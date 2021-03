Camila Perissé fue internada otra vez, en medio de una dura situación económica

Como hace apenas dos meses, Camila Perissé debió ser internada una vez más. Esta vez, la ex vedette ingresó a la Clínica Pergamino, en Mariano Benítez, a 30 kilómetros de Pergamino, por un cuadro de “gastroenteritis y deshidratación”. Además presenta “bajo peso” y “un principio de pérdida de conocimiento”.

Perissé tiene graves problemas de salud.

En este momento, Perissé, de 67 años, se encuentra en una habitación común y los médicos siguen diferentes procedimientos para recuperar su salud, que tiene un grave deterioro después de ser sometida a varias operaciones.

Además, allegados a Camila aseguran que, junto a su esposo Julio “Chino” Fernández atraviesan una durísima situación económica. Tanto es así que, en las últimas semanas, como no tenían dinero para comprar comida, contaron con la ayuda de algunos vecinos.

Hace unos meses, el Chino contó cómo empezaron los problemas de salud de su esposa desde 35 años: “Todo empezó con una operación de cadera. Camila tuvo tres operaciones en el lapso de dos años y, con 66, es difícil reponerse a eso, a los medicamentos, a la anestesia y a todo eso. Además, creemos que está mal diagnosticada y mal medicada”.

Y completó sobre el cuadro médico de su pareja: “Dicen que tiene fibromialgia y le dieron un medicamento para la epilepsia y ella no es epiléptica. Lo solucionamos comprando cloruro de magnesio, porque tenía calambres en pies y manos. Ahora está estable, la estamos tratando con acupuntura, pero su mano izquierda no funciona bien y se olvida de algunas cosas. Pero está bien y sabe lo que pasa”.

Tras la internación de octubre, las cosas se complicaron para Perissé, que contrajo Covid-19. Por eso, en diciembre de 2020 la ingresaron al nosocomio nuevamente y Fernández contó: “En principio Camila fue internada por un cuadro de neumonía bastante complicada porque estaba débil debido a una serie de problemas. Y en el día de ayer por la noche me acaban de confirmar que tiene Coronavirus”. A las pocas semanas, Camila se recuperó y regresó a su hogar.

Como ya no puede caminar, ni siquiera con andador, Perissé utiliza una silla de ruedas. Pero luego de sufrir algunas caídas, durante las últimas semanas debió pasar sus días acostada en su cama. Hasta que presento un cuadro de deshidratación y fue internada.

“Tiene ciertos brotes al tener un problema cognitivo. Hoy a la mañana me decía el Chino que le hicieron unas ecografías abdominales y que le habrían encontrado algo pero todavía el Chino no pudo hablar con los médicos, lo que lo tiene muy preocupado, por todos los problemas que tuvo de cadera, hernias de ingle”, aseguró Andrea Taboada, en El Trece.

En tanto, Pía Shaw develó: “u marido dicen que no tienen dinero para poder pagar nada. Porque el PAMI, que es la obra social que ellos están utilizando, no les alcanza con esa plata. No tiene la de Actores, tiene la del PAMI, que es la que él nombró, diciendo que era angustiante el momento que está viviendo”.

“Hace tiempo que no trabajamos. Hemos vendido todo. No nos queda ni un peso. Hay días que comemos y otros que no”, le había dicho el Chino a Marina Calabró durante una entrevista del año pasado.

En 2019, durante una participación en Quién quiere ser millonario, el programa que conducía Santiago del Moro en Telefé, Perissé contó: “Me cansé del medio y nos fuimos a vivir a Nueva York, pusimos un café, recogía cosas que tiraba la gente y lo reciclaba, y además soy artista plástica; estábamos muy bien hasta que sucedió lo de las Torres Gemelas y perdimos todo, yo tenía que estar en una de las torres pero no tuvo que ser”

Y la ex vedette agregó: “Estuvimos muy bien, me recibí de personal trainner, fue muy lindo, entonces nos fuimos a España, ahí el Chino trabajó mucho, yo me iba a trabajar a Inglaterra era Broker inmobiliaria. La experiencia de Nueva York fue maravillosa”. Enseguida agregó: “Hace un año que no laburamos. Tenemos muchos proyectos. Los vamos a usar para eso. Ya no estamos en edad. No va a haber un productor que me diga lo que tenga que hacer. Es para la autogestión”.