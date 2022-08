Cáncer, pelea por la herencia y millones por el "legado": el lado oscuro del conflicto con Piñón Fijo

El viernes pasado, Fabián Alberto Gómez, popularmente conocido por su nombre artístico Piñón Fijo, sorprendió a propios y extraños con un muy delicado posteo en las redes sociales, en el que expuso que no puede ver a su nieta Luna por las diferencias que mantiene con su familia. "Mi loquita hermosa. Nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño", había publicado el cordobés sobre una imagen en la que se lo ve abrazado a la menor.

La denuncia no pasó inadvertida y generó diversas reacciones, entre ellas las de sus dos hijos, Jeremías y Sol, y la de su ex pareja, Karina Suárez. Los hijos de Piñón hablaron de "maltratos" e incluso, Sol dijo haber sufrido "humillaciones crónicas" en manos del reconocido payaso. "Está desaparecido de nuestras vidas después de tantos maltratos, en mi semana 32 de embarazo. Y fue el último porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de 35 años", había asegurado.

Acto seguido, la madre de sus hijos salió a echar más leña al fuego y subió una historia en Instagram con el lema "Desnaturalicemos el maltrato", de la cuenta del Colectivo de educación inicial. "Creo que es momento de sacar un poco de maquillaje, pero yo no voy a perder más tiempo valioso de mi vida y mi familia en hacerlo. La vida es sabia, y más tarde o temprano las verdades salen a la luz”, había aclarado Sol, quien también es artista infantil como su papá.

Pero durante su descargo, la hija de Piñón reveló el nombre de la nueva pareja de su papá. "No se trata de ningún problema de separación de mis padres. Siempre acompañé sus decisiones. Incluso hice un viaje con Fernanda, la nueva pareja de mi papá", fue la frase de la joven. Eso, claro está, fue aprovechado por Karina Iavícoli, quien en Socios del Espectáculo destacó que el romance entre la misteriosa mujer y el payaso ya viene de "largo tiempo".

De manera casi particular, en el ciclo de canal Trece dieron a conocer que el conflicto familiar de los "Fijo" tiene un trasfondo mucho más oscuro relacionado a la plata del artista, una eventual herencias y el traspaso del legado artístico. "Fernanda tiene una relación que en un momento prosperó con los hijos de Piñón. Es una relación desde hace un tiempo largo con esta señora", aclararon.

Además, destacaron: "El conserva tanto su vida privada que nunca se supo que estaba separado y que tenía una nueva pareja. Pero la punta del iceberg acá es el tema del dinero porque él tiene un montón de sociedades y empresas a su nombre. Piñón en un momento estuvo muy enfermo, al borde de la muerte, hace más de un año en medio de la pandemia y mucha gente a su alrededor pensaba que no se iba a recuperar".

De acuerdo con Iavícoli: "Hablé con toda la gente del canal que lo conoce y no encontré ni una sola persona que me hablara mal de Piñón Fijo. Me hicieron hincapié en la nueva relación de Piñón con Fernanda, que es de largo tiempo, y por el otro el tema del dinero. Si hay tanto dinero en juego, si tanta gente cercana pensaba que él ya no iba a poder resistir y por suerte de a poco va saliendo de esa enfermedad (cáncer) que no hay que temerle".

Recordemos que Piñón apoyó desde un principio la carrera artística de sus hijos, Jeremías y Sol, quienes a pesar de no poseer el carisma de su padre tienen su propio programa, un canal de juegos en Youtube y hacen sus propios shows. "Nosotros seguimos trabajando si papá no puede trabajar", habría sido la frase que los herederos lanzaron al enterarse de la delicada situación de salud del payaso.

Por otro lado, Piñón Fijo hizo un contundente descargo en una conferencia de prensa sobre el conflicto familiar que está atravesando luego de la publicación de su hija, Sol. “Si lo tuviera que volver a hacer, no lo haría, fue hacer un posteo en las redes diciendo que extrañaba a mi nieta. Eso desencadenó una serie de conjeturas en el periodismo, en la prensa, y esa bola de nieve que se generó les hizo daños a mis hijos”, explicó.

Y sentenció: "Y ya sabemos la reacción. Hay una parte dolorosa, hoy en día es fácil acusar de maltrato y violencia y omitir decir claramente la verdad. Te deja parado en el lugar de cosas muy serias, esas cosas no las voy a hablar como Piñón. Ya veré qué medidas tomo. Es medio bizarro y patético que un payaso esté hablando de cosas demasiado serias. A mis hijos los amo, a mis nietos los amo, nunca haría nada para hacerles daños”.