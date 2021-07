Campedrinos, del casting en Talento Argentino a ser una de las bandas de Folklore más escuchadas

Agustín Fantili y Sergio Prada tienen 27 años, pero se conocen desde los 15 cuando sus caminos se cruzaron minutos antes del casting de Talento Argentino -adaptación argenta del formato estadounidense Got Talent-, ciclo conducido por Mariano Peluffo y que tuvo como jurados a Maximiliano Guerra, Catherine Fulop y Kike Teruel. "Nuestra amistad nació en la fila de Talento Argentino en 2009", aclaran en una entrevista con BigBang.

Hoy, 12 años después de aquel primer encuentro, ambos forman parte de Campedrinos, una banda de folklore que debe su nombre a los hogares de sus integrantes y que llegó a convertirse en una de las más escuchadas de este género en la aplicación Spotify. De hecho, en julio del año pasado el folklore aumentó sus reproducciones en un 24% dentro del rango etario entre 25 y 34 años, lo que representa el 33% de los oyentes totales que escuchan el género dentro de Spotify.

Esta información fue dada por la empresa sueca, la cual remarcó que en la actualidad es Mercedes Sosa la artista que lidera las escuchas de folklore en la plataforma en 26 países, entre los cuales están Brasil, Colombia, Australia, Austria, Suiza, Italia, Reino Unido, Canadá, Israel, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Atahualpa Yupanqui, Chaqueño Palavecino y Los Tucu Tucu son otros de los exponentes de la música de raíz más tradicional que suena en Spotify.

Mientras que Abel Pintos es el líder indiscutido cuando se tiene en cuenta la mezcla con el pop latino. Pero es a nivel global, que los artistas argentinos de lo que la empresa denomina como "neofolclore" más escuchados son Campedrinos, seguidos por Orellana Lucca, Bruno Arias, Lazaro Caballero y Ahyre. Mientras que a nivel local el ranking se mantiene igual, aunque intercambian el lugar en el podio Orellana Lucca con Campedrinos.

Otros de los grupos más escuchados por los jóvenes son Tonolec, La Charo, Perotá Chingó, Hermano Hormiga (el dúo entre Raly Barrionuevo y Lisandro Aristimuño), Aca Seca Trío y Duratierra. De todas formas, Spotify resaltó que los usuarios entre 45 y 54 años siguen representando el mayor porcentaje de escuchas de folklore dentro de la plataforma. "Esto fue algo que nos tomó de sorpresa, pero notamos que el foklore comenzó a escucharse más por estos lares". señalaron los chicos.

Actualmente, es La Voz Argentina la que lleva este exponente musical a todas las casas. de hecho, la gran mayoría de los participantes que acudieron a las audiciones a ciegas probaron suerte con este ritmo. Cabe destacar que una de las jurados del reality musical es Soledad Pastorutti, toda una referente del género. "Hay muchos chicos que se presenta con folklore porque es la música argentina, que de chiquito escuchamos", aseguraron Fantili y Prada.

Y afirmaron: "El domingo, un bueno vino, el asado y el folklore no pueden faltar. Es muy bueno que a este género lo lleven a Telefe y que el jurado se de vuelta escuchando folklore". Fundado con esmero y dedicación, Campedrinos es un dueto de folklore romántico que busca romper el mito de que el folklore "es para la gente grande”. En medio de la pandemia, sacaron un nuevo video musical que se llama "Folklore romántico" y sostienen, es uno de los más "jugados" de este ritmo: "Es un video que nace a través de un pedido de la gente. Aparte de ser acústico, le agregamos un piano y una puesta de luces más modernas. No es tan tradicional como el anterior. sino mucho más jugado. pero que mantiene la esencia del ritmo".

La entrevista completa a Campedrinos

¿El grupo nace en la fila de un casting para un reconocido reality?

-Sí, nació en la fila de Talento Argentino en 2009. Nos cruzamos ahí, nos encontramos de alguna manera y empezamos a charlar. Pegamos buena onda y hasta nos pasamos el MSN (risas). Por aquel entonces teníamos 15 años y comenzamos a hablarnos. A los días, nos juntamos por primera vez. Además se dio que a ambos nos gustaba mucho el folklore, algo también que no es común en nuestra zona ni en las edades que teníamos en aquel entonces.

Un, día con mis papás (los de Fantili) pasamos por San Pedro y les pedí que me llevaran a la casa de Agus. Tomamos unos mates, guitarreamos y a la noche se armó el asado con las dos familias. Ahí fue cuando cantamos por primera vez juntos. Salió algo lindo y entonces dijimos de armar un dueto. ¿Cómo nos llamamos?. Ahí surgió Campedrinos, porque uno es oriundo de Campana y el otro de San Pedro.

