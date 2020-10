"Les va a encantar, confiá": denunciaron a Silvia Süller por estafar a una panchería de Mendoza

Silvia Süller se vio envuelta en un escándalo luego de que la dueña de una panchería en la provincia de Mendoza la denunciara por haberle pagado $5.000 para que haga una publicación en su cuenta de Instagram que nunca hizo. Pero la mediática no sólo se quedó con el dinero, sino que además bloqueó a la emprendedora y, según mostraron anoche en un informe en Crónica TV, habría muchas más personas que fueron estafas en ese sentido por la ex de Silvio Soldán.

En diálogo con ese programa la duela de la panchería, Soledad, contó que se comunicó con la mediática a principio de septiembre para que grabe un video de 15 segundos en el que recomiende el local. Ambas se pusieron de acuerdo en que la cifra seria de $5.000 por el trabajo.

Soledad, según relató, depositó ese monto en la cuenta de Süller en el Banco Provincia, pero el video nunca se subió. Cuando le empezó a reclamar a la mediática por la situación, Süller directamente la bloqueó. Recordemos que el año pasado, Süller se declaró en quiebra por lo que si es denuncia por estafa no tiene patrimonio con el que responder.

“Quédate tranquila que les va a encantar lo que les voy a filmar esta noche. Quédate tranquila y confía”, le dijo Süller en uno de los audios que le envío a la dueña. Pero, ante el reclamo de Soledad por que mande el video o devuelva la plata, la mediática optó por bloquearla de todos lados.

Desde la producción de Crónica intentaron durante toda la noche comunicarse con Süller, pero no tuvieron respuesta. A medida que pasaban los minutos se fue conociendo que otras personas sufrieron estafas simulares por parte de la mediática pero por diferentes montos. Algunos incluso contaban que llegaron a pagarle $10.000 por videos que nunca recibieron.

En los chats que mostraron entre Soledad y Silvia se puede ver como la dueña de la panchería le consulta todos los días por el video de 15 segundos a lo que la mediática empieza a dar varias vueltas y pone diferentes excusas. “Nosotros no queremos plata, queremos que se sepa esto para que esto no siga pasando”, agregó la dueña de la panchería.

En un momento del programa salió el hermano de Silvia, Guido, a intentar defenderla. “Ella habló pestes de mi (por su hermana), pero tampoco me gusta mentir. La señorita que está en la pantalla (por Soledad) está diciendo la verdad. No es la primera vez que mi hermana hace este tipo de cosas”, agregó Guido, que contó que Silvia suele hacer ese tipo de estafas cuando cobra por adelantado presencias en boliches y otro tipo de canjes.

"Ella se declaró en quiebra, no puede pagarte nada, y si le hacen denuncias no va a pagar. Yo le presté a Silvia plata y le salí garante de sus departamentos, y me endeudó por más de $1.000.000”, contó Guido que incluso remarcó que suele recibir llamados de personas a las que estafó Süller. Hasta el momento Süller no apareció públicamente y señaló que estaría mirando al programa para hacer sus declaraciones. Finalmente Guido ofreció hacer el comercial a Soledad, la mujer estafada "yo te promociono la rotisería" cerró .