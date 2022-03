Cande Tinelli consiguió una changuita hot: venderá fotos y videos eróticos, y cobrará en dólares

Los famosos son expertos en conseguir diversas formas de ganar dinero sin tener que trabajar en exceso. Al ya viejo y conocido canje, que la mayoría de las celebridades realizan desde sus redes sociales, ahora apareció una nueva herramienta para las mujeres que cuentan con cierto nivel de fama: la venta de material erótico.

Las primeras en sumarse a esa ola fueron Florencia Peña y Silvina Luna, quienes ya protagonizaron varias producciones subidas de tono y casi sin ropa en una plataforma llamada Divas Play. Otra que probó suerte fue Silvina Escudero, que se desnudó en la misma aplicación. Al parecer, el cobro anual para cada una de ellas fue de entre 10 mil y 25 mil dólares.

Ahora, Candelaria Tinelli decidió que era el momento de ganar dinero por publicar fotos y videos sin ropa y en poses muy sensuales. Aunque la hija de Marcelo Tinelli suele publicar ese tipo de imágenes en su cuenta de Instagram, que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, ahora cobrará por ello.

Desde sus redes, Lelé, como la llama su padre y el resto de su familia, publicó una historia y escribió: "Tengo una buena noticia". Después le brindó tres opciones para que sus seguidores adivinaran quiénes cuál sería la gran novedad y publicó: "Sale sorteo, hago un feat con Miley Cyrus, o abro cuenta de Onlyfans". Enseguida, en otra publicación publicó una foto de su rostro y escribió: "Es un hecho, tengo OnlyFans". A eso le agregó el link a su perfil en la plataforma.

En la página se la ve a Cande en un pose sensual y su nombre completo. Hasta ahora ya realizó dos publicaciones. Pero solo las puede ver sus suscriptores. Cada una de las personas que quieran ver las fotos hot de la novia de Coti Sorokin deben pagar 15 dólares por mes o 76 dólares con 50 centavos por seis meses.

Lo llamativo es que el nuevo emprendimiento sexual de Cande se da en medio de rumores que sugieren que rompió su noviazgo con Coti.

Hace un tiempo, la también cantante borró todas las fotos que tenía junto al artista, con quien vivió un breve escándalo cuando su ex lo acusó de abandonar a su familia.

Al ser consultada, ella contó sobre la desaparición de las fotos junto al músico de su perfil de Instagram: "No borré las fotos, las archivé. Cuando me enojo por algo soy muy calentona e impulsiva y hago ese tipo de boludeces, pero en ningún momento me separé, ni me peleé, ni nada grave".

Y finalizó: "Está todo bien, sigue todo bien y va a estar todo muy bien, pero lo quiero aclarar porque están diciendo muchas cosas y no quiero que inventen algo que no es real”.

Por supuesto, no es la primera vez que Cande genera cierta polémica. Desde que comenzó a tatuarse todo el cuerpo y también su rostro fue criticada por las personas. Afortunadamente, la hija de Tinelli sabe hacer oídos sordos a las palabras de los demás y se divierte. Como ahora, que se mostrará más sensual que nunca.