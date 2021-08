Caniggia se cansó de su hijo y lo llevará a la Justicia: "Sufre del síndrome de los Nannis y desvaría"

El conflicto entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Y es que a raíz de los últimos y muy duros comentarios de Alexander Caniggia, el ex futbolista de la Selección Argentina decidió iniciar acciones legales en su contra y afirmó que su hijo no sabe hacer otra cosa que el ridículo ante las cámaras de televisión.

Este nuevo cruce entre padre e hijo se originó tras los dichos de Alexander, quien además reveló por qué está enojado con el ex futbolista. “Yo quiero que le dé la parte a mi vieja y ahí ya está. ¡Pero no le da nada a mi vieja!. ¿Vos creés que está enamorado? No. Hay datos. Si fuera que está con una chica bien todavía, pero... ¿vos sabés de dónde viene esta chica?”, sostuvo el mediático.

Cansado de esta situación, Claudio Paul rompió el silencio y no dudó en cruzar al hermano de Charlotte: “Creo que Alexander a cierta edad tiene el síndrome que tienen los Nannis y se dispara mal, desvaría. No tiene concepto del ridículo, ni conceptos racionales. Nada de lo que hace o dice es así. Es un chico que a mi juicio desvaría en una mezcla que ronda entre Mariana, Gonzalo y Cristian (en referencia a los hermanos de su ex mujer), y todo el resto de esta banda".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En un intercambio de mensajes que mantuvo con Ángel de Brito, el ex delantero afirmó que los arrebatos de su hijo contra él se deben a un "tema genético". "No sé si de educación o de principios. Está montado sobre un momentito de fama ridícula y burda que después sé que no va a perdurar. Lo mío fue basado en un éxito real, basado en talento y laburo y no en un ratito de fama de conventillo”, agregó.

En ese sentido, también acusó a Mariana Nannis de “querer comprar” a su otro hijo, Axel (el artista plástico que vive en Europa) para que “se ponga” en su contra. “Mariana Nannis, que desvaría, llegó incluso a ofrecerle dinero a mi hijo que vive en Europa para que salga a hablar pestes de mí. A lo que él le respondió: ‘Vos estás loca mami, yo no voy a hablar mal públicamente de papá’. Es inescrupulosa”, añadió.

En cuanto a la denuncia por violencia de género que inició Nannis, señaló: “Es totalmente mentira, jamás la toqué. Le da letra a su hijo que es irracional como ella. Son inmorales, no tienen respeto. El 98 por ciento de lo que cuenta Mariana es mentira. Hace un tiempo mandó un señor a un banco para retirar dinero a mi nombre y del banco me llamaron y me alertaron de que estaban intentando sacar dinero de una de mis cuentas”.

Este miércoles en Mañanísima (ciclo que se emite de lunes a viernes a las 10:30 horas por Ciudad Magazine) informaran que el ex futbolista decidió iniciarle acciones legales por "calumnias e injurias" a su hijo por sus polémicos dichos. Cabe recordar que este no es el primer encontronazo entre Claudio Paul y Alexander. De hecho, en 2019 el ex futbolista decidió cortarle “los víveres” de a poco y le “prohibió” la entrada al Hotel Faena.

El ex jugador de Boca es dueño de cuatro departamentos en el Hotel Faena que utilizaban a gusto sus hijos, Charlotte y Alexander, mientras que él permanecía en Marbella, España. Sin embargo, las frases del "Mellizo" en su contra enfurecieron a Claudio Paul, quien decidió pedirle a la administración del Hotel que no lo dejen ingresar más hasta nuevo aviso.

En aquella oportunidad, Alex había decidido utilizar las redes sociales para cargar contra su padre después de oír el duro relato de su mamá, quien se había sentado en el living de Susana Giménez. "Mi padre es un hijo de p..., una lacra humana, para mí no existe. Amo a mi madre, quien me enseñó a respetar a las mujeres", había escrito el mediático, poniéndole fin a su relación con Caniggia.