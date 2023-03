Cande fulminó a Guillermina Valdés: los mensajes que exponen la interna del clan Tinelli

Luego de casi diez años de relación y un hijo en común, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés empezaron a vivir sus vidas por separado. Desde el anuncio, se los relacionó de forma afectiva con distintas personas, pero en las últimas semanas el rumor que vincula a la empresaria con el influencer Santiago Maratea, con quien se la vio al menos dos veces en un café y se confirmó un encuentro de verano en Mar del Plata.

Pero, en esta familia tan conocida como es el clan Tinelli, se habla más del pasado que del presente. Al menos, eso ocurrió en los últimos días en que Cande Tinelli intentó “no meter la pata” para hablar de la relación de su padre con su ex, lo mismo de la propia con la diseñadora de zapatos, empresaria cosmética y actriz. Todo arrancó porque, a nueve meses de hacerse pública la separación, Socios del Espectáculo enganchó en la calle el lunes por la noche a Cande para preguntarle qué opinaba del fuerte rumor de la nueva relación de Valdés.

La hija del conductor dijo con contundencia: "Yo, capaz, estoy viendo a otra Guillermina, que no conocía. Pero me parece que está bien, si ella es feliz, está enganchada y se siente bien, está buenísimo". “Lo veo bien y lo veo más él que lo que era antes y eso me pone re contenta”, continuó. El movilero preguntó: “¿Antes que cuando estaba con Guille?”. Ella afirmó.

Vale recordar que, en su momento, en julio de 2020 habían tenido un período de separación y la hija del conductor aprovechó para subir un llamativo posteo en su cuenta de Instagram: "El tiempo. Todo. Locura". Y dio un pasito más, dejó de seguir a Valdés, aunque la modelo aún la seguía. Por esta decisión, se empezó a especular con que no tenían una gran relación. En un juego en sus historias, Cande se refirió a estas versiones. "¿Estás enojada con Valdés?" le preguntaron sus followers. "Para nada, la adoro", dijo ella. Sin embargo, en ese entonces, Bendita TV contó que la mala relación entre Valdés y Cande había sido uno de los detonantes de la separación.

“Guillermina lo decidió todo y no es porque no lo ame, pasa por otro lado. El problema es que los hijos de ambos no se llevan bien. En el departamento ‘de abajo’ vivían Cande, Guillermina, Marcelo, y Lorenzo. Cande no se llevaría bien con los hermanos. En el departamento ‘de arriba’ vivían los hijos de Valdés”, explicó la periodista Mercedes Ninci. No obstante, después el conductor y la empresaria volvieron y estuvieron juntos hasta mayo de 2022.

Cande nunca volvió a seguir a Guillermina en Instagram. Y, después de sus declaraciones en Socios del Espectáculo, fue invitada a LAM el miércoles por la noche para dar su versión sobre cómo ve a su papá, lo que piensa de esa relación que duró casi una década y fue clara: dijo que se llevaba mal con Guillermina y hasta la acusó de hacerle mal a su padre. “Nunca conecté mucho con ella. Somos diferentes, no sé. A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Si no ves bien a tus padres o a un familiar… nunca conecté, como un tema de piel”, dijo a la pregunta de Ángel De Brito de si tenían buena relación.

El clima se tensó cuando el conductor le espetó que ella y sus hermanos asistían a las presentaciones de zapatos de la empresaria. “Una o dos veces con toda la furia, fui a la presentación de sus zapatos, pero para apoyar a mi viejo, más que a ella. La respeto, está todo bien, es su vida… pero yo nunca tuve mucha piel con ella. Algo como energético. Con mi hermana se llevaba mejor, pero porque ella es más tranquila”, amplió.

Nazarena Vélez que estaba como panelista se atrevió a ser incisiva: “¿Sentiste que le hizo mal a tu papá?”. Ella fue sincera mientras se tocaba el pelo: “Yo creo que un poco le hizo mal a mi papá, no quiero meter la pata pero… mi viejo es una persona muy alegre y que le encanta laburar, y siento que dejó de hacer muchas cosas en su relación con Guillermina”.

Después, comenzaron los mensajes cruzados. Guillermina no dejó pasar lo que dijo la hija de Tinelli y escribió en Twitter: "Triste la información que me está llegando, sobre todo, porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenía con su papá", escribió. Es que cuando estaban juntos, Cande había dicho que la quería.

Pocas horas después de Dante Ortega, hijo de la actriz y Sebastián Ortega, también se manifestó, pero en Instagram: "No suelo meterme en cosas mediáticas, solo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo". De esta manera, quería diferenciarse de la hija de Marcelo Tinelli y eludir la polémica. Las declaraciones de Cande Tinelli en LAM fueron tajantes: “Le hizo un poco mal a mi papá, le fue cortando cositas y no lo apoyaba tanto”, “Yo creo que fue jurado del Bailando para controlarlo”, “El año que estuvo ella me pareció embolante el programa”, entre otras cosas.