Sergio es de Campaña y Agustín de San Pedro, donde el folklore no está tan arraigado como en otros lugares del país. ¿Cómo nació el amor por este ritmo?

- El folklore no es un ritmo tan popular donde vivimos, es cierto. Ninguno de nuestros amigos escuchaba folklore y los fuimos guiando a este género cuando venían a hacernos el aguante a nuestras presentaciones. Pero este amor nació en casa, donde se escuchaba mucho folklore. En ese momento no había Spotify, escuchábamos a La Sole y al Chaqueño Palavecino por la radio. También nuestros profesores de la escuela nos guiaron y fortalecieron este amor por el folklore.

Cuando armamos este grupo, lo hicimos con la intención de romper con el mito de que el folklore es para la gente grande, porque eso es una gran mentira. Es para todos y lo estamos viendo, de a poco, en las redes, cada vez más pibes se suman y empiezan a conocerlo.

¿Cómo reaccionaron al enterarse que están entre las bandas de folklore más escuchadas en la actualidad?

- Es algo que nos tomó de sorpresa. Desde que arrancamos siempre generamos material para las redes sociales. El año pasado hicimos un video llamado Zambas Románticas, que nació por pedido de la gente. Nos pedían canciones por las redes sociales y para cumplir, decidimos hacer un video con los temas más pedidas.

Hoy ese video tiene más de 6 millones de visitas en nuestro canal de Youtube. Es un video que no para de crecer. En base a esto, la gente nos pidió otro y por eso nació Folklore Romántico. Este video surgió con la misma modalidad, le agregamos un piano y aparte de hacer tres canciones, hicimos un tema propio. Aparte, Spotify lanzó un anuncio a nivel mundial nombrándonos como los folkloristas más escuchados y eso nos puso realmente muy felices.

Gracias a dios se escucha cada vez más folklore. Lo percibimos cuando venimos a festivales en Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país. Claro que el género está mucho más presente en el norte del país, en las salidas con las habituales guitarreadas, algo atípico en Buenos Aires. Pero son cada vez más los pibes que se suman a los ballets para disfrutar del folklore.

¿Creen que hay una suerte de explosión o nuevo fanatismo por el ritmo a partir de la aparición de La Voz?

- Hay muchos chicos que se presentan a las audiciones a ciegas con el flocklore porque es la música argentina que de chiquito escuchamos. El domingo, un bueno vino, el asado y el folklore no puede faltar. Es muy bueno que lo lleven a Telefe y que el jurado se de vuelta escuchando folklore. Si bien referente en el ritmo no tenemos ninguno en particular, los admiramos a todos y los escuchamos a cada uno: La Sole, el Chaqueño o Mercedes Sosa. Son ídolos para nosotros.

Somos conscientes de que nos costó mucho encontrar nuestro estilo, nuestra forma de interpretar el folklore, sabiendo que, como toda música, se ha hecho de tantas maneras distintas que, al momento de buscar una identidad, es difícil evitar las ­comparaciones. De igual forma, lo logramos con el tiempo y hoy ­podemos decir que tenemos nuestro estilo marcado para interpretar una zamba romántica como así también hace una chacarera y poner a bailar a todos.

¿Cómo los afectó la pandemia y cuándo esperan volver a los escenarios?

- Hace un año y medio arrancamos con una gira de verano, donde fuimos por ocho provincias diferentes en el país. La misma terminó en marzo y en abril íbamos a empezar nuestra primera gira por Europa. Pero lamentablemente se se tuvo que suspender a raíz del coronavirus. Estar encerrados lo vimos como una oportunidad de conectarnos con la gente de otra manera, no personal sino de manera digital.

Y eso nos sorprendió porque nuestras visitas se quintuplicaron durante la pandemia y mucha gente comenzó a llegar a nosotros a través de las redes sociales. Ahora nos ven gente no solo de Argentina, sino de otras partes del mundo como Chile, España, Bolivia, Uruguay, Colombia y Estados Unidos.

Crear acercarnos y la posibilidad de tener otro contacto. Obvio que se extraña un montón estar en los festivales arriba de un escenario, pero esto puso a prueba a todo el mundo y lo tomamos como una oportunidad de redescubrirnos. Nos abrió la cabeza. Estamos con esperanza de poder volver dentro de poco porque ya nos están empezando a consultar a partir de septiembre en adelante.

Ya se empezó a levantar el teléfono y a partir de septiembre, si bien no hay nada confirmado, ya hay consultas y estamos entusiasmados. Será con protocolos, cuidándonos a nosotros y al público, pero vamos a poder estar frente a frente con la gente. Eso nos alegra y realmente nos pone muy contentos.