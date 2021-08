¿Campaña publicitaria o detención? La verdad sobre el arresto de Sebastián Yatra

Las redes sociales colapsaron a raíz de un video de Sebastián Yatra en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, donde se encuentra e vacaciones desde hace varias semanas. En la secuencia se puede ver como un par de efectivos de la policía de Miami se llevaban detenido al cantante colombiano, mientras que uno de ellos le pedía a la multitud que dejaran de grabar el llamativo momento.

Si bien se desconocen las causas del arresto y tanto el entorno del músico como la policía local no emitieron ningún comunicado al respecto, trascendió que todo sería parte de una campaña de marketing del artista. De hecho, la gran mayoría de los fanáticos de la ex pareja de Tini Stoessel se mostraron escépticos en las redes sociales y dudaron de la veracidad del material por el simple hecho de que Yatra aún no pronuncio palabra al respecto.

Además, las especulaciones están basadas a que el cantante suele realizar estas movidas de prensa para difundir sus éxitos. La última vez fue cuando supuestamente habían filtrado su número telefónico. algo que había molestado al colombiano pero que terminó tratándose de una estrategia de marketing para lanzar una nueva canción. Cabe destacar que planea presentarse el 11 de este mes en la Serie de Conciertos de Verano del programa Good Morning America.

Al mismo tiempo, el 15 de septiembre arranca su gira por Estados Unidos junto a Ricky Martin y Enrique Iglesias. Por otra parte, para muchos resultó llamativo todo el proceso de detención: el músico termina esposado y apoyado contra el móvil policial sin pronunciar ningún tipo de palabra y tampoco opone resistencia alguna. "Ese es Sebastián Yatra. ¿Qué es esto? Se lo están llevando", se la escucha decir a una sobre actuada mujer que sostiene su celular.

Es por esta razón que para los seguidores de Yatra no se trató de un verdadero operativo policial y muchos hasta se animaron a pronosticar que esta secuencia formará parte del próximo material musical del artista. Semanas atrás, el músico recibió el reconocimiento de triple platino por el éxito global de su tema Pareja del año durante los Premios Juventud, celebración en la que ofició como anfitrión, presentador y nominado.

Con motivo de los recientes Premios Juventud, en Miami, algunos fanáticos del cantante volvieron tendencia su supuesto regreso con Tini, algo que la artista se encargó de desmentir. "Estoy soltera, estoy sola", dijo en el programa Venga la Alegría de México y agregó: "Me siento en el mejor momento de mi vida, estoy bien conmigo misma, feliz, dándome lugar, conociéndome y descubriendo más la vida ".

Las versiones de reconciliación se habían originado a partir de la investigación de los seguidores de ambos, los cuales se tomaron la tarea de empezar a comparar lugares y amigos que los acompañan en sus más recientes fotos de Instagram, y al parecer, todo indicaba que estaban compartiendo con los mismo amigos en la casa de la influencer venezolana Lele Pons luego de ser parte de los recientes galardones.