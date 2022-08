Camila Homs despidió a su abogado y se niega a pagarle: "Armó móviles falsos y violó mi intimidad"

A meses del Mundial de Qatar no se habla de otra cosa que del conflicto judicial que mantiene Rodrigo de Paul con Camila Homs, quien es la madre de sus dos hijos, Francesca y Bautista, a raíz de su incipiente romance con Tini Stoessel. Hace poco menos de un mes las cosas se complicaron debido a una audiencia entre ambos que no prosperó, lo que generó que se comience a tratar la posibilidad de que el ex Racing no pueda disputar la Copa del Mundo.

Resulta que la ex pareja no había llegado a un acuerdo económico y todo daba a entender que se volverían a ver las caras en un juicio. Pero al parecer el tiempo puso todo en su lugar, las cosas -al menos según la versión que dio el propio futbolista días atrás- entre ellos cambiaron, limaron asperezas y De Paul habría accedido a los pedidos de su ex, quien como si fuera poco cambió de abogado y aparto de la causa a Ignacio Trimarco.

Incluso, Homs le mandó una carta documento a su ex representante legal anoticiándolo y diciéndole que no le pagará honorarios. "Me comuniqué con la señora Homs y me informó que el señor De Paul habría accedido a la pretensión esgrimida por esta parte en las audiencias de Mediación, pretensión esta muy distante a la que había arribado con su anterior letrada y que en este caso satisfacía los reclamos de la señora Homs y su familia", contó el propio Trimarco en un comunicado.

Según explicó, había sido convocado "para patrocinar a la señora Homs, en el marco judicial contra Rodrigo de Paul por los rubros compensación económica, alimentos y régimen de comunicación y cuidado personal, luego de realizadas las audiencias de Mediación Previa Obligatoria y presentada la demanda judicial que tramita por ante el Juzgado Civil n° 106 de la Nación, causa 53.949/2022" y la última comunicación que tuvo con la modelo fue el 1° de agosto.

Ese lunes -detalló- por la mañana se encontró con la mamá de Francesca y Bautista para firmar la documentación y "ultimar los extremos del acuerdo”. "Así las cosas en horas de la tarde recibo una llamada telefónica de la señora Homs donde me indicaba que tanto ella como el señor De Paul se rehusaban a abonar mis honorarios profesionales, los cuales fueron acordados mediante el correspondiente Convenio de Honorarios regidos por la Ley 27.423, suscripto en fecha 14/06/2022 (día en que se realizó la última audiencia)", denunció Trimarco, mostrándose sorprendido por la actitud que su ex representada tomó.

Y agregó: “Ante tal circunstancia el día 02 de agosto de 2022, he recibido una carta documento de parte de la Sra. Homs donde en uso de su derecho constitucional a elegir a su abogado patrocinante, revoca mi carácter de abogado y pretende anular el convenio de honorarios suscripto”. Sobre los motivos que Homs le esgrimió para revocar sus servicios, el abogado sostuvo que ella alegó “circunstancias falsas” y que “demostró enojo por la repercusión mediática que la causa generó, desconociendo que las partes involucradas son públicas y que los periodistas cumplen su misión de informar y que el suscripto lleva adelante muchas causas de interés público”.

Visiblemente molesto, Trimarco aclaró que llevará a la ex pareja a la Justicia y sentenció: “Es en tales circunstancias que accionaremos legalmente, ejecutando el convenio de honorarios suscripto conforme a la legislación vigente”.

Ante esta situación, Homs se defendió y aclaró lo que no le gustó del letrado: "Armó móviles falsos, violando mi intimidad, haciéndome pasar malos momentos por culpa de eso".

Días atrás, De Paul rompió el silencio y sobre las versiones que afirmaban que no podría viajar al Mundial por las causas abiertas con su ex, resaltó: "Voy a intentar decirlo con el mayor respeto posible porque no juzgo ningún trabajo de ningún periodista, creo que es una carrera súper difícil, para la cual hay mucha gente que no estaría capacitada para hacerla, por eso se estudia, se prepara. Esto es una separación y hay una demanda, pero nada más".

El propio "Chiqui" Tapia había resaltado que "para ir a Qatar lo que no tenés que tener es ninguna denuncia penal, ninguna condena pendiente. Por ejemplo, sobre algo de género. Es lo que marca el reglamento de la FIFA". Como es de público conocimiento, el futbolista no había llegado a un acuerdo judicial con la madre de sus hijos e iba a ser la Justicia quien establezca la cuota alimentaria que debía abonar por la manutención de sus dos hijos: Francesca (3) y Bautista (1). "No tiene ningún sustento lo que se dice. Entiendo que empiezan a levantar, puede tener un día o dos repercusión, pero es absolutamente incorrecto eso que dijeron”, concluyó el jugador.