Lo cierto es que en las últimas horas, Cami Homs redobló la apuesta y demandó a Trimarco por la forma en la que manejó el proceso. De hecho, lo acusa de filtrar ante la prensa información de una reunión privada que mantuvo con De Paul y de la que solo sabían ellos dos. De acuerdo a lo expuesto por la panelista Mariana Brey en el ciclo Socios del Espectáculo (eltrece),

Homs cree que el letrado tuvo un comportamiento errático y priorizó fines ajenos a sus intereses. “El doctor estaba interesado en algo que era la promoción de su estudio jurídico. Ella sintió que él la estaba usando para promocionar su estudio jurídico y así hacerse más mediático aún”, indicó la periodista. Recordemos que la propia Homs había aclarado meses atrás sobre este tema: "Armó móviles falsos, violando mi intimidad, haciéndome pasar malos momentos por culpa de eso".

En el ciclo de canal Trece señalaron que Camila sostiene que el letrado "la usó para un fin personal y le hace juicio por daños y perjuicios, daño moral y daño psicológico". "Sus actitudes no revestían seriedad y compromiso que revestía en lo profesional”, resaltaron. De esta manera, buscará ante la Justicia una indemnización por todos los perjuicios que sufrió durante el proceso legal y “que todos los honorarios que él reciba los embarguen”.

Cami Homs opinó de los rumores de crisis entre De Paul y Tini

Los rumores de crisis entre rodrigo De Paul y Tini Stoessel aumentaron luego de que la artista lanzara una contundente frase, para muchos dirigida al futbolista, en uno de sus últimos shows: "Que fea es esa sensación cuando te rompen el corazón y vos, estando en esa relación, ya sabías que iba a terminar así”, fue el mensaje de la cantante delante del micrófono durante el espectáculo que brindó en Santiago del Estero.

Lo cierto es que antes de cantar “Te pido”, canción perteneciente a su último álbum Cupido, Tini sorprendió al público con una contundente afirmación: “Que fea es esa sensación cuando te rompen el corazón. Pero es más feo cuando te lo rompen y vos, estando en esa relación, ya sabías que iba a terminar así, pero no podías salir de ahí”.

Luego, siguió: “Una vez que salís, lo ves con el tiempo, superándolo, hablándolo con tus amigas y con la gente que te quiere. Lo podés ver con otra perspectiva y con otra seguridad. Creo que lo más lindo, a pesar de que es horrible tener ese sentimiento, es que uno se vuelve a amar a uno mismo”. Ya en las redes sociales y con la secuencia viralizándose, una usuaria preguntó: "¿Es verdad que Rodri le fue infiel a Tini?".

De todas maneras, Tini aclaró en medio de su análisis sobre las relaciones amorosas que no tienen un final feliz: “En todo ese trabajo de volver a conocerse solos, sentís que sí podés vivir sin esa persona y salís demasiado fortalecida de esa situación”. Por último, cantó “Te pido”, aquel tema que presentó el día de los enamorados. “Esta canción habla de eso, es la primera vez que la voy a cantar en vivo”, sentenció.

Consultada sobre lo que está ocurriendo en la vida sentimental de su ex, solo se limitó a responder: “No, no tengo idea. Me estoy enterando ahora. Te juro”. Cabe remarcar que esto se da pocos días después de que Homs compartiera en su cuenta oficial de Instagram un significativo video donde se la podía ver cantar un fragmento de la canción En la intimidad, una de las más populares de los últimos tiempos que interpretan Emilia Mernes y Callejero Fino.

"En la intimidad dice que soy su debilidad, pero se hace el otro cuando hay que disimular. Y me pasa a buscar cuando su novia se va...", entonó la modelo. Esto, claro está, causó un gran revuelo en las redes sociales, ya que los miles y miles de seguidores del tridente amoroso no tardaron en asociar la letra que interpretó Homs con un mensaje dirigido al papá de sus hijos y su actual novia.