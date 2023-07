Caniggia regresó al país y habló por primera vez de la denuncia por abuso de Mariana Nannis

La relación entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia está más tirante que nunca. Hace cuatro años ella tomó la decisión de denunciarlo por abuso sexual y luego lo acusó de violencia de género y hasta de hacerla perder un bebé. Hace un mes, el ex jugador fue procesado en la causa sin prisión preventiva y se trabó un embargo sobre sus bienes por cinco millones de pesos. Pero ahora que regresó al país luego de su estadía por España, aseguró que “se va hacer justicia” y le volvió a declarar la guerra a la madre de sus hijos.

Después de su separación, todo entre ellos se volvió polémico y tóxico. Nunca pudieron reparar la relación y, de hecho, hasta incluyeron en sus problemáticas a sus tres hijos con quienes hoy ni siquiera pueden mantener una sana relación. Por fuera de las peleas en ring mediático, Nannis dio un paso más en noviembre del 2019 cuando denunció a su ex marido por abuso sexual y violencia de género. En la denuncia afirmó que el ex jugador de la Selección argentina le provocó "lesiones agravadas" y un "aborto sin consentimiento" durante el matrimonio.

La denuncia estuvo acompañada por las supuestas fotos de los golpes en el rostro que Nannis mostró en esa oportunidad. "Tenía dos meses y medio cuando pasó esto (por el empujón). Hoy tendría un hijo de 12 años. Lo cambió por un paquete de cocaína", se lamentó la botinera. Según contó, Caniggia la maltrató físicamente durante los últimos 30 años. Además, afirmó que llegaba a las cuatro de la madrugada a la casa y como ella no quería tener relaciones sexuales, la golpeaba. “Me pegaba trompadas el tipo. Yo ponía los brazos para que no me pegue en la cara. Tenía moretones en los brazos", había señalado la mamá de Alex y Charlotte entrevistada en Radio 10 por Jorge Rial.

Y a pesar de que el tiempo pasó, hace nada más que un mes la Justicia decidió actuar y Caniggia quedó procesado sin prisión preventiva, aunque se le prohibió cualquier tipo de conversación y encuentro con su ex pareja, a tal punto de que ni siquiera por redes sociales o correo electrónico y además, se lo obligó a informar cada uno de sus movimientos en caso de querer salir de la Argentina.

“Deberá informar y acreditar, con antelación mayor a cinco días (5) hábiles, cuándo habrá de egresar del territorio nacional de la República Argentina, indicando expresamente el destino al que acudirá y el tiempo que permanecerá presente en territorio extranjero”, indicaba el fallo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 18 de la Ciudad de Buenos Aires.

El “Pájaro” está imputado por un “hecho ocurrido el día 6 de mayo de 2018, entre la madrugada y las primeras horas de la mañana, en el interior del inmueble sito en la calle Petrona Eyle 450, departamento 221, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado ‘Residencias del Hotel Faena’”.

Pero después de tanto tiempo, el ex delantero regresó a su país de origen y rápidamente fue captado en el Aeropuerto Internacional Ezeiza por las cámaras. Sin ánimos de dialogar con la prensa, Caniggia fue escueto, aunque contundente en su breve descargo.

“Hablaré cuando sea necesario. No me hagas más preguntas porque no te las voy a contestar. No es necesario que conteste ahora, será necesario en el momento que lo sea”, gambeteó el ex futbolista.

Consultado sobre si temía que la Justicia considerara un acto de rebeldía su salida del país, Caniggia desestimó por completo la acusación y anticipó: "Se va hacer justicia. No tengo ninguna duda”.