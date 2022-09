"Camila, Reina": la pesadilla de Lady Di y la furia del príncipe Harry con Carlos

La muerte de la Reina Elizabeth II de Inglaterra conmocionó al mundo entero, pero sacudió por completo a la Familia Real. Y es que, pese al deseo de los hijos de Lady Di, la mujer del príncipe Carlos, Camila, ya pasó de ser duquesa de Cornualles a oficialmente "reina consorte" del Reino Unido. La promesa que William le había hecho a la princesa Diana antes de morir y la furia de Harry.

El 28 de agosto de 1996, menos de un año después de que Diana brindara la polémica entrevista a la BBC, la por entonces princesa de Gales y Carlos firmaron los papeles de divorcio. Desde ese momento, la madre del heredero al trono británico tuvo que abandonar su estatus de "royal" y su tan preciado título de princesa. El desconsuelo de Lady Di era inmenso y, de acuerdo a su mayordomo y amigo personal, Paul Burrell, la pérdida de su título fue una de las cosas que más le dolió a la hora de abandonar la Corona.

"No te preocupes, mami. Te voy a devolver el título cuando sea rey", le aseguró el príncipe William, quien en aquel entonces tenía tan sólo 14 años. Nadie imaginaba en ese entonces que Carlos podría volver a casarse (lo hizo recién en 2005, luego de sortear la fuerte resistencia no sólo de la Reina, sino también la de sus propios hijos y de la opinión pública). Al momento de la promesa que William le hizo a su mamá, faltaba menos de un año para que muriera en un accidente automovilístico en París.

Al momento de negociar sus segundas nupcias, mucho se especuló con la posibilidad de que Camila pudiera convertirse en Reina. De hecho, recién el año pasado la Reina confirmó que, tras su muerte, la mujer de Carlos pasaría a ser la reina consorte; algo que hizo arder al hijo menor de Lady Di, quien horas después del anuncio decidió expresar su repudio y compartió un homenaje tributo a su difunta madre.

Durante esa intervención, no obstante, el hermano pequeño del príncipe William no aludió al anuncio de Isabel II, un silencio que habla por sí solo, según dice al citado periódico un allegado al príncipe, según el cual Harry no mantiene una relación cercana con Camila.

“Aunque las tensiones entre ambos se han suavizado a lo largo de los años, ha sido más para mostrar unidad que por ser una relación cercana”, apunta. Según esa fuente cuya identidad no se ha identificado, “al principio hubo grandes problemas (entre ellos) pero Harry y su hermano William crecieron y maduraron, las cosas mejoraron y ahora pueden convivir como adultos. Nunca han tenido una relación cercana y no la tienen”.