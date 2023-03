Cami Homs, Tini, la mamá de De Paul contra el "operativo Madrid" que enfureció a la modelo

De un tiempo a esta parte, Camila Homs tomó la decisión de bajar su perfil mediático y hasta fue criticada en los últimos días por haberse negado a brindar una entrevista a la salida de un evento. Mientras que algunos la acusaron de "diva", otros leyeron el motivo detrás de su silencio: el acuerdo con Rodrigo De Paul para instalarse junto a sus hijos en Madrid que ahora pende de un hilo. La intervención de Tini y el gesto de la madre del futbolista que puso furiosa a la modelo.

Meses atrás, cuando aún no habían firmado el millonario acuerdo por la división de bienes y la tenencia de sus hijos, el ahora campeón del mundo le había pedido como condición a la modelo que se instalara en España junto a sus dos hijos para sostener el vínculo del día a día con los menores. Por ese entonces, Camila comenzaba a saborear su regreso al mercado laboral (lo había dejado todo a los 18 años para acompañarlo en su carrera) y se negó: prefería empezar su nueva vida en la Argentina.

Con el correr del tiempo, las cosas pasaron. Después de una temporada a pura facturación en dólares en Punta del Este, Camila se encontró con menos ofertas laborales de la que esperaba. ¿El motivo? Muchas de las marcas que en un principio tenían pensado contratarla le soltaron la mano por "quilombera". El video en el que se la podía ver arengando una canción contra la actual pareja de De Paul fue lo que más le jugó en contra. Puede decirse que el "Tini se la come, Cami se la da" le cerró más de una puerta.

Con un proyecto televisivo que no prosperó y después de separarse del empresario Charly Benvenuto, Camila habría reconsiderado la posibilidad de regresar junto a sus hijos al Viejo Continente. Fue durante su último viaje a España que los rumores comenzaron a circular con fuerza y se instalaron en la agenda después de que una de las mejores amigas de Homs le comentara una foto en redes sociales y anunciara: "¡Se muda a madrid!".

Pese al mensaje, Camila regresó a la Argentina junto a sus hijos. Casi en simultáneo, Tini regresó a Madrid y se mostró con De Paul en la televisión española marcando fuerte la cancha. Desde su vuelta al país -tal y como lo hizo en la previa y durante el mundial-, Camila cumplió con su palabra y bajó su perfil. Se limitó a actualizar cada tanto sus redes sociales y evitó cualquier tipo de polémica.

Pero la paz volvió a quebrarse. En las últimas horas, trascendió que Mónica Ferrarotti (la mamá del futbolista) comenzó finalmente a seguir en Instagram a la cantante y habría eliminado a los amigos de Homs, con quien hasta ahora mantenía una buena relación pese a todo.

"Mónica llegó a Argentina, después de haber estado en Madrid con sus nietos y se desayuna con todo este escándalo de que empezó a seguir y dejó de seguir. Mónica habría empezado a seguir a Tini y habría dejado de seguir a Camila, lo cual enfureció a Camila y generó que le mande una catarata de mensajes a su ex suegra. Le mandó mensajes muy enojada", informó Maite Peñoñori, en el ciclo Intrusos.

Atenta a la información de su compañera, Marcela Tauro sumó: "Mónica hacía un mes que no entraba a su Instagram, nunca había dejado de seguir a Cami y empezado a seguir a Tini. A mí me dicen que ella está siempre con su teléfono, pero poco. Me dicen que jamás la dejaría de seguir a Camila porque tienen una relación de buena onda".

"Es cierto que a Tini no la seguía y de repente la sigue", resaltó Peñoñori, al tiempo que sumó: "Hay mucha intriga en torno a esto, me confirman que existió el enojo de Camila hacia ella, que está muy enojada. Le mandó unos mensajes subiditos de tono, recontra caliente. A Mónica la situación la angustió mucho, ella tiene un vínculo con ella y los nenes; no quiere que esto sea un impedimento para verlos".