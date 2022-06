¡Canje-Gate! El ex chef de Macri escrachó a Viviana Saccone y la ninguneó: "¡Nadie sabe quién es!"

Viviana Saccone volvió a ser noticia este martes y no por cuestiones vinculadas al mundo artístico: el chef Dante Liporace la escrachó públicamente por haberle pedido canje para ir a comer a su restaurante. "Te cuento, hace un rato me escribió Viviana Saccone, actriz, si le podía conseguir para ir mañana al mediodía a Molusca, son cuatro personas. Por canje. A cambio, Viviana les sube historias mostrando el lugar, la comida y arrobándolos en su Instagram", rezaba el mensaje que recibió el cocinero a través de un intermediario. "No, gracias, no nos interesa", le respondió Liporace a la persona enviada por la actriz y acto seguido, compartió la captura con todos sus seguidores.

Pero esto no hizo más que enfurecer a Saccone, quien recogió el guante y salió de contra apuntando contra el reconocido chef: "Un señor a quien no conozco anda diciendo que yo le pedí ir a comer a su restaurante. Voy a averiguar quién es y dónde cocina, porque la energía se traslada a todo lo que se hace y yo trato de no consumir comida chatarra. Yo te propongo @dlipo77, si querés, que me pases el nombre del lugar donde trabajás y te lo promociono sin ningún problema en mis redes. A mí me ofrecen canjes de todo tipo, todo el tiempo, y como creo en el karma y el ida y vuelta, me gusta hacer promoción de pura buena onda".

Visiblemente molesta, la mamá de Alegra y Serena, fruto de su relación con Federico Palazzo, agregó: "Hola @dlipo77 a quien no conocía hasta hoy. Entiendo que escracharme a mí, en lugar de hacerlo con quien se comunicó con vos supuestamente en mi nombre, sea porque te es más redituable a nivel prensa. En fin, cada quien se maneja con las armas que tiene. Además del hecho de no estar cometiendo un delito (en el caso de haberlo hecho), es que su acción hace que un montón de desubicados violentos me agredan gratuitamente por las redes. Yo no le hice nada a ese señor. Juro que no entiendo a la gente que disfruta dañando a otra".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En medio de este panorama, el ex chef de Casa Rosada admitió que es habitual que le pidan canjes, pero resaltó que optó por hacer público con nombre y apellido porque se cansó de recibir este tipo de solicitudes. "Me cansé y, además, me pareció un modo totalmente desubicado. 'Te cuento que tal persona decidió ir a tu restaurante y arrobarte...'. Y la verdad es que yo no necesito que me arrobe nadie. Me va muy bien", dijo el cocinero.

Además, remarcó que no hace cosas por canje y remató: "Nos manejamos con un público que no necesita arrobarnos para ir y yo no necesito que me arroben para que los lugares estén llenos. Es un mal acostumbramiento. En un lugar de 15 mil pesos el cubierto, es más difícil que alguien te diga 'venite a comer' que en una hamburguesería, sin desmerecer a la hamburguesería. Es más fácil que te haga un canje Fiat que Mercedes Benz. Cómo voy a usar el nombre de Viviana Saccone si nadie sabe quién es. No es Jack Nicholson o Robert De Niro. Nosotros no hacemos canje con nadie. Me pareció de cuarta porque ella defiende el canje y se ofende", sentenció en diálogo con Clarín.

Otra de las famosas que había sido nombrada por Liporace por pedir canjes fue Virginia Gallardo, quien tampoco se quedó callada y aseguró “con respeto” no saber quién es el cocinero. “No sé quién es ese señor ni dónde trabaja. Ayer me empezaron a publicar cosas en Twitter y no entendí nada. Pensé que eran grupos de haters y esas cosas. Y yo no pierdo mucho tiempo con agresiones y directamente bloqueo. Parece que la ligó él. No lo quiero ningunear. Tenemos miles de restó ofreciendo siempre para que vayamos, y yo feliz y agradecida que eso ocurra. Aunque soy de salir muy poco", sostuvo la panelista.

Casualmente hace exactamente un año, Saccone fue noticia porque había denunciado a su ex marido por violencia económica. "El reclamo es de 90 mil pesos. La demanda detalla una liquidación con gastos de sus dos hijas", revelaron por aquel entonces. "Es una demanda que le inicia Viviana Saccone a su ex marido Federico Palazzo, de quien se separó hace muchos años y con quien tiene dos hijas adolescentes", agregaron.

La actriz había relatado que sus hijas viven con ella desde su separación con Palazzo. "Soy quien tiene a cargo la totalidad de los cuidados personales. Me encargo de alimentarlas, vestirlas, llevarlas a sus controles médicos y todo lo que conlleva su cuidado personal", rezaba un fragmento de la denuncia. El reclamo era de 90 mil pesos y la demanda detallaba una liquidación con los gastos de sus dos hijas: luz por 2.500 pesos, gas 900 pesos, teléfono 2500, cable 4200, 8000 expensas, 35 mil de alquiler y demás, que da un total de 137 mil pesos. Viviana había presentado este reclamo en noviembre del año pasado, donde resaltó que desde que se separó de Palazzo, es ella quien se hizo responsable de la manutención y el cuidado de las hijas de ambos. "Y si bien siempre se hizo cargo de todo mi defendida, esta vez no ha tenido ingresos", explicó la abogada de Saccone en la denuncia, en referencia a que el rubro artístico fue uno de los más afectados por la pandemia.

En 2018 y luego de cuatro años de relación con Santiago García Rosa, Saccone se separó del joven al que le llevaba 25 años de diferencia y cuyo romance había iniciado en 2014. En ese momento, ella tenía 46 y él, 21. Pero ella se ocupó de despejar los prejuicios que nacieron a partir de la relación. “Que yo sea mayor que Santiago es machismo en su estado más puro. Cuando la situación es opuesta, no es un tema. No genera ningún interés, sólo es un detalle menor”, había declarado y sumó: “La verdad es que yo no la sufrí para nada”.