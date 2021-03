Cande Molfese, íntima con BigBang a días del debut con Rent: "Cantar es lo que más me gusta y lo que menos hice"

María Candelaria Molfese, más conocida como Cande, sobre todo en las redes sociales, logró alcanzar el éxito como actriz gracias a los personajes que interpretó en distintas ficciones de Disney Channel: Camila Torres, de Violetta, y Ada y Eva en la serie Soy Luna. Desde entonces, la también influencer no ha dejado de crecer y actualmente es la gran protagonista de Rent, a la que definió como la obra de sus "sueños".

A finales del 2020, se dio a conocer que Rent volverá a montarse en Argentina para realizar, en principio, una función por streaming el jueves 25 de marzo. El elenco, integrado por Franco Friguglietti (Roger), Federico Coates (Mark), Mariel Percossi (Maureen), Lula Rosenthal (Joanne), Pato Witis (Tom Collins), Manu Victoria (Angel), Pato Arellano (Benny), está encabezado por Cande, quien le dará vida a Mimí.

Rent es un musical escrito por Jonathan Larson en 1996 e inspirado en La Bohème, que se centra en la vida de un grupo de jóvenes bohemios que viven en Nueva York, a comienzos de la década del 90, y luchan por sobrevivir entre la desesperanza y el sida. “Creo que es una obra que cobra mucho sentido en el contexto que estamos viviendo hoy, tan difícil para todos”, le aseguró Cande a BigBang.

El mensaje que esta obra propone es el de usar el amor como la mejor manera de medir el tiempo que nos toca, festejando la diversidad de género y alertándonos que tanto la marginalidad como los prejuicios son los máximos enemigos de cualquier sociedad. "Hacer de Mimí significa todo. Es un personaje que es muy distinto a lo que soy yo, entonces obviamente hubo un trabajo muy intenso junto con mi coach, porque es un personaje muy alejado a lo que soy yo", explicó.

Según le contó a este portal la cantante, actriz e influencer, Mimí es un personaje "rico e interesante" y remarcó que está "súper agradecida" de darle vida porque "está muy bueno lo que hay por hacer". "Esta obra es súper representativa. Lo hablé mucho con la gente del elenco y les pasa lo mismo, se sienten identificados, los marcó o aspiraron a seguir el camino del arte por esta obra en sí. Siento que es una alta oportunidad y estoy re contenta", detalló.

En diálogo con este portal, Cande se animó a hablar de todo: desde su amor por el canto, pasando por su condición de influencer hasta su decisión de pasar al veganismo. "Obviamente soy influencer porque tengo un montón de seguidores y seguidoras que están del otro lado aguardando algún tipo de contenido y no reniego de eso. Después yo sé realmente qué es lo que puedo hacer y lo que no, soy una influencer que está protagonizando una obra y puedo hacerlo", aclaró.

¿Qué significaba Rent en tu vida antes de saber que ibas a ser parte del elenco?

- Siempre fue una obra que, como espectadora, siempre la consumí y tuve la oportunidad de verla Nueva York, en Argentina también y la película. Creo que es una obra que a toda mi generación nos re marcó y más si sos artista. Siempre soñamos con hacer este material que tiene semejantes personajes, peso y mensajes.

Estoy que no lo puedo creer todavía y emocionada con el trabajo que me está tocando hoy en día. Tenemos que tomar conciencia de lo que nos está tocando vivir porque es zarpado. Creo que es el sueño de cualquier actor. Esta obra marcó bastante mi vida. Lo hablé mucho con la gente del elenco y les pasa lo mismo, se sienten identificados, los marcó o aspiraron a seguir el camino del arte por esta obra en sí.

Rent se linkea directamente con la pandemia, lo que nos está tocando vivir y el COVID-19. Si le cambiás la palabra HIV a COVID, es como bastante similar la obra a lo que estamos viviendo actualmente. Es un espectáculo que tiene el mensaje perfecto, te dice que ‘la vida es hoy’, acá, ahora, en este momento, y esa fue la enseñanza del 2020 en medio de la pandemia del coronavirus.

Lo que tiene de distinto a cualquier otro streaming es que uno haya visto o consumido es que va a ser como la película argentina de Rent. Va a estar hecho de una manera súper profesional, muy bien filmado y va hacer un streaming de todo culo. Va a estar muy bueno y va a estar colgado 24 horas, por lo que los que accedan a la entrada podrán verlo al otro día.

Ojalá que esta obra también pueda hacerse presencial, amerita a hacerlo porque los actores hicimos un esfuerzo muy grande de aprendernos esta obra en 20 días. Eso fue un delirio místico hacer eso porque es una obra de mucho peso, con mucho texto, canciones, armonía y coreografías, de dos horas y media.

