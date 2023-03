Cande Tinelli contó que Fede Bal quiso conquistarla: "Me dijo; '¡Venite a Carlos Paz! Te mando un helicóptero'"

En lo que muchas personalidades del espectáculo consideraron su debut como panelista, Cande Tinelli no dudó en responder con la verdad a las preguntas que Ángel de Brito y sus angelitas le preguntaron durante su participación en LAM, en donde la hija del famoso conductor confirmó su soltería y aniquiló a algunos personajes del momento que intentaron seducirla.

Cuando a la chica tatuada le preguntaron si estaba soltera, porque tenían la información de que había un novio en Barcelona, ella lo negó: "No, libertad absoluta". Enseguida, con la chispa que caracteriza a las panelistas del programa, la compararon con Fede Bal, que justo había declarado que "nunca más se va a poner de novio".

"Tampoco eso, yo amo la monogamia, soy re Susanita en todo. Lo banco igual eh, es una forma de vida pero no, ahora estoy sola", afirmó Cande. Ya con el tema instalado en el ambiente, le fueron al cuello y le preguntaron si había salido con el hijo de Carmen Barbieri, luego de tantas personas que quedaron expuestas en el caso de infidelidad con su ex pareja Sofía Aldrey.

"Wow, no. En realidad sí, yo estuve con Fede Bal. Creo que nadie zafó de él", expresó en chiste. "Me invitó una vez a Carlos Paz, pero ni en pedo. Perdón Fede Bal, no te conozco pero sí me invitó, me dijo que me mandaba un helicóptero, me daba a Christian Grey. Un miedo ese helicóptero", confesó. Luego siguió profundizando acerca de si estaría con él o no, más allá del lance que acababa de contar y confirmó que no es su estilo.

Respecto al escándalo de su separación, la joven indicó que en esos casos defiende a la mujer siempre y que leyó algo, pero no estaba del todo informada sobre el conflicto mediático del momento.

Aunque el polémico personaje del cual su ex pareja filtró decenas de chats donde se confirmaban sus constantes infidelidades, no fue el único famoso que intentó seducir a la hija de Soledad Aquino y Marcelo Tinelli. Según contó Cande, el famoso cantante Cristian Castro también le tiró los perros, aunque de una forma más extraña y bizarra que Bal.

Mientras Cande contaba que la experiencia trabajando juntos en Canta Conmigo Ahora había sido "un lujo", Yanina Latorre le preguntó si le había tirado los perros, una pregunta a la cual Cande no se le achicó y contestó con la verdad: "un poco sí".

"Capaz es como muy sensible. ¿Viste cuando no le sacás la onda? Cuando cortábamos las grabaciones me decía cosas como 'tengo ganas de estar en el Hilton en la bañadera con patitos de hule'. ¿No te conté eso?", le preguntó a De Brito, algo que el conductor negó. "Es como medio poeta, no le cazo la onda, ¿entendés?", continuó la chica.

Presente en el estudio, la locutora Marcela Feudale, quien la conoce desde que era una niña, le recordó un giro de ella en una grabación de Bailando por un Sueño, cuando bailaba con el cantante. "Sí, como que el manoseo fue medio raro. Estaba con mi pareja al lado", precisó Cande.

Igualmente, no pareció haberse quedado resentida por estas aproximaciones, y lo identificó como "un divino" que la saludó el primer día en el camarín y con "muy buena onda", aunque sí confirmó que "decía cosas raras".

"¿Marcelo está solo?", le preguntó De Brito a su invitada. "Está disfrutando, está bien, creo que en este momento no quiere estar con nadie", informó la joven. Respecto a la relación con él, relató que habla de todo como si fueran amigos. "Me da consejos excelentes, no puedo decir nada. Mi mamá también. Mi hermana es más como mi madre frustrada, me tiene cagando", detalló.

Tras su exitosa aparición, el conductor la encaró para preguntarle si iba a volver al día siguiente, lo que generó que la chica demuestre que sabe muy bien que es una figura muy convocante e interesante para el público. "Veremos, lo hablamos mañana, tenemos que discutir mi cachet", bromeó Cande.