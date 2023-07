Campaña contra las calesitas y peleas por redes: los otros insólitos exabruptos de Juana Repetto

Juana Repetto suele estar muy presente en las redes mostrando momentos con sus hijos. En este caso, durante el fin de semana, propuso una particular campaña luego de que su hijo mayor, Toribio, sufrió un corte en la cara tras subirse a una calesita.

Todo empezó cuando Repetto publicó una historia que decía: “Viendo que somos muchas las que las odiamos y creemos que son peligrosísimas… Campaña para prohibir las calesitas ¿Quién se suma?”.

La actriz comentó lo sucedido en Instagram relatando que sus hijos estaban en el juego, cuando de repente unos nenes más grandes comenzaron a girar la calesita más fuerte: “Me dio mucha bronca, porque les pedí más de tres veces que fueran más suaves, porque los más pequeños corren alrededor y porque ellos mismos, ahí adentro, se pueden golpear y no les importó”.

Y añadió: “Debería haber un adulto a cargo que pudiera ocuparse de que dejaran de hacerlo o, en tal caso, pedirles que bajaran. Y sugerencia para el lugar: poner a alguien ahí afuera para evitar esto o cosas mucho peores que podrían haber pasado”.

Así mostró una foto del ojo de su hijo menor con un golpe: “Se bajó Beli, los niños que quedaron (sin supervisión de sus mapadres y/o adultos a cargo) empezaron a ir a MIL por hora y así terminó el asunto”. Luego, aclaró que desinfectó el corte y le puso hielo.

De esta manera, Repetto decidió abrir un debate entre sus seguidores y los invitó a que le cuenten si habían vivido alguna experiencia similar: “Mi hija mayor se partió su paleta derecha definitiva con el manubrio de una calesita”, era uno de los mensajes que dejó una usuaria.

A pesar de recibir muchas anécdotas con vivencias similares, la historia de Repetto se viralizó, pero generó ideas encontradas: “Juana Repetto haciendo campaña en contra de las calesitas, porque su nene se cayó, porque iban rápido y dice que debería haber habido un adulto que controle eso. Menos mal que no sos la mamá adulta de un nene porque quizá eras vos la responsable, Juani… ah no, pará”, escribió una usuaria en Twitter.

De esta forma, la actriz salió a defenderse: “Primero sos muy mal educada. Segundo, yo estaba ahí cuidando a mis hijos, no así los adultos a cargo de los demás niños que no quisieron frenar la calesita a pesar de que se los pedí varias veces. No puede haber niños jugando SOLOS, hay que supervisarlos por ellos y por los demás”.

“En vez de enseñar a los chicos cómo usar las calesitas de modo seguro sin dañarse, Juana Repetto las quiere prohibir. Después siguen los toboganes, los subibajas. Prohíban las bicicletas y triciclos porque muchos pibes se han lastimado. Ni hablar de los patines”, comentó otra mujer. Mientras que otra usuaria escribió: “Si los otros padres no hacen caso, frenás la calesita y llevás a tu hijo a otro juego, como hemos hecho muchas madres. De ahí a pedir la prohibición y evitar que cientos de chicos que sí saben jugar no lo disfruten, me parece mucho”.

Debido a la cantidad de comentarios en contra, Repetto aclaró: “No hace falta aclarar que NO estoy haciendo campaña para que saquen las calesitas, ¿o si? Fue un decir… son MUY peligrosas si son usadas a máxima velocidad, se cuelgan, sacan los pies para frenas, etc… es un peligro que los niños jueguen sin supervisión de los adultos a cargo”.

Además, la actriz detalló que la idea era sacar del juego a su hijo mayor, pero que no hizo tiempo: “Estoy sola con los dos en este momento y lo que estaba haciendo era sacar al más pequeño de la calesita y llevándolo a otro sector justamente por que estaban jugando muy brusco y no me daban bola en jugar más despacio, cuando Toro quiso bajar no frenaron y se abrió el ojo”.

No es la primera vez que Repetto comparte en sus redes sociales sus vivencias cotidianas y recibe críticas de sus seguidores. A principios de junio, mientras estaba publicando contenido para sus redes, la actriz interrumpió porque su hijo menor había llegado del jardín maternal.

“PAUSA! Llegó bebu”, escribió junto a una foto con su hijo. Sin embargo, muchos seguidores percataron que el nene llevaba puesta una hebilla en el cabello, mostrándose disconformes a través de mensajes que le enviaron a la actriz: “No jodan, maigod (haciendo referencia a ‘My God’, traducción ‘Mi Dios)’. Le molesta el flequillo. Fue la solución más rápida y práctica que encontré”.

No es la primera vez que Repetto sale a responder un comentario de sus seguidores atacando a su hijo. En febrero, la actriz compartió un video donde se mostraba el paso de los años de sus dos hijos y de su pareja: “Con este team hasta el fin del mundo”, escribió. Sin embargo, generó muchas reacciones, pero no las que ella esperaba.

“Subí un reel con un video que me creó el teléfono. Adivinen si la gente al pedo no empezó a bardear por deporte?”, remarcó. Los usuarios la acusaron por tener cierto favoritismo hacia su hijo mayor porque aparecía en la mayoría de las fotos.

Pero Repetto no se quedó callada y aclaró: “Este es el video realizado por el teléfono llamado ‘Paso del tiempo’. Claramente Belisario llega más tarde, pues menos fotos. De hecho, en las primeras no estaba Sebi en nuestras vidas”.

Por otra parte, en noviembre del año pasado, la actriz recibió un mensaje de una seguidora que criticó el pelo de su hijo y estalló en bronca. “¿Por qué ese pelo? ¡Lo hace parecer un nene tonto! ¡Cortale el pelo como un pibe normal!”.

Entonces, Repetto compartió un mensaje: “Por suerte no nos preocupamos demasiado por las apariencias. Nos importa ser felices y disfrutar de la vida como lo hace mi niño en el video. Ah… y la normalidad me aburre un toque”.

Sin embargo, no le importó mucho a la seguidora y, luego que la actriz compartiera una postal que sus dos hijos duermen en la misma posición, la mujer le envió otro mensaje: “Oh, algo nunca visto”, mostrando ironía.

La actriz no se quedó callada y dijo: “Esta pelotuda que ya me había dicho que mi hijo parece tonto, me sigue rompiendo los huevos que no tengo”. Luego, pidió colaboración a sus seguidores: “¿Me ayudan a denunciarla? Debe tirarle mierda a más gente, frenémosla”.