¿Qué desafíos te trajo el personaje de Mimi

- Mimí significa todo. Es un personaje que es muy distinto a lo que soy yo, entonces obviamente hubo un trabajo muy intenso junto con mi coach porque es un personaje muy alejado a lo que soy yo. Pero es un personaje rico e interesante, súper agradecida de darle vida porque está muy bueno lo que hay por hacer.

Su vida es bastante ajena a la mía, Sufre de adicciones, su enfermedad, su manera de vincularse es todo lo contrario a Cande. Desde ese lado fue todo un desafío. También con respecto a lo vocal, pero hay gente con mucha experiencia, la producción encontró gente de un nivel profesional muy alto y eso también es un desafío, porque hay que estar a la altura.

¿Cómo es para un artista trabajar en medio de una pandemia?

- Estamos todos en un círculo de agradecimiento constante por poder trabajar de lo que nos gusta, por más que el barbijo sea súper invasivo, cansador y demás o tener que hisoparnos cada 15 días. Ya estar devuelta arriba de las tablas es un montón, el agradecimiento se siente y eso está buenísimo. Ya tenemos ahí la felicidad absoluta.

Es una obra muy enérgica, que requiere mucho trabajo físico y contacto, es difícil llevarla a cabo en este contexto. Pero hemos hecho una burbuja entre nosotros, con mis compañeros, donde nos cuidamos y somos consientes de que estamos cumpliendo un sueño. Por esta razón, nos cuidamos el triple. El actor necesita mucho del contacto y la mirada con el compañero. Además es una obra donde se canta todo el tiempo y ensayar con barbijo es un desafío tremendo

¿Cómo te afectó particularmente la pandemia, sobre todo en el 2020?

- La realidad es que obviamente fue difícil y lo digo desde un lugar de muchas comodidades. Entonces imagino lo que debe haber sido para los artistas que no tuvieron las mismas posibilidades, con lo cual cualquier cosa que diga siento que no es válido porque hablo desde un lugar cómodo.

Fue difícil obviamente, porque se extrañaba el contacto con mis amigos, compañeros y familiares, y el volver a trabajar. Cuando me surgió la posibilidad de ser parte del Cantando 2020 no lo dudé porque era muy necesario volver un poco a las pistas y hacer lo que me apasiona. Fue un año de mucho crecimiento personal y lo tomo de ese lado. En algún punto la pandemia me sirvió para saber dónde estaba parada, hacia dónde iba y rindió sus frutos desde ese lado.

¿Te gusta que te consideren una influencer antes que una actriz?

- La verdad que me da lo mismo, por eso siempre lo aclaré. Obviamente soy influencer porque tengo un montón de seguidores y seguidoras que están del otro lado aguardando algún tipo de contenido y no reniego de eso. Después yo sé realmente qué es lo que puedo hacer y lo que no, soy una influencer que está protagonizando una obra y puedo hacerlo.

Soy actriz en realidad, pero lo de influencer un día llegó y no reniego de eso. Es una responsabilidad que está buenísima y me siento afortunada de que haya un montón de personas del otro lado bancándome o esperando algo de mí.

Estudiaste canto, comedia musical, teatro y baile. ¿Cuál de todas estas es la faceta que más te gusta?

- ¡Qué difícil esta pregunta! La realidad es que a mi me gusta hacer de todo, pero creo que cantar es algo que siempre fue lo que más me gustó y lo que menos hice. En el Cantando 2020 se me presentó la oportunidad de cantar. Disfruto mucho de hacerlo y me sigo formando porque la garganta no deja de ser un músculo que hay que ejercitar diariamente. ;e quedo con el canto.

No me puedo imaginar mi carrera de otra manera a lo que sucede hoy en día. Estoy súper feliz, me encanta lo que estoy construyendo, creo que soy una artista que no se cierra a nada y cree que cada proyecto es importante a su manera. A veces hay proyectos que son más comerciales y otros que son independientes, trato de estar en todos y ser multifacética.

Este año, como me encanta la conducción, voy a tratar de conducir bastante. No dejan de ser trabajos que me apasionan, algunos me gustan más que otros, y así es la vida. Trabajo de lo que me gusta y apasiona, pero no soy solamente el trabajo. Soy un montón de cosas que me gustan, desde ir a correr a estar arriba de un escenario.

Por ejemplo, en Youtube publico videos con distintas recetas de cocina porque me encanta cocinar, soy re cocinera. Disfruto de cocinar, me divierte. aparte estoy en medio de una transición al veganismo. Soy vegetariana desde hace cinco años, entonces tuve que aprender montón de cosas. Disfruto mucho y hice mucho de cocina porque me interesa.