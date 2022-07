Camila Homs habló sobre el conflicto con De Paul y la posible ausencia en el Mundial: “Ojalá que antes lleguemos a un acuerdo”

La situación es insólita. Mucho más porque la generó el mismísimo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiquit” Tapia. Hasta ahora, la separación de Rodrigo De Paul y Camila Homs, en medio del romance del futbolista con Tini Stoessel, solo había ocupado la sección espectáculos. Pero ahora traspasó todo.

En una entrevista radial, el Chiqui encendió las alarmas y dijo que la presencia de De Paul en el Mundial está en serio riesgo si no termina su conflicto legal con su ex esposa. En ese sentido, el mandamás de la AFA explicó que para poder ingresar a Qatar, la FIFA tiene un reglamento para jugadores que enfrentan casos vinculados a la Violencia de Género y la deuda por cuotas alimentarias, entran en ese punto.

“Para ir a Qatar lo que no tenés que tener es una denuncia penal con condena pendiente, un tema de género o algo similar, eso es lo que entendemos de lo que marca el artículo del Reglamento FIFA”, explicó Tapia en la nota con la radio Urbana Play.

Y sumó sobre la discusión legal que enfrenta el mediocampista del seleccionado que dirige Lionel Scaloni: “Falta hasta que la Justicia determine cuál es la cuota alimentaria. Creo que están empezando el divorcio. No creo que un padre se niegue a darle a sus hijos lo que corresponde”.

Por último, Tapia brindó su opinión sobre lo que sucederá con el ex futbolista de Racing y actual figura del Atlético de Madrid: “Conozco bien a De Paul, sé el sentimiento que se tienen, más con sus hijos. Creo que se va a arreglar de la mejor manera”.

Horas después, en diálogo con Argenzuela, el programa de Jorge Rial por C5N, el abogado de De Paul, Marcelo Rocchetti desmintió al presidente de la AFA: “El señor Rodrigo De Paul no está en curso en ninguna circunstancia que amerite una sanción como la que se habló. De Paul cumple a rajatablas con sus obligaciones como papá y sus obligaciones alimentarias. No entendemos por qué se originó esa información”.

Y completó: “Tuvimos una mediación con Homs y su abogado Trimarco que se llevó a cabo en términos cordiales. No nos pusimos de acuerdo y decidimos tomar otro camino para poner un punto de luz en lo que está oscuro. Pero no hay denuncias cruzadas ni incumplimiento. No entendemos a qué se debe semejante operación. La última mediación fracaso. Por secreto profesional no puedo revelar detalles de la misma”.

La voz que faltaba era la de Camila, que dijo sobre el conflicto legal con su ex pareja y padre de sus hijos: “Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo cuanto antes, sé que es algo que él quiere un montón. Tenemos comunicación por nuestros hijos”.

También dejó en claro que quiere obtener lo que le corresponde por tantos años en pareja y que no pretende perjudicar la carrera de Rodrigo: “Lo quiero. Es el padre de mis hijos y jamás quisiera hacerle daño ni que deje de hacer algo que es un montón para él, donde puso todos sus sueños”. Y agregó sobre el proceso judicial: “Yo sé lo que pido y lo que me pertenece. De mí, públicamente, jamás saldría algo de eso”.

Para finalizar, en diálogo con la prensa, Camila habló sobre un audio de su padre que fue filtrado en el que decía: “Rodrigo no es un mal chico. Es un pelotudo. Algunas cosas que hace me hicieron enojar”. Por ello, Homs afirmó: “Como a cualquier padre, cuando ve que un hijo no está pasando un buen momento por una persona, directamente se la agarra con esa persona. Pero, como yo siempre digo, solamente hablo por mí, por mis dichos y mis hechos. No puedo hacerme cargo de lo que diga mi entorno, ni siquiera el más cercano como mi papá”.

Por lo que se sabe, Homs le exige en la división de bienes un piso en Puerto Madero, valuado en dos millones y medio de dólares, que el mediocampista compró cuando estaban juntos; otros cuatro pisos en Puerto Madero del mismo precio cada uno y otra propiedad en Nordelta. Además, le pide una compensación económica de más de cinco millones de dólares, que será depositado en un fideicomiso al que se podrá acceder cuando sus dos hijos cumplan los 18 años de edad. Según se filtro desde su entorno, el dinero lo quiere para “asegurarse de que, independientemente de las decisiones que tome su padre, ellos tengan su futuro asegurado".

En cuanto a la cuota alimentaria, ella pidió 30.000 euros por mes. En tanto, De Paul le ofreció solo 10.000 dólares cada 30 días, una miseria para un hombre que cobra 292.000 euros mensuales solo de sueldo, sin contar premios y publicidades. Los otros pedidos de Camila son tres viajes por año a Miami para ella y sus hijos; pasajes abiertos todo el tiempo para viajar a Europa todas las veces que quiera (al menos una vez cada 45 días) y también 600 euros diarios para gastos fijos con sus hijos durante sus viajes; hospedaje en hoteles cinco estrellas y asientos en business; y un auto de alta gama 0 kilómetro cada dos años.