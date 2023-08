Camila Homs habló de De Paul tras la ruptura con Tini: "Quiero que sea feliz"

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se separaron y generó revuelo en todas las redes sociales. Horas más tarde, Camila Homs reveló cómo es el vínculo actual con el futbolista y el contacto diario que llevan ¿Resurgirá el amor?

“Sé que no podés hablar mucho por la situación judicial que estás viviendo, pero, ¿puedo preguntarte por la separación de un futbolista de la selección argentina? ¿Te sorprendió?”, de esta forma, Carlos Monti le preguntó a Homs en el programa Desayuno Americano, sin mencionar a De Paul.

“No opinaba nada cuando estaban juntos (sobre Tini y Rodrigo) y no voy a opinar ahora. No me corresponde opinar. Vi que se separaron pero como dijiste no puedo hablar del tema”, respondió. Además, Homs afirmó que no sabía nada del tema y, después de varias insistencias de parte de los panelistas del programa terminó afirmando que le había sorprendido la separación.

Y continuó: “Había muchos rumores todo el tiempo. No nos seguimos en las redes, pero cuando él está con los nenes, como yo, nos mantenemos al tanto”. Además, aclaró: “Hay diálogo cordial, por el tema de los hijos, pero tampoco: ‘Che, Rodri, ¿cómo estás? ¿Todo bien?”. Sin embargo, aseguró: “No puede haber una segunda vuelta, de mi parte no”. “¿Jamás volverías con De Paul?”, reiteró Pamela David. “No, hoy te puedo decir que no”, insistió Homs.

En la actualidad, la modelo está de novia con José Sosa, un futbolista que juega en Estudiantes de La Plata. Cuando le preguntaron si se conocían Sosa con De Paul, ella lo negó y aclaró que intenta que no hablen ni se crucen: “Trato que no”.

Además, cuando fue consultada qué pasaría si el futbolista tendría que dejar el país para jugar afuera, ella no tendría problema en acompañarlo, pero por el momento, va a seguir jugando en Argentina.

Retomando el tema de la separación, Monti le preguntó: “Cuando ayer se dio a conocer a las 19 horas en las redes sociales que se separaron, ¿cuál fue tu sensación?”. Homs, con firmeza, respondió: “¿Viste cuando no te genera absolutamente nada?”. “¿Indiferencia?”, consultó Monti. Y ella respondió que sí, que le había generado eso.

Y añadió: “¿Viste cuando estás muy bien por dentro que no te afecta nada de lo de afuera?”. Cuando le preguntaron si había festejado la noticia, ella respondió: “No, no en absoluto. Siempre voy a querer lo mejor para el padre de mis hijos, siempre voy a querer que sea feliz, que este bien acompañado o solo, como sea”.

Además, comentó que no se lo contó a sus hijos, ya que son “muy chiquitos”, y que no le corresponde a ella hacerlo. “Yo siempre la mejor, mientras mis hijos sean felices jamás impediría absolutamente nada, por más con rencor o enojo que haya tenido en algún momento. Mientras mis hijos sean felices, no hay nada más que quiero. No pondría a mis hijos en el medio”, afirmó.

Cuando le consultaron si Sosa le había preguntado algo sobre la separación, ella lo negó: “Te juro que tenemos una relación tan linda. Creo que como nunca he tenido, tan sana”. Finalmente, aclaró que con De Paul están siendo muy flexibles con el régimen de visitas que detallaron cuando se separaron: “No es que decimos: ‘Mira, el día 13 cumplen 40 días, tienen que viajar los nenes. Si él viene para acá, los ve y empezamos a volver a contar. Capaz pasan 20 días y los nenes lo quieren ver y viajamos. Siempre que se dé dentro de las posibilidades, hacemos lo posibles”.

Sobre la relación actual con José ‘el Principito’ Sosa, blanqueada a través de una foto que compartió la modelo en sus redes sociales a principios de junio, Homs confesó que ella lo encaró por primera vez: “Me lo crucé en el barrio y le mandé un mensajito por Instagram”, detalló. Y añadió: “Teníamos una amiga en común y fue ella la que me dijo: ‘Che fíjate…’”. Durante todo el programa Homs se recalcó la buena relación que tiene con Sosa y que se encuentra "muy contenta".