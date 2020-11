Cande Tinelli se hartó de los haters y les hizo un particular pedido: "Dejen de decirme falopera"

Candelaria Tinelli estuvo en boca de todos en los últimos días a raíz de su flamante relación con Coti Sorokin, quien se separó meses atrás de Valeria Larrarte tras 25 años de relación. Los cantantes compartieron en sus redes sociales su primera imagen pública juntos y si bien no confirmaron el romance, colgaron sugerentes mensajes a través de sus redes sociales. “Siempre. Siempre bien acompañado”, escribió, por ejemplo el músico.

Mientras que Lelé, escribió acompañado de la postal en donde se los puede ver juntos en Mendoza: “Que estés tan solo con lo bueno que estás”. En medio de este contexto, la hija de Marcelo Tinelli comenzó a recibir inusuales criticas de parte de los internautas, muchas de ellas relacionadas al consumo de drogas. Por esta razón, la también diseñadora de ropa tuvo que salir a pedirle a los famosos "haters" que la dejen de tratar de "falopera".

Harta de esta clase de comentarios, Cande utilizó sus stories de Instagram para ponerle los puntos a sus seguidores más críticas y visiblemente molesta, disparó: "Chicos, por todos mis animales, nunca probé más que un porro. Dejen de decirme 'falopera', porque les tengo bastante miedo a las drogas. No me caben para nada". Claro está, no es la primera vez que Lelé se harta de las críticas.

En mayo del año pasado, por ejemplo, la cantante fue el principal foco de las críticas en las redes sociales luego de su participación en el debut de la temporada número 30 de ShowMatch. En aquella oportunidad, fue acusada de “plagio” al presentar el adelanto de su por entonces nuevo tema musical bautizado como "Hater Queen".

La cantante había revolucionado las redes sociales al publicar en su cuenta de Instagram unas llamativas fotos en la que se la puede ver secándose las lágrimas y limpiándose la nariz con un billete de 100 dólares. Eran similares, por no decir idénticas, a las postales que había compartido varios días antes Miley Cyrus en la red social de Facebook.

En aquella oportunidad y cansada de las críticas que suele recibir a diario, Lelé había decidido hacer un fuerte descargo. "Podré cantar mal, me faltará mucha más técnica que artistas grosos y todo lo que digan -que se los agradezco porque me sirve para seguir perfeccionándome- pero la gente escucha mi música. Así que, gracias. Hoy en día, además de cantar, se trata de transmitir algo".

Y sentenció: "Podrán decirme muchas cosas feas, pero yo estoy muy feliz con lo que estoy haciendo. Igual, gracias por dedicarle tanto tiempo a mi persona. Escuchan y halagan, tanto como critican… ¡pero escuchan! Me llevo eso. Y a los que me odian, yo los quiero. Y les mando amor infinito. Si tienen dos dedos de frente, hagan zoom y vean que dicen 'sin valor legal'. Relájense, no soy tan estúpida, justamente el video habla de la ironía a la vulgaridad".